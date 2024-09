Playstation 5 krijgt nieuwe kleurtjes met de Chroma Collection

De Playstation 5 pro prijs discussie is in volle gang, de 30th Anniversary Collection maakt die discussie nog interessanter. Maar, dat houdt Sony niet tegen om ook een nieuwe collectie aan kleuren uit te brengen onder de naam Chroma.

Deze collectie voor de Playstation 5 werd gebracht als een klein nieuwtje, maar onze redactie had direct zoiets van ‘oh, wow, dat ziet er nice uit!’ De collectie is ontworpen met een futuristische insteek en zal een effect hebben wanneer je ermee beweegt. De 3 kleuren, Chroma Pearl, Indigo en Teal zijn allemaal verkrijgbaar als controller en faceplate set. Je kan de kleuren pre-orderen vanaf 3 oktober 2024. Chrome Pearl en Indigo zullen lanceren op 7 november 2024. Chroma Teal laat nog even op zich wachten tot 23 januari 2025. Of deze kleuren ook naar de Dualsense Edge en PS5 pro zullen komen is nog maar even de vraag. Ook hoe het zit met dit soort kleuren omtrent de Playstation Portal blijft nog een mysterie. De collectie is te pre-orderen via Playstation zelf, maar zal ook naar geselecteerde winkels komen. Verdere details hierover zijn er nog niet.

“We’ve been waiting for the perfect moment to launch this collection and are thrilled to take this next colorful step in our journey. With a sleek, multichromatic finish that wrap around the entire controller, you’ll notice we’ve carefully refined the colors of every DualSense element to perfectly complement the playful, iridescent transitions.” – Leo Cardoso

Chroma in actie

“Chroma Indigo moves between blue and purple, two fan-favorite colors. Chroma Teal combines yellow-green and blue-green into a fresh and exquisite shade. And if you love the Original White DualSense, you won’t want to miss out on the subtlety and elegance of the Chroma Pearl.” – Satoshi Aoyagi

Wat vind jij van deze kleuren? Of welke kleuren zou je nog willen zien in de toekomst? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!