Preview: #DRIVE Rally

Gamescom 2024 had ook een nieuwe Indie Arena waarbij alle kleine developers bij elkaar stonden, hier tussen stond Pixel Perfect Dude met hun nieuwe game #DRIVE Rally.

Na het succes van hun mobile game #DRIVE gaat de studio Pixel Perfect Dude verder met een volledige game genaamd #DRIVE Rally. Deze leuke arcade racer komt voort uit een aantal games die we al kennen; denk bijvoorbeeld aan art of rally en de Colin McRae Rally games van vroeger. Injecteer een flinke dosis humor en voila!

Alle auto’s in-game zijn afgeleid van het echte werk, natuurlijk dragen ze geen echte namen en soms zijn het fusies van twee auto’s in één. Zo heb je ook verschillende era’s aan rally die vertegenwoordigt worden en momenteel, in Early Access, 3 iconische omgevingen. In de volledige game zullen dit 4 worden met mogelijke uitbreiding naar meer op basis van vraag van de community. Zo heb je een map die geïnspireerd is op de bossen van Duitsland en Zweden, één sneeuw map (Mengsel van Noorwegen, Finland, Polen en Monte Carlo) en nog een woestijn gedeelte dat op De Grand Canyon en Kenya lijkt. De vierde map is nog niet duidelijk wat dit gaat worden.

Van free roam uitdagingen tot rally stages rijden, deze game heeft voor ieder wat wils. De game is makkelijk op te pakken en te spelen, zo speel je vanuit een chase cam en reageert de auto als een oude Need for Speed game, lekker soepel en in enige zin ook gedetailleerder.

De game maakt gebruik van een simpele graphic stijl die veel weg heeft van art of rally, wel zijn hier meer details aan toegevoegd.

Het spel lijkt grafisch niet heel zwaar en zal beschikbaar zijn op verschillende consoles. Het uiteindelijke doel van de game is om ook een mobiele versie te maken, zoals de huidige game #DRIVE dat al is.

#DRIVE Rally meets meme’s

Deze leuke arcade game is voor zowel jong als oud geschikt. Zo is de artstyle lekker simpel en enigszins cartoony maar maakt het ook gebruik van grappige karakters met ieder z’n eigen team én eigen stijl. Voor de oudere spelers is het leuk omdat er een soort homage is gemaakt naar de bekende video.

De game leert jouw rijgedrag en baseert de reacties van jouw co-driver op jouw rijstijl van een bepaalde stage of uitdaging. Presteer je goed, krijg je een flink aantal schouderklopjes maar heb je de bolide al een aantal keren tegen de muur geplakt dan zul je ook de wind van voren krijgen; zoals onze collega hier boven dat ook kreeg.

Geschikt voor onderweg maar ook thuis

Op gamescom 2024 hebben wij natuurlijk de game gespeeld en een babbeltje gemaakt met de jongens van Pixel Perfect Dude. De game speelt lekker soepel en is vrij simpel, dat willen zij ook zo houden om de essentie van hun mobile game te behouden. Natuurlijk het beste te bespelen met een controller maar handhelds zoals een Nintendo Switch of SteamDeck is bijvoorbeeld ideaal voor deze game.

Het is geen intense racer maar een leuke soloplay ervaring. Zo zit er helaas geen active online multiplayer in maar kun je wel de scores tussen je vrienden of de wereld bij houden met de live leaderboards. Zo kun je toch nog even je vrienden lekker maken als je een betere tijd dan hen hebt neergezet.

#DRIVE Rally zal volledige controller support hebben. De developers willen zelfs een aantal stuur-controllers ook introduceren zoals Fanatec, Thrustmaster en Logitech voor optimaal race plezier.

Deze racer komt binnenkort uit als Early Access, later in 2025 zal deze beschikbaar zijn voor alle platformen zoals PlayStation 5, Xbox Series X|S én Nintendo Switch.

