Gamescom 2024: interview Disney Epic Mickey Rebrushed – nieuw likje verf

In onze preview kon je al lezen dat wij ontzettend veel zin hebben in Disney Epic Mickey Rebrushed. Maar in dit artikel zitten wij met Jason van THQ Nordic om over het spel te praten en kijken wij naar het process van het spel maar blikken ook even vooruit naar de toekomst.

Disney Epic Mickey Rebrushed interview

Iedereen kent natuurlijk wel Mickey Mouse en Disney. Je bent ermee opgegroeid en zou altijd een plek in het hart hebben. Voor het team was het dus ook ontzettend gaaf om deze remake te mogen maken. Het spel is origineel uitgekomen op de Wii console en moet dus nu voor de nieuwe generatie consoles en pc gereed gemaakt worden.

Vanaf nul beginnen

De makers hebben het spel vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd om dit mogelijk te maken. Eerst met de originele assets en vervolgens hebben zij hun weg terug gebracht. Voor het team was het belangrijk om niet dingen te veranderen of om maar features toe te voegen zonder waarde. Ze wilde echt het origineel complimenteren met deze remake.

Rennen en meer

In het origineel was het niet mogelijk om te rennen, ontwijken en op de grond te slaan. Dit zijn features die het team met de remake heeft toegevoegd aan het spel om zo nog een betere ervaring voor de speler te maken. Ook zijn er meer verzamelobjecten in het spel te vinden, deze zijn gemaakt door het bedrijf purple lamp en geven je nog meer te doen in het spel!

Trots

Tijdens het interview komt heel erg naar voren dat het team dat aan deze game heeft gewerkt dit met veel liefde heeft gedaan. Volgens Jason is het zelfs het fijnste team waar die mee heeft mogen samenwerken.

Het gehele interview kun jij natuurlijk ook in dit artikel bekijken. Wij kunnen in ieder geval niet wachten op Disney Epic Mickey Rebrushed en hopen dat jij ook erg uitkijkt wanneer de game uit komt op 24 september van dit jaar!