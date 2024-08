Gamescom 2024: preview Disney Epic Mickey Rebrushed

Gamescom 2024 is zoals je misschien wel op onze website merkt geweest en wij zijn nu hard bezig om verschillende content en artikelen voor jullie online te gooien. Disney Epic Mickey Rebrushed hebben wij mogen zien bij THQ Nordic en in dit artikel kijken wij alvast vooruit!

Disney Epic Mickey – Rebrushed is een remake van de game die destijds is uitgekomen op de Wii. Het spel is volledig vanaf de grond af opgebouwd en voorzien van andere controls om rekening te houden met de controller spelers. Het origineel kwam natuurlijk uit op de Wii met motion controls.

Disney Epic Mickey Rebrushed met een nieuw likje verf

Het is natuurlijk met zo een grote naam als Mickey Mouse waken voor een makkelijke remake. Het team vond het zo een eer om met deze game aan de slag te gaan dat ze above en beyond zijn gegaan. Er is dus veel aandacht besteed aan de levels en ook om nieuwe dingen toe te voegen zonder dat dit ten koste gaat van het origineel.

Theaters

Een voorbeeld hierin zijn de theaterlevels. Waar jij iconische momenten kan spelen. Deze levels zijn in verschillende stijlen steeds, denk bijvoorbeeld aan de Steamboat Willie variant, en geven net een extra dimensie aan deze game.

Vertrouwd, maar anders

Tijdens de presentatie hadden de sprekers het erover dat de game als vertrouwd, maar toch anders moest aanvoelen. Met dat het team vaak de opmerking heeft gekregen tijdens Gamescom dat dit net zo speelt als dat ze herinnerde. Maar met de vele toevoegingen die zijn gedaan is dat natuurlijk ook schijn. Het is alleen maar een compliment te noemen dat het lijkt dat ze zo veel content hebben kunnen toevoegen zonder dat de originele visie verloren is gegaan.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

Disney Epic Mickey Rebrushed lijkt een echte winnaar te worden. 23 september is de game op jouw consoles of pc te spelen. Heb jij ook zo zin in Disney Epic Mickey Rebrushed? Laat het ons weten!