Review: Turtle Beach Stealth 700 (Gen 3)

Turtle Beach staat bekend om consistentie in design, ze luisteren enorm goed naar feedback en voeren dit door in de de volgende generatie van datzelfde product. De Stealth serie is hier een goed voorbeeld van, deze lanceerde kort geleden alweer de derde iteratie. De Stealth 700 (Gen 3) is één van Turtle Beach’s meest complete headsets en komt met een bijzondere feature…

Deze 3e generatie van de Stealth 700 serie ligt in de schappen voor €199,-. Voor dit prijskaartje krijg je een hele complete headset. De Stealth 700 (Gen 1) kwam uit in 2017 als een plastic headset met enkele premium features. Deze was verkrijgbaar in zwart/blauw of zwart/groen, liggende aan je gekozen console. Het design van deze headset, alhoewel niet fantastisch mooi, was wel vrij stevig. Voor de toenmalige prijs van 150 Euro kreeg je aardig goed geluid, maar deze headset kwam ook niet zonder gebreken. In 2020 kwam de 2e generatie uit. Heel ander design, veel completer geluidsprofiel. Maar, ook deze scoorde niet overal zo goed. Nu is het tijd voor de Gen 3 versie, die vorige week voor mijn deur lag. Ik kan jullie alvast verklappen dat die verbeterslag immens is. De Gen 3 is misschien wel de meest complete headset die ik ooit in handen heb gehad. Laten we daar even dieper op in gaan!

Voor het eerst op je hoofd

Wanneer je de Stealth 700 uit je doos haalt, wordt je gegroet met een immens grote headset. Dit is iets waar je van moet houden, maar anderzijds ook logisch, gezien de headset 60mm drivers bevat. Het is een gaming headset, dus ik lig er persoonlijk niet wakker van wanneer deze ietwat groter uit valt. De headset bestaat voor een groot deel uit plastic en heeft metalen onderdelen waar nodig. Het is echter geen goedkoop plastic en voelt stevig genoeg. De grootste reden hiervoor is waarschijnlijk om gewicht te verdelen/ besparen. De headset is namelijk best aan de zware kant door de drivers. Die drivers zitten dicht op je oor, maar raken door de schuine positionering niet je oren aan. Om die drivers heen zitten dikke oorkussens, gemaakt van leer. Aan de uiteindes van dit leer vind je een laag memory foam, zo ligt de headset comfortabel tegen de zijkant van je dikke hoofd aan. Daarnaast is de headset gebruiksvriendelijk voor mensen met een bril, hier heb ik mijn partner even voor geleend en zij kon dit na een korte test valideren.

De headset lijkt in het begin aan de strakke kant qua comfort, maar de oorkussens wennen snel aan de vorm van je hoofd. Hierna merk je eigenlijk bijna niet meer dat je ‘m op hebt en kan je hem uren dragen. Ik vind dit best knap van Turtle Beach, het is echt niet makkelijk om een zwaardere headset ook nog comfortabel te krijgen. Alle fysieke knoppen en wieltjes op de headset hebben een unieke feeling, waardoor je tijdens het dragen je nooit afvraagt waar je moet zitten met je vingers, wanneer je iets aan wilt passen. De microfoon is niet los te koppelen, maar schuift wel zodanig naar binnen dat je niet merkt dat deze op je headset zit. Wat al die andere knoppen op je headset doen, kom ik nog op terug!

Op 2 apparaten tegelijk met CrossPlay

CrossPlay is een term die we middels kennen vanuit games, maar Turtle Beach neemt de term anders in de mond. De headset komt namelijk met 2 dongles. Dan kan je je afvragen wat je daar in gods naam mee moet. Je kan 1 dongle in je PC steken en de ander in je PS5/Xbox en vervolgens via de switch-knop op je headset wisselen tussen apparaat. Dit werkt naadloos, snel en het is enorm fijn dat de headset je audioprofielen mee overdraagt. Ik moet daar wel bij vermelden dat ik de PC/PS5 variant heb en dus niet kan zeggen of dit even goed werkt met Xbox. Die console heeft nog best wel een track record met wireless headset issues. Naast de 2.4Ghz dongles, heeft de headset ook Bluetooth. Deze werkte goed op mijn telefoon en ook hier draagt de headset altijd alle audioprofielen met zich mee. Je kan de Bluetooth en dongle(s) gelijktijdig gebruiken en op je headset het volume per channel bepalen met een fysiek wieltje. Mijn enige minpunt zou zijn dat er geen USB-C mogelijkheid op de dongles zit, hier zal je zelf een adapter voor moeten fixen.

