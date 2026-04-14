Bloodborne krijgt een eigen film, dit is wat we weten

De wereld van videogameverfilmingen blijft groeien en ook een van de meest geliefde titels uit het Souls-genre lijkt nu de stap naar het witte doek te maken. Bloodborne, de iconische actie-RPG van FromSoftware, krijgt namelijk een filmadaptatie. Opvallend daarbij is dat YouTuber Jacksepticeye betrokken is bij het project als producent.

De film wordt gebaseerd op Bloodborne, dat in 2015 verscheen op de PlayStation 4 van Sony. De game groeide in de jaren na release uit tot een cultklassieker en staat bekend om zijn duistere gotische setting, snelle combat en mysterieuze verhaal. Spelers trekken in de game door de vervallen stad Yharnam, waar monsters, geheimzinnige cults en kosmische horror centraal staan.

Die unieke sfeer maakt Bloodborne volgens veel fans al jaren perfect materiaal voor een film of serie. Tegelijkertijd brengt het ook een uitdaging met zich mee. Het verhaal van de game wordt namelijk grotendeels indirect verteld via omgevingen, dialogen en itembeschrijvingen.

Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat het project wordt ontwikkeld als een R-rated animatiefilm. Dat betekent dat de makers waarschijnlijk de donkere, gewelddadige en horrorachtige sfeer van de game vrij trouw kunnen overnemen. Het is vooralsnog onduidelijk of de film een directe adaptatie van het verhaal uit de game wordt, of dat er een nieuw verhaal wordt verteld binnen dezelfde wereld.

De onthulling gebeurde op 13 april tijdens CinemaCon, waar Sony Pictures bevestigde dat het de film financiert en distribueert. Jacksepticeye zal daarnaast optreden als producent van de film, samen met PlayStation Productions en Lyrical Animation.

De betrokkenheid van Seán McLoughlin , online beter bekend als Jacksepticeye is voor veel fans een opvallende ontwikkeling. De Ierse YouTuber, die wereldwijd bekend werd met zijn gamingvideo’s, heeft in het verleden vaker content gemaakt rondom games van FromSoftware en heeft een sterke band met de community. Daarnaast is het algemeen bekend dat hij zelf een groot fan is van Bloodborne, een game waar hij in zijn video’s en streams regelmatig naar heeft verwezen.

Om het nieuws zelf aan te kondigen plaatste Jacksepticeye ook een video op zijn eigen kanalen. In de video vertelt hij meer over zijn betrokkenheid bij het project en hoe bijzonder hij het vindt om aan een film rond Bloodborne te mogen meewerken. Daarin laat hij duidelijk merken hoe enthousiast hij is over het project.

Hij vertelt dat hij het nieuws al een tijd voor zich moest houden en dat het voor hem moeilijk was om er niet eerder over te praten. Juist omdat hij zelf al jarenlang een groot fan is van de game, wilde hij het nieuws het liefst zo snel mogelijk met de wereld delen. Tegelijkertijd verzekert hij de community dat hij er alles aan gaat doen om de film zo goed en zo trouw mogelijk aan de game te maken, niet alleen voor de fans, maar ook voor zichzelf.

Voorlopig zijn veel details over de Bloodborne-film nog onbekend. Informatie over een regisseur, cast of releasedatum is nog niet naar buiten gebracht. Toch zorgt alleen al het idee van een film gebaseerd op de duistere wereld van Yharnam voor veel enthousiasme onder fans. De komende tijd zal moeten blijken hoe dit mysterieuze project zich verder ontwikkelt.

Bekijk hieronder de video van Jacksepticeye waarin hij meer vertelt over zijn betrokkenheid bij de film rond Bloodborne.