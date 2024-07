Review: Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition

Beyond Good and Evil is 20 jaartjes oud en dat wordt gevierd door Ubisoft met een speciale remaster van de inmiddels dus 20 jaar oude game. Een aangename verrassing van toch wel, verrassend hoge kwaliteit die gelijk een brugje slaat naar het tweede deel die nog volop in ontwikkeling is.

Beyond Good and Evil is een fantasievolle game die werd ontwikkeld door Ubisoft Montpellier en Ubisoft Milan. De game werd bedacht als begin van een trilogie door de legendarische bedenker van de Rayman games, Michel Ancel. Al die Rayman invloeden zie ook duidelijk terugkeren in deze titel, alhoewel het toch een heel ander soort spel is. Beyond Good and Evil richt zich overduidelijk op de sterren met een veel grotere scope. Een erg ambitieuze game die ook aardig uit heeft gepakt in haar ambities, waardoor de game na zelfs 20 jaar nog steeds aardig goed mee huppelt op basis van features en gameplay elementen. Het scheelt dan ook dat de remaster van hoog kwaliteit is en je kunt zien dat Ubisoft deze legendarische titel hoog in het vaandeel heeft staan en de franchise nog steeds serieus neemt. Dat stelt ons in ieder geval gerust dat ze doen wat ze kunnen om deel 2 zo mooi als mogelijk te maken.

Beyond Good and Evil

Ik moet eerst even met de billen bloot en eerlijk bekennen dat ik nog nooit eerder in mijn leven Beyond Good and Evil heb gespeeld. Ik ben een van de grootste Rayman fans op deze ronde planeet, maar deze titel van dezelfde makers is bij mij nooit helemaal aan het licht gekomen. Waarom dat zo is, weet ik ook niet, maar daarom had ik des te meer zin om me dit maal helemaal de verdiepen in deze voor mij nieuwe wereld.

We kruipen in de huid van Jade, een jonge dame die van alle markten thuis is. Ze is namelijk een verslaggever, vechtersbaas, spion, hobbyfotograaf, schipper en speurneus. Het is een typisch jaren 2000-alleskunner. Een simpele opzet voor een avonturiersgame die de focus legt op platform secties en verzamelen, toch? Zou je zeggen, maar Beyond Good and Evil gaat veel verder en dieper dan dat. Het is een veel modernere game dan je het zou geven. Het is daarom net alsof het een nieuwe game die met een retro look is ontwikkeld en dat bedoel ik in de meest positieve zin van het woord.

Onze werkzaamheden in de game bestaan uit, maar zijn niet gelimiteerd tot: Het fotograferen van levensvormen voor onderzoek en punten, verslaan van slechteriken, baasgevechten, oplossen van mysteries, verzamelen van parels en het praten met omstanders. De game is ontzettend veelzijdig en lijkt heel erg veel op moderne adventure games zoals Star Wars Jedi. Je bent redelijk vrij in je doen en laten, alhoewel de game ontzettend lineair is. Je kunt hoofd- en nevenmissies oppakken en deze zitten goed vol met verhaal en interessante personages. Ook de juiste dosis humor is aanwezig en hier zie je duidelijke stijl waar Ubisoft Montpellier destijds bekend om stond.

20th Anniversary Edition

En dat doen we nu, 20 jaar na de originele game opnieuw in een opgepoetste versie met extra features. In hedendaagse gaming-fashion heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen performance en Graphics mode waarbij je in Performance geniet van een stabiele 60FPS, maar in de graphics mode geniet van 4K graphics met 60FPS als doel die eigenlijk wel goed geraakt wordt. De besturing is ook opgepoetst voor moderne controllers waardoor het speelt als een hedendaagse game met alle knoppen die je op die plaats verwacht. Nieuw in deze editie is een verzameling van digitale kunst in de vorm van concept art, bonus video’s en allerlei niet eerder verschenen tekeningen. Daarnaast zitten er nieuwe elementen in het spel zelf die de verbinding leggen tussen de eerste game en de toekomstige Beyond Good and Evil 2.

Verdict

Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition is een fantastische remaster van een toch wel schitterend en verrassend moderne game. Je zou niet zeggen dat het al een 20 jaar oude titel is en dat zie je er nog minder van af. Alhoewel het niet alle relieken van de oudheid kan omzeilen heeft Ubisoft echt haar best gedaan om deze klassieker niet te kort te doen. En dat is ze heel goed gelukt. Deze remaster kost bovendien ook maar €19,99 en is daarmee dus ontzettend scherp geprijsd. Of je de game moet halen als je ‘m al kunt dromen, weet ik niet. Maar voor iedereen die ‘m nog niet heeft gespeeld is het een hele dikke aanrader.

Ubisoft, meer van dit want jullie hebben nog een aantal oude pareltjes die ook deze behandeling verdienen!