Ik ben enorm te spreken over CrossPlay en ik zie dit echt als een feature die meerdere headsets zouden moeten hebben. Ik heb mijn apparatuur best verstopt staan, dus constant wisselen met dongles is voor mij best een vervelend proces. Met deze feature hoef ik dus alleen maar van mijn stoel naar de bank te verplaatsen en op een kopje te drukken. Ik zie dit ook als een fijn iets voor gebruikers die de headset ook op kantoor willen gebruiken, of in ieder geval elders dan thuis. Je zal niet de eerste zijn die tijdens het vervoeren een dongle breekt of kwijt raakt, dat is nu dus geen probleem meer! Er zijn genoeg use cases voor deze feature om het boven de competitie uit te laten steken!

Geluidskwaliteit

De Stealth 700 (Gen 3) klinkt out of the box al enorm goed. De headset heeft verschillende standaard profielen on-board. Zo is er een bass heavy, treble heavy en neutrale stand aanwezig. Het switchen tussen deze profielen gaat naadloos. En ieder profiel behoud mid tones en high tones enorm goed. Het geluid van de headset klinkt vol, helder en punchy. Dit geld voor zowel games als tijdens het luisteren van muziek. Mijn maatstaaf voor muziek is altijd de WH-1000XM series geweest van Sony en deze headset gaat daar nog streng voorbij. De headset weet ook goed hoe deze alle verschillende geluiden van elkaar moet onderscheiden. Muziek luisteren, in Discord hangen en gamen tegelijk is allemaal geen probleem. Ieder instrument, iedere voetstap, alles is helder en te onderscheiden!

Muziek

Muziek luisteren op deze headset is een verademing voor alle genres. Door de hoeveelheid profielen die jij on-board kan zetten is dit totaal geen probleem. Tijdens het luisteren van een paar bass tests en ook wat bass-heavy genres ontdekte ik dat deze op iedere frequentie gewoon zuiver klinkt. Zelfs op hoog volume is er niks aan te merken op de bass. Daarnaast werkt de headset enorm fijn met genres als heavy metal, waar veel headsets hun zuiverheid verliezen, blijft de Stealth 700 rechtovereind staan.

Gamen

Dit is natuurlijk het brood en boter van deze headset. Tijdens het gamen wil je verschillende profielen kunnen creëren voor een zo tof mogelijke ervaring. Hier heeft de headset een paar enorm sterke punten, maar ook wat kleine minpuntjes. De geluidskwaliteit is ook hier van de bovenste plank. Wanneer je een story game speelt dan wordt je door het geluid volledig in de game gezogen, dit geld voor zowel PC als PS5. Maar, ook wanneer je shooters speelt, of games waar je het geluid om wilt zetten in herkenning van iemands positie, bieden de drivers in deze headset een vrij accuraat gehoor. Mijn enige minpuntje hier, is dat dit op PC iets minder accuraat is. De PS5 maakt gebruik van hun 3D audio technologie en dit zorgt ervoor dat de headset goed kan aanvoelen hoe hiermee om te gaan. Op PC is dit net iets minder sterk en zal je met de settings moeten spelen om die accuraatheid beter te krijgen.

Microfoon

Turtle Beach kiest ervoor om de microfoon niet afneembaar te maken, maar juist inklapbaar. Hij zit immers goed verborgen en heeft mij nooit gestoord. De microfoon mute zichzelf wanneer je deze naar boven klapt. Daarnaast heeft de microfoon nog een optie om deze de kantelen. Zo kan je ‘m dichterbij je mond krijgen, of juist verder weg voor de heavy breathers onder ons. De microfoon klinkt ‘oké’ wanneer je hem nog niet in hebt gesteld. Maar, eenmaal gespeeld met de instellingen kreeg ik een goede toon eruit, beter dan in veel andere headsets. Houdt er rekening mee, je zal nooit de kwaliteit krijgen van een losse microfoon, maar hij is goed genoeg voor zowel werk als gamen met je vrienden!

Software

Er zijn 2 mogelijkheden om je headset in te stellen. Dit kan via het Swarm programma op jouw PC, of via de app op je telefoon. Beiden zijn enorm handig in gebruik en geven je voldoende vrijheid en gelijktijdig ook genoeg sturing om te weten waar je mee bezig bent. Beide programma’s zijn gebruiksvriendelijk en gestroomlijnd. Je kan via het programma makkelijk on-board profielen aanmaken en die helemaal custom maken. Wanneer je vervolgens op je headset van profiel wisselt, kan je aan het aantal piepjes horen op welk profiel je zit, dus maak het jezelf niet te lastig en kies een handjevol sterke profielen uit. Enorm pluspunt is dan ook dat je dit programma dus ook gewoon als app op je telefoon kan hebben en deze net zo fijn werkt.

Verdict

De Turtle Beach Stealth 700 (Gen 3) is een bijna perfecte headset met een clean design, punchy geluid en comfort galore. De CrossPlay feature zorgt voor gebruiksgemak en ook de programmatuur is enorm gebruiksvriendelijk. De headset is wat aan de grote kant, maar de 60mm drivers zijn het volledig waard voor zowel muziek als gaming. Ik kan de headset dan ook zeer zeker aanraden voor het prijskaartje van 200 Euro, want het blaast veel competitie de deur uit!