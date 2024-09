Preview: City 20

Untold Games presenteerde ons tijdens Gamescom 2024 een wel hele bijzondere titel: City 20. Vernoemd naar een stadsblok in een Oost Europese omgeving, is deze survival game met diepgaande relatiesystemen eentje die een niche publiek goed aan zal spreken.

City 20 is zo’n game met een duidelijke doelgroep en als iemand die enigszins bekend is met die doelgroep, kan ik me voorstellen dat mensen hier enthousiast van worden. De game speelt zich af in een stadsdeel dat geteisterd is door een nucleair ongeluk. Het presenteert zich als een community simulatie met een narrative en dialogue gedreven focus. Het is een survival game die niet alleen jouw geheugen en intuïtie zal testen, maar ook je social en survival skills.

“After five years of crafting, we’re excited to introduce our game, City 20 – a deep systems-driven simulation of post-apocalyptic city life. This journey has been a labour of love, and we can’t wait to share it with the world. This isn’t just a game; it’s the result of years of dedication and passion. With City 20, we’ve made the game we want to play, and we’re thrilled to share more of our latest title with the world.”

De features van City 20

Om te beginnen met hoe diepgaand het systeem voelt. Dit merkte ik gelijk tijdens mijn developer walkthrough op Gamescom 2024. Ieder persoon heeft zijn of haar eigen persoonlijkheid en je zult ieder persoon op een andere manier moeten benaderen. Daarnaast heeft de game meerdere factions, kies er 1 en saboteer de rest is een beetje het motto. Buiten die facties, leven er ook mensen vlak buiten de bevolkte gebieden, deze kan je helpen om toegang te krijgen tot nieuwe items of gebieden. Uiteraard zit er een reputatie systeem in de game, onderhoud je relaties goed en ga regelmatig langs bij mensen!

Daarnaast zou het geen survival game zijn zonder resource management. Jij moet in leven blijven, dus iedere keuze die je maakt moet met die motivatie in je achterhoofd zijn. Het is een sandbox survival game die volledig reageert op al jouw keuzes. Jaag jij te veel op beschermde diersoorten? Dan kan iemand je op komen zoeken en die gaat niet blij met je zijn. Het is een gevaarlijke wereld! Daarnaast heeft Untold Games gekozen voor een unieke tekenstijl. Zij willen dat de game zo lelijk aanvoelt als dat het aan zou voelen wanneer je in het echt in een omgeving als deze zou leven. Mensen muteren door radioactiviteit en daarvoor is gekozen voor specifieke character designs. Brede heupen, smalle hoofden, dat soort dingen.

City 20 komt dit jaar nog in Early Access voor PC en in de toekomst wellicht ook op console. Heb jij interesse gekregen na het lezen van deze korte preview? Check de game dan op Steam vanaf 23 september 2024!