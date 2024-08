Kingdom Come: Deliverance 2 verschijnt pas in Februari 2025

Kingdom Come: Deliverance 2 wordt het vervolg op de lang verwachte realistische medieval RPG die de harten van veel RPG-puristen wist te vangen. We zullen echter iets langer moeten wachten, tot we het kunnen spelen.

Het is ondertussen al 6 jaar geleden dat Kingdom Come: Deliverance verscheen. De game wist direct een naam te maken voor zichzelf met zijn Bethesda-RPG like gameplay en een veel realistischere benadering van wat het betekent om een RPG te zijn, je character te vormen en met name hoe het leven er in de middeleeuwen daadwerkelijk uit zag. Na een aantal grote en succesvolle expansions is het hoog tijd voor een nieuw deel in de reeks.

Tijdens de aankondiging van Kingdom Come: Deliverance 2 kreeg de game een release window van Fall 2024 mee, dit bleek toch iets te ambitieus en daarom deelt Warhorse Studios het (slechte?) nieuws dat we toch nog wat langer moeten wachten, de game zal namelijk uitgesteld worden tot 11 februari 2025. Om het lange wachten wat te verzachten beloven ze wel een gameplay showcase van 25 minuten te droppen op 21 augustus! Vrijwel volledig uncut gameplay, aldus Warhorse Studios.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It’s a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) August 15, 2024

Genoeg Kingdom Come: Deliverance 2 content tot release

Als we de developer achter de game mogen geloven zal het ook niet lang duren voordat we de previews kunnen lezen van pers, media outlets en content creators die zijn uitgenodigd om de game te spelen.

Geef je erg graag veel geld uit aan grote collectors editions dan heb je waarschijnlijk ook geluk. Warhorse Studios beloofd iets unieks in ontwikkeling te hebben en zullen dit snel bekend maken.

Wij gaan er persoonlijk alles aan doen om op Gamescom ook onze eerste previews naar jullie te brengen, dus stay tuned for more!