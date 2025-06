Review: HyperX Cloud Jet Dual Wireless

HyperX is in alle segmenten thuis en zo dus ook het budget segment. Dat is als je een budget headset, net zoals ik, pas budget noemt beneden de 100 Euro. De Cloud Jet Dual Wireless is een headset die rijk is aan de mid-range features maar probeert te besparen op andere segmenten. Hoe pakt dit uit voor HyperX?

De Cloud serie van HyperX is ons niet vreemd. Zo checkte we eerder al de Cloud Mix 2 en de Cloud 3 Wireless. Over het algemeen zijn we ook altijd enorm tevreden over de geluidskwaliteit en de bouwkwaliteit die HyperX te bieden heeft. Het zijn stevige headsets met punchy geluid. Ditmaal checken we een ietwat goedkoper model, met een richtprijs van 60 Euro. Voor die prijs zit je normaliter gauw vast aan een bekabelde headset met weinig features, daar probeert HyperX verandering in te brengen.

Bouwkwaliteit & design

De Cloud Jet Dual Wireless heeft een matige bouwkwaliteit. Zo ongeveer de volledige headset is gemaakt van plastic en goedkoop materiaal. Dit is waar HyperX probeert om te besparen en de prijs laag te houden en dat merk je direct. Ik was ook totaal niet onder de indruk van de bouwkwaliteit. Er zit wel een stevige headband aan de headset vast, deze zorgt voor wat meer stevigheid wanneer je de headset draagt. De microfoon kan naar beneden klappen en ook dit mechanisme voelt matig aan, evenals de microfoon zelf. Dat klinkt als een slecht begin voor de headset, echter is niets minder waar, er zijn namelijk ook genoeg pluspunten!

Het design van de headset is namelijk gewoon clean. Alhoewel het goedkoper oogt, is het wel een strak en voornamelijk zwart design. Daar kan je vrijwel niet op afknappen. Ook de oorkussens zijn aardig van kwaliteit en zitten lekker op je hoofd. Over comfort gesproken, de headset zit enorm licht, wat hem perfect maakt voor mensen met een bril. Ook maakt dit hem perfect voor iemand die snel druk ervaart tijdens het dragen van een headset. Er zit dus wel degelijk voordeel aan de goedkopere bouwkwaliteit!

Features

Allereerst is het goed om te benoemen waar het ‘dual’ voor staat in de naam. De Jet Dual Wireless heeft namelijk de mogelijkheid tot gelijktijdige connectie via de 2.4GhZ dongle en Bluetooth 5.2! Zo kan je deze gebruiken op zo goed als ieder apparaat. En ja, hij werkt ook op de Switch 2! De headset heeft overigens ook een swivel-to-mute microfoon met degelijke stemkwaliteit. Niks om over naar huis te schrijven, maar je bent zeer zeker goed verstaanbaar. Daarnaast kan je een batterijduur van 25 uur verwachten, wat ik vrij laag vind voor de standaarden van tegenwoordig. De headset heeft aardig wat onboard controls, meer dan je ziet bij de concurrentie binnen deze prijsklasse. Via de inmiddels bekende NGENUITY software kan je natuurlijk het een en ander aanpassen!

Geluidskwaliteit en gaming

De geluidskwaliteit van de Jet Dual Wireless is goed voor de prijs. Het is niks speciaals, maar doet precies wat het moet doen. Door de 40mm drivers krijg je vol geluid met een lichte bass. Het stereogeluid werkt meer dan prima in games en ik had zelden moeite met erachter komen waar mensen vandaan kwamen. Het is geen geweldige headset voor muziek, maar voor gaming zou ik het wel echt bestempelen als boven de maatstaf van budget headsets. Daarnaast kan je veel aanpassen via de software en daarmee het geluid wat meer eigen maken.

Ik heb voornamelijk Call of Duty: Warzone, Yakuza 0 en The Outer Worlds gespeeld met de headset op en ik heb bij geen enkele van deze games moeite gehad met het geluid. Er zit een duidelijk onderscheid in de gelaagdheid van gaming audio, zelfs in Yakuza, waar de muziek nog wel eens de overheid wilt nemen in gevechten. Ik was enorm onder de indruk van het geluid dat deze headset eruit knalt voor de prijs die het heeft in ieder geval.

Verdict

De HyperX Cloud Jet Dual Wireless is een feature rijke headset met bovengemiddeld geluid voor een budget prijs. Het is geen geweldige headset voor muziek en ook de bouwkwaliteit laat veel te wensen over. Verder is het echt een verademing om te zien dat budget headsets ook dual connectivity kunnen ondersteunen, daar kunnen veel merken van leren. Al met al ben ik tevreden over de headset. Het bespaart dan wel op bouwkwaliteit, maar geeft aan de andere kant veel toffe dingen terug.