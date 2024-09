Ghost of Yotei aangekondigd voor 2025

Tijdens de State of Play van Sony is er een nieuwe “Ghost of” game aangekondigd. Geen vervolg op Ghost of Tsushima maar een nieuw verhaal genaamd Ghost of Yotei.

In Ghost of Yotei gaan we spelen als een vrouwelijke protagonist genaamd Atsu. Uit de trailer kunnen we opmaken dat zij een jager wordt genoemd, waarom weten we nog niet.

Ghost of Yotei speelt zich af in de jaren 1600, ongeveer 300 jaar na de gebeurtenissen uit Ghost of Tsushima. Het gebied dat we gaan ontdekken zal het noordelijk eiland Ezo (tegenwoordig Hokkaido) zijn, voornamelijk rondom de vulkaan Yotei. Geen fuji zoals je zou denken uit de trailer maar wordt vaker als de kleine broer beschouwt. Yotei is tevens één van de honderd bergen die Japan zo mooi maakt. De berg valt te zien in Shikotsu-Toya National Park. Net zoals Ghost of Tsushima ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal is, zal deze game dit waarschijnlijk ook worden.

“At Sucker Punch we love origin stories, and we wanted to explore what it could mean to have a new hero wearing a Ghost mask, and uncovering a new legend. This led us to Ghost of Yōtei: a new protagonist, a new story to unfold, and a new region of Japan to explore.” – Sucker Punch Productions, over Ghost of Yotei.

We hebben nog geen release datum gekregen, wel weten we dat de game uit gaat komen in 2025 en wordt ontwikkeld door Sucker Punch Productions. Zij hebben ook Ghost of Tsushima gemaakt, hierdoor kunnen we dus een game verwachten die potentiëel veel weg heeft van zijn voorganger.

Tevens is dit de éérste game die Sucker Punch Productions maakt met de PlayStation 5 als fundering. Hierdoor kan de studio nog meer spelen met het visuele aspect wat de game nú al adembenemend maakt. Ook door te ontwikkelen op de huidige generatie dat meer kracht ter beschikking heeft, zullen we ook nieuwe mechanics en gameplay improvements zien.

