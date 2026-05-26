Dit brengt PlayStation Plus jou in juni 2026

Sony heeft de line-up voor PlayStation Plus in juni 2026 bekendgemaakt, en dat valt mooi samen met de terugkeer van het jaarlijkse Days of Play-evenement. Vanaf 27 mei tot en met 10 juni kunnen spelers profiteren van kortingen op games, hardware en digitale content, terwijl PS Plus-abonnees ook weer nieuwe titels aan hun bibliotheek mogen toevoegen.

Voor leden van PlayStation Plus Essential, Extra en Premium staan er deze maand drie games klaar. Vanaf 2 juni kunnen spelers de volgende titels claimen:

Grounded

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Warhammer 40,000: Darktide

EA FC 26 wordt verlengd t/m 16 juni!

Ook voor PlayStation Plus Extra- en Premium-abonnees is er al nieuws. Vanaf 9 juni wordt Destiny 2: Legacy Collection toegevoegd aan de Game Catalog. Deze bundel bevat meerdere uitbreidingen voor Destiny 2, waaronder The Final Shape. Dit komt na het nieuws dat Destiny 2 ermee gaat stoppen, evenals de petitie die hard gaat momenteel.

Exclusieve bonus content tijdens Days of Play

Naast volledige games krijgen PS Plus-leden deze maand ook toegang tot verschillende exclusieve in-game goodies.

Voor EA Sports FC 26 verschijnt een speciale Icons Player Pack met onder andere:

een Gold Starting XI Pack

drie Icon Player Picks

Tankliefhebbers kunnen vanaf 26 mei aan de slag met het War of Tanks: HEAT PlayStation Plus Pack. Dat pakket bevat onder meer:

de “Wave Rider”-skin voor Agent Kent

een “Royal Blue”-skin voor de XM1 90

250.000 credits

Als laatste, ontvangen spelers van Marathon vanaf 2 juni een gratis Null Tempest Digital Bundle met cosmetische items zoals skins, een profielachtergrond en een weapon charm.