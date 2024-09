Review – Astro Bot – essentieel om te spelen

Als gamer gaan ik en Sony PlayStation ver terug. Al sinds de PlayStation 1 heb ik zitten spelen op alle handhelds en consoles die van het bedrijf zijn uitgekomen. Hierin heb ik onwijs veel mooie momenten gemaakt en ik weet zeker dat dit voor iedereen zo is. Astro Bot probeert al deze mooie herinneringen samen te voegen en de nieuwe mascotte van PlayStation te worden. De vraag is: Lukt dat ook met deze game?

Wanneer je al zo lang games speelt als ondergetekende ben je al zo veel tegengekomen dat het steeds lastiger wordt om onder de indruk te zijn van een game. De laatste jaren zijn naar mijn mening ontzettend veel goeie spellen uitgekomen, maar er zijn er maar een paar die mij echt vastgrijpen en waar ik ‘wow’ bij zeg. In deze review gaan we kijken of Astro Bot dit effect wel heeft gegeven.

Astro Bot

Astro Bot is een game van Team Asobi en is een vervolg op Astro’s Playroom, die in 2020 verscheen op elke PlayStation 5 console. Destijds was Astro’s Playroom vooral bedoeld om de nieuwe technische snufjes van de PlayStation 5 console speelsgewijs te laten zien. Maar in Astro Bot is het nu dus een volledig platforming game.

Verhaal

Jij speelt als, je raadt het al, Astro Bot en moet verschillende robots vinden in de 80 levels van het spel en puzzelstukken verzamelen om meer leuke features vrij te kunnen spelen. Dit kan gaan over customizen van het kostuum dat je draagt of de kleur van het schip waarmee je vliegt. Tijdens het verhaal kom je verschillende iconische PlayStation karakters tegen en ontgrendel je nieuwe level specifieke vaardigheden. Welke dit zijn ga ik natuurlijk niet verklappen, dat is deel van de fun van het spel. Maar je kan er van uit gaan dat er een enorm gala aan karakters in is gestopt wat mij zeker blij heeft gemaakt.

Gameplay

Platforming games hebben een paar belangrijk punten welk het goed maakt. Daarvan is voor mij persoonlijk de belangrijkste gameplay. Astro Bot stelde hier zeker niet in teleur! Zonder diep in te gaan op echt unieke level design zijn de levels erg leuk opgezet en bieden ontzettend veel variatie. Je ziet echt dat er veel aandacht is besteed aan deze levels en om het de speler zo leuk mogelijk te maken.

Makkelijk, moeilijk, moeilijkst

Deze levels hebben verschillende moeilijkheidsgraden. De verhaalmissies zullen normaal gezien wat makkelijker zijn. Maar er zijn ook ontzettend veel optionele levels in het spel te spelen. Een groot probleem bij platform spellen is vaak de moeilijkheidsgraad, die meestal net iets te makkelijk is. Met Astro Bot kan ik zeggen zeker een paar keer op het puntje van de bank te hebben gezeten door de uitdaging die het geeft.

Verzamelen!

Het spel heeft dus verschillende levels waarin je dingen kunt verzamelen. Je moet natuurlijk robotjes verzamelen, ook zijn er speciale robots die dan weer vaak gebaseerd zijn op andere games, puzzelstukken om in de hub nieuwe dingen te kunnen doen en portaal stukken die nieuwe optionele levels ontgrendelen. Het zorgde ervoor dat ik op een gegeven moment ontzettend op onderzoek uit ging. Elk hoekje werd even in gekeken.

Hulp is aanwezig

Wanneer jij nu wat hebt gemist in het level is er geen nood aan de man. Als ik kijk naar een andere platform game, Crash Bandicoot 4, waar je ook items kon verzamelen, is er in Astro Bot een handvat aangereikt gekregen. Voor 200 muntjes kun jij een helper inschakelen nadat jij eenmalig het level zelf hebt voltooid die met jou meevliegt en een geluid geeft in de richting waar een point of interest is. Dit zorgde ervoor dat je dus niet gefrustreerd werd tijdens het zoeken, omdat je wist dat als je het echt niet zou vinden je altijd terug kon gaan met de helper.

Muziek

Een ander belangrijk punt bij platform games is de muziek. Bij Astro Bot is dit prima in orde met enorm leuke deuntjes die bij de levels passen en je een adrenaline rush kunnen geven wanneer dit mogelijk is.

Haptic feedback

Wat de vorige game zo uniek maakte was het gebruik van de controller eigen functies. Tijdens de launch van de PlayStation 5 heb ik die game gespeeld maar eigenlijk bij de games die ik tegenwoordig speel mis je nog best wat van deze functies. Wist jij dat je in je microfoon kon blazen en dat er dan iets gebeurd? In Astro Bot wel. De game maakt weer heel erg gebruik van de hardware van de PlayStation 5 en wij zijn heel blij om dat te zien.

Mijn mening

Terugkomend op begin van het artikel is dat ik al heel erg lang games speel. Maar weinig games laten je nog echt ‘wow’ zeggen. Astro Bot is een genot om te spelen, en met het schrijven van deze review zat ik heel erg ook te kijken naar wat ik eigenlijk niet leuk vind aan het spel. En toen de endcredits in gang werden gezet moest ik eigenlijk concluderen dat er niet echt iets te noemen was wat mij tegen stond.

De game ziet er grafisch prachtig uit met ontzettend mooie muziek en leuke level design. De robots die je kunt vinden in het spel geven vaak een nostalgisch gevoel en het einde van de game is; ja, dat moet je zeker voor jezelf gaan ervaren!

Nieuwe mascotte

En dat brengt mij eigenlijk bij het laatste van de review waarmee ik wil afsluiten. Sony PlayStation heeft jarenlang in mijn ogen een paar van de beste games ooit op de markt gezet. Maar je mist toch ergens de echte mascotte van het bedrijf. Master Chief staat altijd voor Xbox en Mario altijd voor Nintendo. Als we dan kijken naar PlayStation 1 was dit voor mij Spyro en Crash Bandicoot. Waar ik eigenlijk had geaccepteerd dat PlayStation vanaf de derde home console geen echte mascotte meer had, maar vooral gewoon geweldige games maakt. Lijkt het dan toch het moment met Astro Bot dat zij hun mascotte in huis hebben.

Verdict

Astro Bot is een feest van begin tot eind en een liefdesbrief naar de gaming industrie, met een gezonde dosis humor en uitdaging is het eigenlijk heel erg moeilijk om iets negatiefs te zeggen over deze game. En zelfs al zou ik het proberen kom ik niet echt tot iets waar ik over viel. Ja, dat de optionele levels mij soms een beetje lieten zweten, omdat het toch een echt goeie uitdaging geeft. Astro Bot is een gepolijste winnaar en Team Asobi mag heel erg trots zijn op wat zij hebben samengebracht in deze game.

Astro Bot komt uit op 6 september 2024 voor de Sony PlayStation 5, zorg dat je hem niet mist!