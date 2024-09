Hitman World of Assassination komt naar PlayStation VR2

Tijdens de State of Play van 25 september 2024 heeft Sony drie nieuwe PlayStation VR2 games aangekondigd. Eén van die games is Hitman die in VR verschijnt met de World of Assassination trilogie. Spelers die dit pakket al op de PlayStation 5 hebben, mogen voor €9,99 upgraden naar de VR versie.

IO Interactive en Sony kondigen de Hitman World of Assassination aan voor de PlayStation VR2. Deze bundel bevat het beste uit de meest recente Hitman trilogie en brengt de campaign mode, Contracts mode, Escalations, Elusive Targets en zelfs de nieuwste Roguelike Freelancer mode naar de PlayStation VR2. In de beelden zie je het al, maar de PSVR2 versie van de game voegt nog veel meer mogelijkheden toe voor Agent 47.

Waar we de Hitman trilogie voorheen enkel in third-person speelde kijken we nu dus letterlijk door de ogen van Agent 47. Dit brengt enkele nieuwe mogelijkheden met zich mee en dit zijn de belangrijkste features uit de VR versie:

Dual Wielding

Volledige besturing mogelijk met twee handen

Room-scale implementatie (Je kunt dus rondlopen, als je daar de ruimte voor hebt). Gelukkig geeft je PSVR2 headset heel mooi aan als je buiten je gemarkeerde speelgebied dreigt te treden.

Aangepaste besturing en gameplay aanpassingen voor VR

In deze VR versie word je dus maximaal ondergedompeld in de Hitman experience en kijk je onder andere echt door het vizier van je sniper-rifle, doe je realistisch herladen van wapens, kan je met voorwerpen interacten in je omgeving en nog veel meer.

Ik kijk er in ieder geval ontzettend naar uit. Ik heb alle Hitman games uit de trilogie uiteraard al gespeeld en zelfs grotendeels gecovered, dus ik ben zeer benieuwd hoe veel meer Hitman deze VR versie gaat zijn. Kom in december zeker even terug voor de review. Heb je de game al op je PlayStation 5? Dan mag je voor €9,99 al upgraden naar de VR versie in december.