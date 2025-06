Meta Quest 3S Xbox Edition nu verkrijgbaar

Microsoft en Meta slaan de handen ineen voor een gloednieuw product: De Meta Quest 3S Xbox Edition. De VR headset van Meta komt in een Xbox tintje met extra controller en 3 maanden Game Pass Ultimate. Het is verder niet de Xbox VR headset waar jaren geleden over gespeculeerd werd.

Everything is an Xbox. Je console, je tv, je laptop, je telefoon, maar dus ook je ROG Ally en je Meta Quest VR-headset. Meta en Xbox brengen samen de Meta Quest 3S Xbox Edition uit. Deze is vanaf vandaag verkrijgbaar in zeer gelimiteerde opgave en kost $ 399,99.

De Meta Quest 3S Xbox Edition komt gepaard met het volgende:

Een 128GB Meta Quest 3S headset in carbon zwart met groene accenten

Twee bijpassende controllers

Een limited Edition Xbox controller in dezelfde stijl

Elite Strap

3 maanden Meta Horizon+

3 maanden Xbox Game Pass Ultimate

Het is verre van een officiële Xbox VR headset. Xbox en Meta adverteren met deze headset en je kunt er ook Xbox games opspelen. Dat doe je namelijk met de Xbox App, waarmee je via je Game Pass abonnement games kunt streamen via xCloud. Deze games spelen zich dan niet echt in VR af, maar er wordt een groot scherm voor je geprojecteerd waar je de games vervolgens op kunt spelen. Uiteraard kan je met de Meta Quest 3S Xbox Edition ook gewoon je Meta Quest VR games spelen.

THIS IS AN XBOX YOU CAN WEAR.​

​@MetaQuestVR 3S Xbox Edition (with 3 months of @XboxGamePass) is here for a limited time only: https://t.co/F5t1r5i3O9 pic.twitter.com/CFiJgrVqCq — Xbox (@Xbox) June 24, 2025

Meta Quest 3S

De Meta Quest 3S is een goedkopere variant van de Meta Quest 3. Deze goedkopere versie heeft een iets lagere resolutie en andere lenzen (fresnell, vergeleken met Pancake op Quest 3) die goedkoper zijn, maar daardoor een minder fijne ervaring kunnen geven vergeleken met de Quest 3.