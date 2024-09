Horizon Zero Dawn Remastered en LEGO Horizon Adventures nieuws!

Het was natuurlijk eerder al gelekt maar tijdens de State of Play toch echt aangekondigd, Horizon Zero Dawn Remastered, niemand heeft erom gevraagd, maar toch komt die eraan! En snel ook.

Een samenwerking van Nixxes en Guerilla entertainment, net zoals de PC port van Horizon Forbidden West. Tijdens de State of Play show kregen we veel gameplay beelden te zien waaruit direct opvalt dat vrijwel alle cutscenes vernieuwde mocap hebben gekregen, namelijk 10 uur aan vernieuwde mocap scenes! De game ziet in de remastered versie net zo goed uit als Horizon Forbidden West.

Ga je hem halen?

Wat direct opvalt, is dat Sony hierbij dezelfde strategie gebruikt als hun eerdere remasters, voor 9,99,- kun je de game namelijk al upgraden als je de game al in je library hebt! Dit is natuurlijk een geweldige deal. Lang zullen we niet hoeven wachten of Horizon Zero Dawn Remastered gezien de game op 31 oktober al verschijnt voor PS5 en PC! Dus ik stel de vraag nog maar een keer, ga jij hem halen? Of haalt dit je over om de game toch voor de eerste keer te spelen?

LEGO Horizon Adventures

Niet veel later kunnen we al aan de slag met Aloy haar eerste Lego-adventure in LEGO Horizon Adventures. Tijdens de State of Play heeft Sony een aantal nieuwe dingen aangekondigd, namelijk preorder bonussen en extra’s, een digital deluxe edition en dat je gasten van andere werelden kan ontvangen!

Preorders en extra’s : Preorders voor LEGO Horizon Adventures beginnen op 3 oktober, en als je het spel alvast fysiek of digitaal reserveert, krijg je een exclusieve LEGO-versie van de Shield-Weaver outfit om in het spel te gebruiken. Deze iconische outfit uit de originele games geeft een leuke knipoog naar de roots van het avontuur.

: Preorders voor LEGO Horizon Adventures beginnen op 3 oktober, en als je het spel alvast fysiek of digitaal reserveert, krijg je een exclusieve LEGO-versie van de Shield-Weaver outfit om in het spel te gebruiken. Deze iconische outfit uit de originele games geeft een leuke knipoog naar de roots van het avontuur. Digital Deluxe Edition : Voor wie iets extra’s wil, is er de Digital Deluxe Edition, boordevol bonussen zoals aanpasbare achtbanen om je eigen pretpark in de wereld van Horizon te bouwen. Ook kun je outfits ontgrendelen, waaronder de Banuk Armor, Shadow Stalwart en zelfs een metalen versie van Aloy die perfect past in de LEGO-wereld.

: Voor wie iets extra’s wil, is er de Digital Deluxe Edition, boordevol bonussen zoals aanpasbare achtbanen om je eigen pretpark in de wereld van Horizon te bouwen. Ook kun je outfits ontgrendelen, waaronder de Banuk Armor, Shadow Stalwart en zelfs een metalen versie van Aloy die perfect past in de LEGO-wereld. Gasten van andere werelden: In LEGO Horizon Adventures kunnen zul je veel andere franchises tegen komen zoals een crossover met de outfits van Ratchet & Rivet uit Ratchet & Clank en Sackboy uit LittleBigPlanet. Deze mix van werelden zorgt voor een unieke en speelse ervaring, waarbij de iconische personages een LEGO-makeover krijgen.

Het spel komt uit op PlayStation 5, PC en Nintendo Switch!

Kijk je uit om weer op avontuur te gaan met Aloy? Laat het ons weten in de comments!