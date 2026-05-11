The Witcher 3 Wild Hunt: nieuwe Expansion?

De online geruchten rond The Witcher 3: Wild Hunt suggereren dat CD Projekt Red mogelijk werkt aan een nieuwe, derde uitbreiding voor de inmiddels ruim tien jaar oude game. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is, stapelen verschillende aanwijzingen zich op en schetsen ze een beeld van een project dat mogelijk achter de schermen in ontwikkeling zou zijn. We zetten voor jou de geruchten op een rij.

Geruchten uit Polen

Volgens meerdere Poolse insiders, waaronder Borys Nieśpielak, zou de uitbreiding worden ontwikkeld door Fool’s Theory, dezelfde studio die werkt aan de remake van The Witcher 1. Deze claim werd later ondersteund door andere bronnen, waaronder bekende leakers en journalisten. Daarnaast wijzen financiële rapporten van Noble Securities-analist Mateusz Chrzanowski op “een nieuwe betaalde add-on” voor The Witcher 3 Wild Hunt, met zelfs een voorspelde releasedatum rond mei 2026. Dit soort informatie duikt zelden op zonder basis, wat de geloofwaardigheid van de geruchten versterkt. Redanian Intelligence: een betrouwbare geruchten website van o.a. The Witcher heeft hier ook diversen berichten aan geweid en vertelt daar meer over!

CD projekt Red zelf over The Witcher 3: Wild Hunt

Ook CD Projekt Red zelf lijkt subtiel te hinten. Tijdens recente earnings calls werd gesproken over het publiceren van “een nog niet aangekondigd gameproject” in de komende kwartalen. De formulering past opvallend goed bij een uitbreiding die door een externe studio wordt ontwikkeld maar door CDPR wordt uitgegeven. Bovendien viel fans een socialmediapost op waarin nieuwe voice lines van Geralt te horen zouden zijn. Als dit klopt, betekent het dat stemacteur Doug Cockle recent nieuwe dialogen heeft ingesproken — een sterke aanwijzing voor nieuwe content! Wij zijn beyond hyped hiervoor als dit waar blijkt te zijn.

De uitbreiding zou volgens insiders dienen als brug tussen The Witcher 3 en The Witcher 4, dat naar verwachting in 2027–2028 verschijnt. Mogelijk verschuift de focus richting Ciri, die zelfs speelbaar zou kunnen zijn. Dit zou logisch aansluiten op de vermoedelijke rolverdeling in de volgende game. Om ook echt van Geralt af te stappen en de transitie logischer te laten voelen.

So, why now?

Hoewel het ongebruikelijk is om een game van meer dan tien jaar oud nog van grote DLC/Expansion te voorzien, blijft The Witcher 3 Wild Hunt een van de meest geliefde RPG’s ooit. Een nieuwe uitbreiding zou: de hype voor The Witcher 4 vergroten, miljoenen bestaande spelers opnieuw activeren en financieel aantrekkelijk zijn dankzij de install base. Hoewel niets officieel is bevestigd, wijzen meerdere onafhankelijke bronnen, financiële rapporten en subtiele hints van CDPR in dezelfde richting: een nieuwe, omvangrijke uitbreiding voor The Witcher 3 lijkt realistischer (dan ooit). Fans doen er goed aan de komende maanden scherp te blijven — een aankondiging lijkt dichterbij dan men denkt.

