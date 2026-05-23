Fable krijgt 18+ rating in Zuid-Korea, releasedatum soon?

De Fable release komt eindelijk in zicht. Volgens Insider Gaming is de aankomende RPG van Playground Games opgedoken bij het Zuid-Koreaanse classificatiebureau, dat de game een 18+ rating heeft toegekend. En dat is een teken dat we langzaam maar zeker richting een officiële aankondiging gaan kruipen, want zo’n rating komt zelden lang voor een onthulling.



De Zuid-Koreaanse rating staat overigens niet op zichzelf. Eerder werd de game ook al door het Australische classificatiebureau gerated met een M-classificatie voor geweld en mature themes. Twee onafhankelijke ratings binnen een paar weken, dat is geen toeval. Voor wie de afgelopen jaren de hoop al een beetje had opgegeven: dit is hét moment om hem weer naar boven te halen.

Wat de rating betekent voor de Fable release

Een rating bij een classificatiebureau is in de game-industrie eigenlijk altijd een voorbode van iets groters. Uitgevers laten games meestal pas raten zodra ze richting marketing en releasecommunicatie gaan, en niet eerder. Met de Xbox Games Showcase die staat gepland voor 7 juni, lijkt het bijna onmogelijk dat Playground Games en Xbox die kans laten lopen om eindelijk een concrete Fable release datum te onthullen.

Volgens de officiële omschrijving bij de Koreaanse Game Content Rating Committee gaat Fable om “an immersive open-world action RPG depicting the player’s adventure to resolve the situation where villagers are turned to stone by an unidentified stranger”. Dat klinkt voor mij eerlijk gezegd al een heel stuk concreter dan alles wat we tot nu toe wisten, en het geeft ook weer een hint richting hoe het verhaal gaat verlopen. Dorpelingen die in steen veranderen, een mysterieuze vreemdeling – dat heeft alles van een klassieke Fable plot dat je all-over Albion zal sturen.

Waarom een 18+ rating?

Voor de oudgedienden onder ons is dit misschien een verrassing, maar voor wie de originele Fable trilogie heeft gespeeld eigenlijk niet. De Koreaanse rating board geeft een paar concrete redenen voor de 18+ classificatie. Denk aan taal die direct verwijst naar seksuele handelingen, regelmatig doden met bloed en verminking, criminele keuzes die spelers kunnen maken, en grof taalgebruik. Met andere woorden: alles wat een echte Fable eigenlijk hoort te zijn.

De franchise heeft altijd al geleund op die typisch Britse, ondeugende humor en morele keuzes met flinke gevolgen. Wie zich nog Fable 2 of 3 kan herinneren, weet dat de serie nooit terugschrok voor wat volwassener materiaal. Persoonlijk vind ik het een hele goede zaak dat Playground die kant niet uit de weg gaat en de toon van het origineel respecteert. Een gesanitizeerde, family-friendly Fable zou simpelweg geen Fable zijn.

Komt de Fable release tijdens de Xbox Games Showcase?

Alles wijst erop dat 7 juni het moment gaat zijn waarop Playground eindelijk de kaarten op tafel legt. Forza Horizon 6 is een week geleden gelanceerd en doet het volgens de eerste cijfers verbluffend goed, met bijna 5 miljoen verkochte units in een week tijd. Daarmee heeft Playground precies de bandbreedte om de marketingmachine voor Fable in gang te zetten. Wij schreven eerder al uitgebreid over hoe Blizzard’s cinematics team meewerkt aan Fable, en de stukjes beginnen langzaam in elkaar te vallen.

Wat de exacte releasedatum betreft, daar lopen de inschattingen nog uiteen. Verschillende bronnen wijzen op een launch window in september of oktober 2026, ruim voor de release van GTA 6 op 19 november. Dat zou Microsoft de kans geven om hun grote RPG zonder al te veel concurrentie de markt op te brengen. Een launch in oktober lijkt me persoonlijk dan ook het meest logisch, met genoeg ruimte voor marketing en zonder direct in de schaduw van Rockstar te belanden.

Voor nu wachten we vol spanning op 7 juni en de Xbox Games Showcase. Mocht Playground daar inderdaad de officiele Fable release datum onthullen, dan kan dit weleens de start zijn van de comeback waar veel Xbox fans al jaren op zaten te wachten. Met Forza Horizon 6 al een onverwacht succes en Fable die er kort daarna achteraan komt, lijkt 2026 nog wel een hele goede jaargang te worden voor de Britse studio.

Kijk jij na al die jaren nog steeds uit naar de Fable release, of ben je gaandeweg afgehaakt? De Xbox Games Showcase staat gepland voor 7 juni en Fable verschijnt later dit jaar voor PC, PS5 en Xbox Series X/S, met een day one launch op Game Pass. Laat het ons weten in de reacties hieronder!