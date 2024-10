Spider-Man 4 persoonlijk aangekondigd door Tom Holland

Tom Holland, de spoilermachine van Marvel, verschijnt voor ’t eerst in lange tijd weer op TV. Zijn charmes zorgen er in ieder geval voor dat Marvel een grote uitzondering maakt. Het komt niet vaak voor, maar Spider-Man 4 met dezelfde acteurs gaat toch echt gebeuren!

Tom Holland speelt al 3 delen de meest recente Spider-Man adaptatie. Dit doet hij enorm goed en hij is bij veel mensen de duidelijke favoriet. Spider-Man: No Way Home was een enorm succes en ook een climax wat betreft verhaal. Voor ’t eerst zagen we de 3 spinnenmannen samen op ’t scherm, waar zo’n Multiverse wel niet goed voor is. Holland verscheen gister bij The Tonight Show met Jimmy Fallon om onder andere zijn nieuwste merk te promoten, te praten over de enige spoiler die hij ooit voor zich kon houden en ook direct dit 4e deel aan te kondigen. Dit keer wel met toestemming van Marvel. Dat de film ging gebeuren was vrijwel zeker, maar Holland kon nu vooral ook aankondigen dat alles bijna rond is om te gaan filmen. Check de video hier beneden:

Van Spider-Man 4 tot Christopher Nolan

Tom Holland zal ook dit keer weer samen met zijn (ook in real life) vriendin Zendaya op het witte doek verschijnen. Waar het verhaal dit keer over zal gaan is nog maar de vraag, maar het kan zomaar te maken hebben met de nieuwe Avengers set–up die momenteel gebeurd. Tom gaf wel aan dat hij een deel van het script mocht lezen en dat Zendaya en hij door ’t dak gingen van enthousiasme. Alsof dat nog niet genoeg is, werd ook recentelijk aangekondigd dat Tom zal spelen in de nieuwste Christopher Nolan film. Waar deze film heen gaat weet ook vrijwel niemand, maar Nolan kennende zal het weer veel gaan vragen van je breincapaciteit.

