Persona 4 Revival krijgt rating in Zuid-Korea

Nieuws 2 Jordy Gerritse 26 mei 2026

Persona 4 Revival, de remake van Persona 4, is voorzien van een rating in Zuid-Korea. Dit hoeft niet veel te betekenen, maar de timing, net voor Summer Games Fest, State of Play en de Xbox Showcase, is wel heel toevallig.

Waarom is dat toevallig? Omdat de game ongeveer een jaar geleden, op 8 juni 2025, officieel werd aangekondigd tijdens de Xbox Showcase. We zijn bijna een jaar verder, dus een update en misschien zelfs een releasedatum zou niet misstaan.

Vorig jaar vierden we de 25e verjaardag van Persona. We wachten ondertussen nog geduldig op de aankondiging van Persona 6 en meer informatie over Persona 4 Revival. Wie weet dus meer tijdens de aankomende “E3”-periode. Wil je de revealtrailer nog eens terugzien? Dat kan hier!

Meer dan alleen Persona

We zien meer dan alleen Persona 4 Revival, dat recent een rating heeft gekregen in Korea. We zien hier ook Orbitals, Once Human en LEGO Skylines. Die laatste is nog niet officieel aangekondigd. Waarschijnlijk horen we hier ook meer over tijdens de E3-periode. De titel suggereert dat het om een citybuildergame gaat die werkt als de Skylines-franchise, maar dan volledig in het thema van LEGO.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

