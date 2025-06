Review: Sonic x Shadow Generations (Nintendo Switch 2)

Met de komst van de Nintendo Switch 2 zien we enkele reeds uitgebrachte titels opnieuw verschijnen. Is de heruitgave van Sonic x Shadow Generations op de Nintendo Switch 2 beter dan op de Nintendo Switch? En hoe speelt deze op de nieuwe console vergeleken met de PlayStation 5 of Xbox Series X versie? Wij zoeken het voor je uit.

De Nintendo Switch 2 plaatst zich een beetje in een ongemakkelijke situatie als het aankomt op heruitgaven van reeds verschenen games. Waar we gewend zijn dat enkele upgrades gratis zijn, of slechts tien euro kosten, geldt dit niet voor veel Nintendo Switch 2 titels die reeds verschenen op de Nintendo Switch. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat Nintendo Switch titels heel erg downscaled zijn met veel maatwerk. Dit reverse engineeren kost meer werk dan de vele resolutie en performance boosts die we zagen tijdens de overstap van PS4 naar PS5. Dankzij het aanzienlijke verschil tussen de kracht tussen Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 zien we dus dat SEGA er voor kiest om geen upgrade aan te bieden voor spelers die Sonic X Shadow Generations al hebben gespeeld. Ga je de game dus opnieuw kopen, of is dit je allereerste kennismaking met de titel en twijfel je tussen de platform opties? Hopelijk kunnen we je met deze review dan een beetje op weg helpen.

Het is nog steeds dezelfde game

Sonic X Shadow Generations hebben we vorig jaar al voorzien van een review. Deze werd geschreven door Daniel en je kunt deze hier teruglezen. Deze Sonic titel geeft ons een remaster van Sonic Generations uit 2011, maar doet er een schepje bovenop met Shadow Generations. Een volwaardig nieuwe titel die een stuk korter is in doorlooptijd, maar de franchise, wat mij betreft, een hele goede richting op duwt. Je kunt het een beetje vergelijken met Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Vergelijkbare gameplay, maar dan verfijnd met hedendaagse technology en nieuwe inzichten. Het resultaat mag er wezen, want in mij ogen is Shadow Generations de beste Sonic titel in meer dan tien jaar tijd.

Ik ben het dan ook grotendeels met Daniel eens. De Shadow Generations game is veel beter dan Sonic Generations, ondanks Shadow Generations iets meer dan de helft van het aantal levels heeft vergeleken met Sonic Generations. Ik raad iedereen dan ook aan om eerst aan de slag te gaan met Sonic Generations voordat je besluit om met het Shadow gedeelte aan de slag te gaan. Waarom? Omdat de verbeteringen in Shadow’s gameplay eigenlijk niet meer zijn weg te denken en het opeens onwennig aanvoelt om daarna Sonic Generations weer op te pakken.

Sonic Generations geeft ons de game uit 2011 waarin we door zo’n 9 levels heen kunnen scheuren. Ieder level heeft 2 hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 altijd een 2D level is en hoofdstuk 2 altijd een 3D level. Ondanks de nostalgie, heeft 3D sonic voor mij al lang gewonnen, omdat ik het gewoon veel makkelijker en leuker vindt om Sonic in 3D levels te spelen. De 2D levels gaan mij altijd te snel, waardoor ik niet op tijd kan reageren op stekelvallen of vijanden in mijn pad. Shadow Generations heeft hier een mooie oplossing voor geïmplementeerd. In de Shadow 2D levels is het perspectief namelijk iets gedraaid, waardoor je een beetje schuin voor je uit kunt kijken in de 2D levels en zo dus iets meer van het level voor je kunt zien. Dat is onder andere een van de verbeteringen waardoor ik na Shadow niet terug kon gaan naar Sonic.

Na elke 3 levels krijg je een boss fight, die je eerst moet vrijspelen door specifieke challenges te halen in een voorgaand level. Dit vond ik echt een heel erg vervelend iets waar steeds tegenop keek. In Shadow Generations krijg je na iedere 2 levels al een boss fight, maar moet je ook eerst de challenges doen, al waren deze in het Shadow gedeelte velen malen leuker om te doen.

Op de Nintendo Switch 2

Sonic X Shadow Generations op de Nintendo Switch 2 is eigenlijk de game zoals je hem ook kent op de PlayStation 5 of Xbox Series X. Sonic Generations is 60 FPS en speelbaar in 4K op tv of 1080P in handheld mode. De Shadow Generations game biedt je de mogelijkheid om te spelen in Quality Mode of Performance Mode met 30 en 60 FPS respectievelijk. Identiek aan de versies op PS5 en Xbox Series X dus. Er zijn weliswaar verschilletjes, maar die zijn klein en dankzij de tekenachtige stijl van de game draait en ziet de game er fantastisch uit op de Nintendo Switch 2. Vooral als je deze vergelijkt met de Nintendo Switch versie die altijd 30 FPS was en een veel lagere resolutie had.

Het is dus goed om te zien dat er nog maar nauwelijks verschil zit tussen een moderne release op de drie recentste gaming consoles. Of deze trend zich aanhoudt, moet nog maar blijken, maar dit is nu al een grote win voor Nintendo. Zoals ik eerder zei, is het nadeel wel dat er geen upgrade mogelijkheden zijn en je dus wel de volle mep moet betalen voor de Nintendo Switch 2 versie.

Verdict

Sonic x Shadow Generations is een onmisbare Sonic titel. Het is namelijk een van de beste Sonic games in meer dan tien jaar tijd. Dat komt niet per se door de remaster van Sonic Generations, maar vooral door Shadow Generations, die de franchise naar een heel nieuw niveau tilt. Een edgy, maar heel hoog niveau met verfijnde gameplay, prachtige levels, interessante boss fights, eindelijk een poging tot het vertellen van een verhaal en een betere hub wereld die de levels met elkaar verbindt. Als dit de toekomst voor Sonic is, zit ik vooraan in de achtbaan.

De Nintendo Switch 2 versie is vrijwel identiek aan de versies van de game op PlayStation 5 en Xbox Series X waardoor je de game speelt zoals deze is bedoeld en geen aanzienlijke stap terug hoeft te zetten om deze game te spelen op een handheld console. Het enige nadeel is hierbij dat SEGA geen upgrade of korting biedt als je de game al hebt op Nintendo Switch en dus de volledige nieuwprijs moet afrekenen voor de Nintendo Switch 2 versie.