Mafia The Old Country aangekondigd tijdens Gamescom

Mafia The Old Country is het nieuwe Maffia verhaal van Hangar 13. Deze nieuwe titel brengt ons terug naar Sicilië in de 19e eeuw. De roots van de Maffia en deze game brengt ons alles wat spelers tof moeten vinden aan deze games.

Aldus, dat zijn de korte, beknopte woorden van Hangar 13 tijdens de korte teaser die we te zien kregen tijdens de laatste loodjes van de Gamescom Opening Night Live show van augustus 2024.

Mafia The Old Country verschijnt ergens in 2025 en neemt ons voor het eerst terug naar een ander tijdperk. Een stuk verder terug in het verleden nadat we drie Mafia titels hebben gezien die zich meer in de afgelopen tientallen jaren afspeelde. Waar we werden verrast door een aangename remake van Mafia, een fijne remaster van Mafia 2 en een ietwat teleurstellende, maar toch best nog wel leuke Mafia 3, worden we nu verrast door een nieuwe game, die zich in een heel ander tijdperk afspeelt.

Meer weten over deze game? Check hier de eerste details die zijn gedeeld via de 2K newsroom.

