intheSpotlight | Vliegen met de Trailblazer in Star Wars: Outlaws

‘So anyway, i started blasting‘, een quote die nog zo relevant is in menig Star Wars game. Om van de ene planeet naar de ander te gaan, zal je een avontuurlijke en gevaarlijke reis af moeten leggen. Dan wil je natuurlijk weten hoe het zit met vliegen, aerial combat en jouw schip. Dat gaan we je dus even haarfijn vertellen!

Het Star Wars universum zit gevuld met een boel lore, honderden verhalen en blijft zichzelf uitbreiden. Alhoewel Star Wars: Outlaws een uniek verhaal in dit uitgebreide universum is, zullen er zeker genoeg bekende elementen terugkeren. Eerder keken we al naar de andere facetten van Outlaws, dit keer is het aan de Trailblazer om te shinen in onze spotlight!

Trailblazer

De Trailerblazer is een schip dat volledig uniek gemaakt is voor Outlaws, maar komt zeker niet zonder enige historie. Dit vertrouwde schip dateert helemaal terug naar de Clone Wars. Specifieker nog, is het schip ongeveer 56 jaar ouder dan de Battle of Yavin, waar Luke Skywalker kruimels maakte van de Death Star. De Trailblazer is een light freiter, een vrij klein schip gemaakt door het snel transporteren van goederen. Of dit legale goederen zijn, mag je zelf invullen…

Je kan dit schip zien als een appartement in GTA V, mits je appartement kon vliegen. Maar je kan hier chillen, je omkleden, missies starten en ga zo maar door. Het is een huis dat kan vliegen, een plek om te leven. Tegelijkertijd mist Kay ook wel haar zolderkamertje boven de kantine.

Pew pew pew, wsssshhhh

Het rondvliegen in de ruimte ziet er in de beelden die we gezien hebben al enorm goed uit. Het voelt als een wat meer open manier van exploreren dan dat we gewend zijn van story driven games. Ook in de ruimte zul je jobs moeten uitvoeren, of dat nu het stelen van goederen is of het omlaag maaien van een specifiek doelwit, space combat zal een aardig deel van jouw speeltijd een leuke optie zijn.

We hebben space combat natuurlijk gezien in games als Battlefront 2 en Squadrons en Outlaws zal ook een eigen take hebben op de controls, UI en feel. Zo lijkt de space combat dit maal wat overzichtelijker te zijn dan in bijvoorbeeld Squadrons. Er is een lock-on systeem, lasers buigen een beetje mee en ook je raketten raken hard. De UI staat rondom je schip, zodat je ogen altijd in het midden van het scherm blijven, wat enorm gebruiksvriendelijk is. Het is een simpele take op space combat en dat brengt enigszins discussie met zich mee. Je hebt de kant die het te makkelijk en simpel vind en de kant die dit juist als een positief aspect ziet. Aan welke kant sta jij? Check hier beneden in ieder geval de space combat!

Heb jij zin in Star Wars Outlaws en kijk je nog meer uit naar de space combat? Laat het ons weten in de reacties! De game verschijnt op 30 augustus 2024.