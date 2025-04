Een eerste indruk op de Oblivion Remaster

In een tijd waar Bethesda games meer charme kregen door de rare bugs en chaotische taferelen, kwam The Elder Scrolls: Oblivion uit. Deze titel zit vol ongemakkelijke NPC dialogen, gebroken builds en epische avonturen. Sinds gisteravond kunnen we allemaal aan de slag met de nieuwe remaster van Oblivion. Na een aantal uurtjes spelen willen wij onze eerste indruk in ieder geval graag op jullie netvlies leggen!

Van een onzichtbare innkeeper tot moordlustige krabben, alles wat de originele Oblivion zo tof maakte is weer terug in een nieuw jasje. Alhoewel dit voor het eerst zal zijn dat Bestheda zichzelf tekort doet. De Oblivion Remaster doet namelijk meer dan alleen een grafische upgrade. Er zitten namelijk systemen in die vanaf de schetstafel opnieuw zijn opgebouwd en zelfs een aantal volledig nieuwe dingen. Laten we even een overview geven van wat ons de eerste paar uurtjes in Cyrodiil op is gevallen.

Nostalgic goodness

Ik snap waarom Bethesda het een remaster noemt en niet voor de volledige remake benaming gaat. Oblivion Remaster behoudt tot dusver namelijk alles dat het origineel fantastisch maakt, evenals de wacky bugs en complete chaos. Buiten dat lijkt de scaling en balans in stats nog zo broken als dat het vroeger was, heerlijk! Net een paar Converse, die zijn toch het meest karakteristiek als ze een beetje beaten zijn. Ook de dialogen zijn als vanouds – abrupt en hilarisch. Je begint de game met het kiezen van je birthright en je class en hier begint de hele sandbox al. Oblivion is een en al vrijheid en dat maakt de game zo tof. Je kan het volledig spelen zoals je zelf wilt, serieus of compleet van ’t padje. De game opstarten en die eerste paar uren voelen bitterzoet en nostalgisch. Het grootste nadeel is dat je vroeger nog school kon skippen, waar werk overslaan natuurlijk een stuk lastiger is… Hoe dan ook, Oblivion biedt diezelfde vrijheid, die we gewend zijn uit 2006 en dat is waar we allemaal naar op zoek zijn!

Artstyle & animaties

Oblivion was in 2006 al een game vol charme, mede door de unieke stijl die Bethesda games over het algemeen dragen. De remaster die we nu krijgen is zeer zeker geen uitzondering als het aankomt op grafisch charme. Maar, buiten dat is het ook gewoon een enorm mooie overhaul. Armor, combat en magic zien er allemaal zo goed uit. Ook hoe belichting gebruikt wordt, voornamelijk als het donker is, is adembenemend om te zien in Oblivion. Facial animations zijn accuraat, wat ook wel zo fijn is als je echt voor de RPG ervaring gaat. De game is grafisch niet altijd even consistent, je ziet een duidelijk verschil tussen reguliere NPCs of NPCs die quests geven of belangrijke dialogen hebben. Het enige dat nu nog best een probleem is, in ieder geval op de Base PS5, is performance. In de overworld is er veel gestotter en kan zelfs de resolutie droppen tot een groot pixelfeest. Ik ga er vanuit dat dit snel gepatched wordt, maar dit is zeker iets dat me in die eerste uren op is gevallen!

First & third person

Een Bethesda game in first person spelen is meestal wel de meeste opslokkende ervaring, echter heeft Bethesda enorm goed gewerkt aan hoe third person werkt in de Oblivion Remaster. Dit komt mede door hoe third person in Bethesda games gegroeid is door de jaren heen. Dit zijn van die upgrades die mij het gevoel geven dat we veel meer richting een remake gaan, dan een remaster. Ook kan je nu sprinten, wat een fantastische toevoeging is, waar de animaties hiervan soms wel een beetje ongemakkelijk zijn. Voornamelijk in third person zie je dat animaties niet altijd tot hun recht komen, liggende aan welke wapens je draagt. Voornamelijk two-handed wapens zagen er naar mijn beleving een beetje apart uit in third person. Combat voelt echter een stuk beter, mede door de vernieuwde animaties en hoe tactile feedback in combat voelt!

Onderweg naar de review

In de komende dagen zal een groot deel van onze redactie volledig duiken in de Oblivion Remaster, zowel op console, als op PC. Dit betekent ook dat we snel met een volledige review komen, zodat jij precies weet of dat 55 Euro prijskaartje het waard is. Vooralsnog is dat antwoord een volmondige ja! Oblivion voelt direct als vanouds, maar ziet er zóveel beter uit dan we konden dromen. Heb jij de remaster al gespeeld? Laat ons dan zeker weten wat jouw eerste indruk is! Trouwens, Steamdeck gebruikers kunnen ook veel plezier hebben gezien de game geverifieerd is voor de handheld, just saying.