Review: Hitman 3 – De grote verdwijntruc

Met Hitman 3 sluit Io Interactive de World of Assassination trilogie af. Dit maal niet met episodische releases, maar in één keer alle verhalende missies in één vol pakket. Met optionele toegang tot voorgaande missies, het definitieve pakket.

In Hitman 3 kruipen we opnieuw in de huid van Agent 47. Opnieuw bezoeken we 6 compleet van elkaar verschillende locaties en opnieuw hebben we 101 verschillende manieren om de klus te klaren. Met een redelijk korte opbouw in duur, maakt Hitman alles goed op gebied van replayability, stijl en afwerking.

De rijke wereld van Hitman 3

Als je bekend bent met de voorgaande twee Hitman games van Io Interactive dan ken je het riedeltje ondertussen wel. Je speelt door 6 vrij grote zandbaklevels en in deze levels heb je verschillende opdrachten. Hoe je die vervult is volledig aan jou. Het begint vrij eenvoudig met één doelwit die je moet uitschakelen, maar al snel worden de opdrachten iets lastiger. Je krijgt meer doelwitten in één level, en andere zaken waar je rekening mee moet gaan houden. Ieder level bevat unieke manieren om je taak aan te pakken. Er zijn bijvoorbeeld verhaallijnen in zo’n missie waarin je je bijvoorbeeld voordoet als een belangrijk persoon om heel dicht bij een doelwit te komen. Verhaallijnen zijn soms maar tijdelijk uit te voeren, want in Hitman 3 ademt de wereld om je heen. Het leeft. Personages hebben een routine en wachten niet zomaar op een gefixeerde plek op jou om uitgeschakeld te worden. Benut de beperkte openingen die hebt, of wacht geduldig tot het volgende moment zich voordoet.

Een bepaald level is nooit statisch. Een volgende keer dat je het level speelt en je je tactiek aanpast, veranderd de wereld met je mee. Alles om je heen reageert op Agent 47 en de acties die worden uitgehaald. Denk snel op de been, of wees creatief en wis alle mogelijke sporen uit om geen verdachte situatie te ontwikkelen.

Jouw speeltuin, jouw regels

Er zijn heel weinig regeltjes waar de game zich aan moet houden tijdens het spelen. Je hebt een opdracht en hoe je die vervult is geheel aan jou. Een vuurwapen zoeken en gebruiken terwijl je midden in een volle clubzaal staat is mogelijk, maar misschien niet aan te raden. Hitman 3 forceert je niet om een bepaalde speelstijl te hanteren. Die bepaald je zelf. En deze mag je ook tijdens een missie meerdere keren aanpassen.

Zo kwam ik zonder al te veel moeite een nachtclub binnen in Berlijn door een andere feestganger te helpen zoeken naar zijn “allergie” pilletjes. Door deze te vinden op het terrein, mocht ik als beloning als zijn +1 mee naar binnen. Eenmaal binnen zijn er verschillende doelwitten die ik moet uitschakelen, maar ik weet niet wie ze zijn, of hoe ze uitzien. Ik weet alleen dat ze ergens op het terrein aanwezig zijn. Hoe kom ik er achter? Gelukkig geven de doelwitten zo nu en dan een status update aan hun baas via een oortje. Op deze manier kon ik de doelwitten ontsluiten. De volgende stap is om ze uit te schakelen en bij voorkeur, ongezien.

Ik ga de wending van deze missie niet verder verklappen, maar deel wel het resultaat. Gedurende missie heb ik 6 keer van outfit gewisseld om verschillende plaatsen in het level te bereiken. Heb ik iemand vermoord met een koevoet en in een kust gedumpt, heb ik een bewaker gewurgd in de bosjes, net buiten de achteringang. Heb ik iemand een vergiftigde pizza toegediend als pizzakoerier en heb ik iemand vanuit de verte met een sluipschuttersgeweer voorzien van een kijkgat door zijn hersenpan. En uiteindelijk heb ik zonder enige verdenking de club weer via de normale in en uitgang verlaten.

Kort, maar meer

Bovengenoemde missie duurde ongeveer 2 uurtjes en in dit tijdsbestek heb ik niet alles, maar wel het overgrote deel van dit level “gezien”. Ik heb niet alle verhaallijnen ontdekt, niet alle creatieve manieren gebruikt om mijn missie te voltooien, of alle shortcuts gevonden. Dit laatste is nieuw in Hitman 3 en een zeer fijne quality of life toevoeging.

Aangezien de World of Assassination trilogie zich enorm bezig houdt met verschillende manieren om iets aan te pakken, spoort IoI je aan om de missies meerdere malen opnieuw te spelen. Met de toevoeging van shortcuts worden je volgende playthroughs door zo’n missie iets aangenamer. Een deur die voorheen gesloten was, maar je in je eerste playthrough hebt geopend, is nu voor altijd open. Dit geldt niet voor alle deuren, enkel voor de select toegewezen deuren of ladders. Ze zijn te herkennen aan een gele kooi die de deur of ladder in eerste instantie verzegeld.

In combinatie met de vele vrij te spelen entreepunten, pick-ups en kostuums die je krijgt door XP te halen in een level, worden je tweede, derde, vierde en verdere plathroughs door een level een stuk aangenamer gemaakt. Je bent namelijk minder tijd kwijt aan het indringen van, maar hebt juist veel meer tijd om een creatieve manier te bedenken om je klus te klaren.

Clean Kill

Hitman 3 ziet er op de Playstation 5 adembenemend uit. Het loopt lekker stabiel en er zijn op het blote oog eigenlijk geen dipjes te herkennen. Zelfs niet in de overvolle club, of andere locaties waar de dichtheid van personages heel hoog ligt. Het is een knap technisch stukje werk van IoI als je je bedenkt dat veel van deze personages ook nog een eigen leven hebben en hun eigen ding doen tijdens je speelsessie.

De 6 nieuwe gebieden in Hitman 3 zijn stuk voor stuk uniek en heel erg mooi gemaakt met heel veel afwisseling in zelfs één enkel level. Vijf van de nieuwe levels spelen als je klassieke zandbak levels, maar het laatste level speelt iets anders, bijna Uncharted-achtig. Ik kan er niet te veel over zeggen zonder te veel te verklappen maar het lijkt alsof ze hier langzamerhand al verklappen hoe hun volgende titel gaat spelen en ze een beetje willen peilen of het aanslaat. Het is een vrij lineair level waarmee je uiteindelijk voor een keuze komt te staan die jou vormt als de Agent 47 die de trilogie je nu al 3 games aan het smeden is. Bij welke principes blijf je staan? Welke verwerp je?

Verdict

Ondanks de korte duur van ongeveer 10 tot 15 uurtjes voor één playthrough, biedt de game je nog tientallen uren in deze zandbak om je creativiteit de vrije loop te laten nemen. Indien je de voorgaande delen ook hebt, zijn deze speelbeer via Hitman 3, met alle verbeteringen die Hitman 3 doorvoert zodat je nog wel honderden uren zoet bent. Indien je voorgaande delen niet hebt gespeeld biedt Hitman 3 ook Hitman 2 en Hitman (nog vrij prijzige) Access Passes aan. Hitman 3 is dus ook een ideaal instapmoment indien je voorgaande delen hebt gemist, maar toch heel erg nieuwsgierig bent.