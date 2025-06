Resident Evil 9: Requiem zet horror weer vooraan!

Resident Evil 9: Requiem werd eerder deze maand door Capcom aangekondigd tijdens Summer Games Fest. Onlangs heeft Capcom meer informatie over deze titel gedeeld in hun Capcom Spotlight op 27 juni 2025. Zo staat horror weer vooraan in deze Resident Evil titel.

In Resident Evil 9: Requiem spelen we als Grace Ashcroft. Een FBI agente die vatbaar is voor horror. Ze schrikt snel en is over het algemeen best snel bang voor enge dingen. Buiten dat is ze ook een exceptionele FBI agente die kalm te werk gaat en haar oplossingsvermogen niet laat vertroebelen door externe factoren. Tijdens het spelen van de game leert ze langzaam om over haar angsten heen te stappen.

Horror is terug in Resident Evil 9

De ontwikkelaars vonden het belangrijk om de horror uit Resident Evil 7: Biohazard terug te brengen naar de franchise. Dit doen ze onder andere door je de kans te geven om al het groteske in Requiem te ervaren van heel dichtbij. Resident Evil 9: Requiem laat je de game daarom spelen in zowel First- als Third-person. Je mag zelf kiezen wanneer je in welke mode speelt. First-Person is perfect voor close up horror, terwijl de iconische third-person camera perspectief goed is voor de vertrouwde Resident Evil action gameplay.

Terug naar Raccoon City

Capcom doet het ondenkbare en brengt ons terug naar Racoon City, de stad die in Resident Evil 3 werd platgebombardeerd vanwege de zombie uitbraak. Resident Evil 9: Requiem speelt zich 30 jaar na deze gebeurtenissen af. Capcom heeft even getwijfeld om Leon S. Kennedy terug te plaatsen in de hoofdrol voor deze game, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op Grace Ashcroft. Voornamelijk omdat Leon een slecht keuze is als de focus op het horror element wordt gelegd. Na alles wat Leon heeft meegemaakt schrikt hij niet meer van een emmertje die van een plankje valt in een donkere ruimte. Grace schrikt sneller en is daarmee een beter passend personage om de horror goed over te brengen op de speler.

Resident Evil 9: Requiem komt uit op 27 februari 2026. in maart van het jaar 2026 is de franchise 30 jaar oud.