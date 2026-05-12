Subnautica 2: dit is alles wat er misging rondom de release

Wat ooit begon als een van de meest veelbelovende survivalgames van deze generatie, veranderde de afgelopen jaren langzaam in een complete chaos achter de schermen. Subnautica 2 stond jarenlang bekend als hét volgende grote project van Unknown Worlds Entertainment, de studio achter de immens populaire Subnautica-games. Maar ondertussen gaat het online bijna minder over de game zelf dan over rechtszaken, ontslagen, AI-plannen, uitgestelde releases en een uitgever die miljoenen dollars probeerde te besparen.

In de nieuwste aflevering van de intheGame Podcast hadden we het er al uitgebreid over, maar als je de afgelopen maanden niet alles gevolgd hebt: dit is eigenlijk het complete verhaal van alles wat er misging rondom Subnautica 2.

De hype rondom Subnautica 2 was enorm

Dat Subnautica 2 een grote game zou worden, stond eigenlijk al vast voordat we überhaupt gameplay hadden gezien. De originele Subnautica groeide uit tot een van de populairste survivalgames ooit, mede dankzij de unieke combinatie van exploratie, horror en storytelling. Ook Subnautica: Below Zero wist een enorme fanbase op te bouwen.

Toen Subnautica 2 werd aangekondigd, lag de hype dus automatisch hoog. Zeker toen bekend werd dat de game groter, ambitieuzer en co-op gericht zou worden. Fans wachtten jarenlang op meer nieuws, maar kregen eigenlijk vooral kleine teasers, behind-the-scenes beelden en vage updates.

En toen begon het stil te worden.

De vreemde stilte rond de game

Wat veel fans begonnen op te merken, was hoe weinig concrete informatie er eigenlijk naar buiten kwam. Geen echte gameplay deep dives, amper interviews en opvallend weinig marketing voor een game die volgens eerdere berichten al redelijk ver in ontwikkeling was.

Dat zorgde online al voor speculatie. Was de game vertraagd? Waren er problemen? Of hield Unknown Worlds gewoon alles geheim tot vlak voor early access?

Later bleek dat er achter de schermen inderdaad veel meer speelde.

De eerste grote klap: de release werd doorgeschoven

Een van de grootste discussiepunten rondom Subnautica 2 werd uiteindelijk de releaseperiode. Intern zouden er flinke verwachtingen liggen rondom de early access launch van de game. Volgens verschillende berichten mikte men op een release die financieel extreem belangrijk zou worden voor zowel de studio als uitgever Krafton.

En daar begint eigenlijk het hele drama.

Krafton, de Zuid-Koreaanse uitgever die Unknown Worlds in 2021 overnam voor ongeveer 500 miljoen dollar, had namelijk een deal gesloten waarbij de studio een enorme bonus kon verdienen als bepaalde doelen werden gehaald. Dat zogenaamde earnout kon oplopen tot 250 miljoen dollar.

Subnautica 2 moest daarin een sleutelrol spelen.

De uitgever begon te twijfelen

Volgens later openbaar gemaakte rechtbankdocumenten begon Krafton-topman Changhan Kim intern steeds meer twijfels te krijgen over die deal. De game leek succesvol te worden, de targets kwamen dichterbij en dus zou Krafton mogelijk gigantisch moeten uitbetalen aan de leiding van Unknown Worlds.

En toen werd het pas echt vreemd.

Uit rechtbankdocumenten bleek namelijk dat Kim hulp zocht bij OpenAI’s ChatGPT om scenario’s uit te werken rondom het voorkomen van die enorme betaling.

Ja. Echt.

ChatGPT en “Project X”

Volgens de rechtbank gebruikte Krafton interne AI-adviezen als basis voor een plan dat uiteindelijk bekend kwam te staan als “Project X”. Het doel? Ofwel opnieuw onderhandelen over de bonusdeal, of controle over Unknown Worlds overnemen.

De AI zou onder andere voorstellen hebben gedaan rondom communicatie, juridische verdediging en crisismanagement richting fans en media. Wat begon als een bizarre internetheadline, bleek uiteindelijk grotendeels waar te zijn.

Krafton besloot vervolgens de leiding van Unknown Worlds, waaronder mede-oprichters Charlie Cleveland en Max McGuire, aan de kant te schuiven. Ook CEO Ted Gill werd uit zijn functie gezet. Volgens Krafton hadden zij het bedrijf misleid over hoeveel tijd ze nog actief betrokken waren bij de studio.

De rechter dacht daar alleen compleet anders over.

De rechtszaak veranderde alles

De situatie escaleerde volledig toen de zaak voor de rechter kwam in de Amerikaanse staat Delaware. Daar oordeelde de rechtbank uiteindelijk dat Krafton de afspraken rondom de onafhankelijkheid van Unknown Worlds had geschonden.

De rechter was opvallend hard in haar oordeel.

