Forza Horizon 6 volledig uitgelekt

Playground Games heeft geblunderd! De volledige game is uitgelekt via een niet versleutelde update op Steam. Ben aankomende dagen voorzichtig als je niet alle verrassingen wilt zien verschijnen op het internet.

Als je opeens een hele hoop video’s ziet op internet over Forza Horizon 6 is dat niet omdat het embargo afgelopen is, maar omdat de game in zijn volledigheid is uitgelekt. Je kunt de hele game al downloaden en spelen. Playground Games heeft een niet versleutelde update per ongeluk uitgebracht via Steam. Krakers waren er snel bij om de volledige game op die manier te downloaden en aan te bieden via een crack.

Het goede nieuws is dat Microsoft’s advocaten-ninja’s actief bezig zijn om de kruimels op te vegen en aanbieders “vriendelijk” te verzoeken om de gekraakte game te verwijderen. Maar iedereen weet ook dat als iets eenmaal op het internet staat, het er nooit meer echt van af gaat.

Probeer voor nu in ieder geval je geduld te bewaren. Binnenkort lees je onze review op de website over Forza Horizon 6 (over de niet gekraakte versie). Vermijd tot die tijd in ieder geval alle video’s op het internet als je wilt dat het voor jou een verrassing blijft tot 15 of 19 mei. Dat zijn de releasedatums voor de Premium- en standaardversie. De game komt vooralsnog enkel uit op PC en Xbox. Later dit jaar staat de game ook gepland voor release op PlayStation 5.