Een exclusief interview met Knights Peak

Knights Peak is een gloednieuw label opgericht binnen My.Games. De uitgeverij focust zich op kwalitatieve titels met veel persoonlijkheid, lef en interessante onderwerpen. De eerste line-up van Knights Peak hebben wij al mogen testen op Gamescom. Nadat we erg onder de indruk waren over hun entree binnen de gaming industrie kregen we de mogelijkheid om een exclusief interview te houden met Eugenio Vitale, de VP of Publishing bij Knights Peak.

Na een succesvolle Gamescom en een eerste game review van Nikoderiko, waren wij ontzettend benieuwd wat Knights Peak komt doen om de bestaande gaming industrie op te schudden. Klassieke elementen in een nieuw jasje, klassieke franchises en hele nieuwe ideeën. Ze lijken een divers portfolio te hebben en daar hebben wij op door gevraagd.

Enkele highlights uit dit interview benadrukken dat Knights Peak niet enkel vooruit kijkt, maar ook terug blikt naar het verleden en leert van alles wat goed werkt. Nikoderiko is hier een groot voorbeeld van. Het leent al het goede van een ouderwetse platformer, maar combineert nieuwe elementen met het oude om iets te creëren dat vandaag de dag uitblinkt. Dat kunnen wij benadrukken, met een cijfer van een 8.5. Een unicum voor échte platformer games vandaag de dag.

De uitgever ziet ook nog steeds in dat er een vraag is naar fysieke games met Limited- en Collector’s Editions. Hier willen ze ook graag op inspelen om hun unieke franchises ook in een meer tastbare vorm aan te bieden.

Het hele Knights Peak Interview

Kun je ons vertellen waar Knights Peak vandaan komt? Wat heeft geleid tot de oprichting van het label?

“Knights Peak is ontstaan uit onze ambitie bij MY.GAMES om een speciale uitgeverij op te richten, gericht op het versterken van second- en third-party ontwikkelaars. Het vertegenwoordigt een ondernemende geest, aangedreven door doorgewinterde industrie-veteranen die een diepe passie voor gaming hebben. Knights Peak is in de kern opgericht om gedurfde ideeën te ondersteunen en een platform te bieden aan creatieve stemmen die ervaringen willen creëren die resoneren met spelers, zelfs lang nadat ze de controller hebben neergelegd. Met de naam wilden we waarden symboliseren zoals moed, passie, en de onderscheidende kwaliteiten die zowel onze producten als onze partners belichamen.”

Hoe voelt het om een klassieke franchise zoals Starship Troopers uit te brengen als een van de eerste titels in de lineup? Wat waren de grootste uitdagingen in dit opzicht?

“Het uitbrengen van Starship Troopers als een van de eerste titels in onze lineup is zowel een spannende ervaring als een eer. Samenwerken met Offworld Industries om dit iconische universum opnieuw te introduceren aan een nieuwe generatie spelers, terwijl we trouw blijven aan de oorsprong, was een uitdaging die we met enthousiasme hebben omarmd. Ik geloof dat Offworld uitstekend werk heeft verricht door de perfecte balans te vinden tussen gameplay, setting, en ervaring. Ze zijn erin geslaagd om iets te creëren dat fris en relevant aanvoelt in het huidige landschap, terwijl ze de kenmerkende toon en geest van het origineel behouden. Starship Troopers staat bekend om zijn epische gevechten en grootschalige conflicten, en het tot leven brengen van die intensiteit en onderdompeling in een manier die zowel boeiend als vloeiend aanvoelt, was geen gemakkelijke opgave.”

Heeft het succes van Helldivers 2 invloed gehad op de ontwikkeling van Starship Troopers?

“Hoewel beide games thematische overeenkomsten hebben, zijn ze behoorlijk verschillend qua gameplay en multiplayer-ervaring. De ontwikkeling van Starship Troopers heeft altijd zijn eigen pad gevolgd, dat werd gevormd door een jaar Early Access voorafgaand aan de release op 11 oktober. Het succes van Helldivers 2 onderstreepte de groeiende behoefte aan coöperatieve gameplay, waarbij spelers worden uitgedaagd om samen te werken. Dit bevestigde ons beeld dat Starship Troopers zou aanslaan bij mensen die gedijen in omgevingen met hoge inzet en samenwerking. Het ging niet zozeer om het beïnvloeden van de ontwikkeling, maar eerder om het toevoegen van vertrouwen in de richting waarin we al gingen—het leveren van epische, team-based gevechten met sterke tactische elementen.”

De eerste bevestigde games van Knights Peak zijn enorm divers in stijl. Zal dit een terugkerend thema zijn in de toekomst?