Niet alleen moesten bepaalde leiders terugkeren naar hun positie, ook werd de periode waarin Unknown Worlds de bonus kon behalen verlengd. Met andere woorden: de rechter vond dat Krafton actief had geprobeerd de deal te ondermijnen.

En ineens veranderde het complete online sentiment rondom Subnautica 2.

Waar sommige fans eerst twijfelden aan de studio, draaide dat nu volledig om richting Krafton.

Fans kiezen massaal kant van de developers

Online kreeg vooral Unknown Worlds enorm veel steun. Fans zagen de originele developers als de creatieve mensen achter de magie van de eerste games, terwijl Krafton steeds meer werd neergezet als de “corporate villain” van het verhaal.

Zeker het feit dat AI-tools zoals ChatGPT genoemd werden in de rechtszaak maakte het verhaal bijna surrealistisch. Het voelde voor veel mensen alsof een dystopische Black Mirror-aflevering werkelijkheid was geworden.

Memes, discussies en analyses vlogen wekenlang over social media heen.

En midden in die chaos moest er nog steeds een game uitgebracht worden.

Toen kwam ineens de trailer

Alsof het drama nog niet genoeg was, verscheen uiteindelijk ook de eerste cinematic trailer van Subnautica 2. Daarbij werd bevestigd dat de game in early access verschijnt op 14 mei.

De trailer gaf fans eindelijk iets concreets om enthousiast over te worden. Een compleet nieuwe planeet, nieuwe ecosystemen en opnieuw dat bekende gevoel van diepe oceaanhorror waar de franchise bekend om staat.

Opvallend genoeg speelt de game zich deze keer niet af op 4546B, de planeet uit de vorige delen. In plaats daarvan krijgen spelers een compleet nieuwe wereld voorgeschoteld.

En eerlijk? De trailer zag er goed uit. Heel goed zelfs.

Maar het vertrouwen heeft wel schade opgelopen

Toch hangt er inmiddels een vreemde sfeer rondom de release van Subnautica 2. Want hoe enthousiast fans ook zijn over de game zelf, de situatie achter de schermen blijft een enorme schaduw werpen over het project.

Veel spelers vragen zich af hoeveel invloed al het drama heeft gehad op de ontwikkeling. Hoeveel is er veranderd? Hoeveel vertraging heeft de game opgelopen? En hoeveel creatieve keuzes zijn beïnvloed door alle interne problemen?

Dat zijn vragen waar voorlopig nog geen duidelijke antwoorden op zijn.

Misschien is dit juist het moment voor Subnautica 2

Tegelijkertijd kan dit hele verhaal ook iets positiefs doen voor de game. De aandacht rondom Subnautica 2 is momenteel gigantisch. Zelfs mensen die normaal niets met survivalgames hebben, kennen ondertussen het verhaal rondom Krafton, ChatGPT en de ontslagen developers.

En nu die developers deels terug lijken te zijn aan boord, voelt het voor veel fans alsof de originele visie misschien toch nog overeind staat.

Uiteindelijk draait alles nu om één ding: de game zelf.

Want als Subnautica 2 uiteindelijk echt goed blijkt te zijn, kan dit hele bizarre hoofdstuk misschien veranderen van “de game die bijna ontspoorde” naar “de game die ondanks alles alsnog wist te slagen”.

Maar één ding staat vast. We hebben zelden een videogamerelease gezien waarbij de drama achter de schermen bijna net zo interessant werd als de game zelf.

De hype is ondanks alles groter dan ooit

En misschien nog wel het opvallendste van alles: ondanks alle drama lijkt de hype rondom Subnautica 2 totaal niet verdwenen. Sterker nog, de game lijkt juist groter te worden dan ooit tevoren.

De early access release staat gepland voor 14 mei en ondertussen heeft de game volgens verschillende berichten al meer dan 5 miljoen wishlists verzameld. Dat is absurd veel, zelfs voor een grote survivalgame. Het laat vooral zien hoeveel vertrouwen en liefde er nog steeds zit voor de franchise en de mensen achter de originele games.

Want uiteindelijk blijft Subnautica iets vrij unieks. Er zijn genoeg survivalgames, maar weinig titels weten die combinatie van ontdekking, spanning, isolatie en pure oceaanhorror zo goed neer te zetten als deze serie.

Daarnaast lijkt de eerste cinematic trailer veel fans weer gerustgesteld te hebben. De nieuwe planeet, de sfeer en de focus op exploratie voelen nog steeds heel erg als Subnautica. Ondanks alle chaos achter de schermen lijkt de identiteit van de franchise dus intact gebleven.

Voor spelers die alvast voorbereid willen zijn op de release is er inmiddels ook al een storepagina beschikbaar.

Wat denk jij van alle chaos rondom Subnautica 2? Heeft dit jouw hype beïnvloed, of kijk je nog steeds even hard uit naar de release?