“Absoluut. We zijn erg trots op de diversiteit in onze lineup, omdat we geloven dat gaming in de kern gaat over het verkennen van nieuwe werelden, ideeën, en verschillende manieren om spelers te betrekken. Onze missie is om core en mid-core spelers te bedienen, met een vleugje eigenzinnigheid en nerdiness. Hoewel we vooral aangetrokken worden tot genres zoals RPG’s, action-adventure, shooters, en strategy, kun je van Knights Peak verwachten dat we blijven zoeken naar samenwerkingen met ontwikkelaars die gepassioneerd zijn over het verleggen van grenzen en het creëren van unieke ervaringen, ongeacht het genre.”

Nikoderiko lijkt een game die het beste van platformers uit de jaren ’90 combineert in zijn eigen stijl, bijna als een eerbetoon aan de platformers uit dat tijdperk. Hoe zou je het beschrijven binnen jullie portfolio?

“In veel opzichten is het een liefdesbrief aan dat tijdperk van gaming, maar het past ook perfect in Knights Peak’s toewijding om niet alleen vooruit te kijken, maar ook de tijdloze kwaliteiten te erkennen die gaming door de jaren heen hebben gevormd. Het is een game die aantrekkelijk is voor spelers die met die klassiekers zijn opgegroeid, maar ook voor een nieuwe generatie gamers die voor het eerst de spanning van goed gemaakte platformers ontdekken. Het is een game die nostalgie omarmt, de charme en uitdaging vastlegt die klassieke platformers definieerden, maar met een frisse, hedendaagse touch die het vandaag de dag doet opvallen.”

Hoe betreedt Knights Peak de zeer verzadigde en snel bewegende game-industrie? Wat onderscheidt jullie van de rest?

“De huidige markt, waar veel uitgevers zich richten op gevestigde franchises, biedt ons de kans om unieke, gedurfde projecten te ondersteunen die anders misschien niet de aandacht zouden krijgen die ze verdienen. Partnerschap is een van onze kernwaarden. We geloven in het bevorderen van flexibele samenwerkingen met ontwikkelaars, waarbij we elke studiorelatie benaderen als iets unieks. Dit stelt studio’s in staat om hun sterke punten volledig te benutten, terwijl wij de ondersteuning bieden die nodig is om hun visie tot leven te brengen zonder hun creatieve integriteit in gevaar te brengen.”

Naast de al indrukwekkende lineup, zijn er nog games of verhalen waar je iets over kunt teasen voor de toekomst?

“We hebben een aantal spannende projecten in de maak, maar we zijn nog niet klaar om alle details te delen. Blijf op de hoogte—er is veel om naar uit te kijken!”

Als je één game studio zou kunnen kiezen om een game te ontwikkelen voor het Knights Peak label, welke zou dat zijn en waarom?

“Het is moeilijk om één studio te kiezen. We hebben al het voorrecht gehad om met enkele geweldige teams samen te werken, en we zijn altijd enthousiast om nieuwe partners te vinden die onze passie voor creativiteit, innovatie en het verleggen van grenzen delen.”

Ik kijk persoonlijk erg uit naar Mandragora, een game die ik niet zo goed kende totdat ik op Gamescom was. Gamescom is de perfecte gelegenheid om een game aan een breder publiek te introduceren. Buiten de drie dagen op Gamescom, hoe willen jullie het publiek en potentiële toekomstige spelers actief betrekken bij alles wat Knights Peak doet?

“Bij MY.GAMES hebben we ons altijd toegelegd op het opbouwen van sterke relaties met spelers en het luisteren naar hun behoeften. Deze aanpak is essentieel geweest voor het succes van de levendige gemeenschappen die zich rond onze games hebben gevormd, met honderden miljoenen spelers wereldwijd. Met Knights Peak willen we deze ervaring voortzetten, waarbij we spelersfeedback integreren gedurende de ontwikkelings- en post-launchfases. Wanneer het project erom vraagt, staan we te popelen om samen te werken met onze community via Early Access, demos en betas, zodat spelers betrokken zijn bij het vormgeven van de ervaringen die ze waarderen.”

Zijn jullie van plan fysieke edities van jullie games aan te bieden, mogelijk met Deluxe/Collector’s Editions, naast digitale releases?

“We erkennen dat veel spelers nog steeds houden van fysieke edities en het leuk vinden om iets tastbaars in handen te hebben, dus we zijn zeker van plan om fysieke releases te ondersteunen. Dit is onderdeel van onze toewijding om spelers te bereiken waar ze ook zijn en hen de kans te bieden om games te ervaren op de manier die zij verkiezen. Als gamers en verzamelaars begrijpen we het belang van deze edities, en wanneer het haalbaar is, streven we ernaar om ook gelimiteerde edities aan te bieden voor spelers die iets echt bijzonders willen.”

Wat is tot nu toe het meest trotse moment van Knights Peak geweest?