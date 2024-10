Review: Horizon Zero Dawn Remastered

Aloy is terug van weggeweest in een nieuw jasje, namelijk in Horizon Zero Dawn Remastered. Sony zou Sony niet zijn als ze vrij recente games van een nieuw jasje zouden voorzien, maar de vraag blijft was deze remaster echt nodig, en nog belangrijker wat voegt het toe?

Het verhaal van Horizon Zero Dawn bracht in 2017 in een klap een nieuwe invloedrijke IP voor Sony. Met een post-apocalyptische setting vol scifi en monter hunter esque gevaar, wist Guerrilla Games een iconische ervaring neer te zetten. Nu, enkele jaren later, keert Aloy terug met een remaster die haar wereld nog indrukwekkender maakt – maar roept het ook nogmaals de vraag op of deze remaster echt nodig was. Want hoewel de updates prachtig zijn, was er ook al een betaalbare upgrade beschikbaar voor PS5-bezitters. Toch doet deze remaster alles om Horizon Zero Dawn opnieuw neer te zetten als een must-play voor zowel nieuwe spelers als veteranen.

Wij speelden de game op de Playstation 5 via een review code aangeleverd door Sony, we kunnen daarom helaas niet vertellen hoe de game loopt op PC.

De prachtige natuur in Horizon Zero Dawn Remastered

Een van de meest indrukwekkende upgrades in deze remaster is de natuur. Guerrilla heeft veel aandacht besteed aan het vernieuwen van shaders, texturen en geometrie in de omgeving, zodat ze omgeving, de grond, water en de vegetatie beter aansluiten bij de visuele pracht van Horizon Forbidden West. Het resultaat is verbluffend. Rivieroeverlandschappen zijn nu rijker en realistischer, en bomen en planten reageren op Aloy’s bewegingen. De wereld voelt hierdoor meer dan ooit levend aan, alsof elk stukje natuur mee ademt met Aloy’s avontuur. Het oorspronkelijke concept van Horizon lijkt eindelijk volledig tot zijn recht te komen, net zoals dat het in Forbidden West deed. De game ziet er dan nu ook vrijwel identiek uit aan het vervolg in de reeks. Nixxes heeft subliem werk verricht.

Steden en dorpen vol leven

De dorpen en steden in Horizon Zero Dawn Remastered zijn meer dan ooit tot leven gebracht. Waar sommige plekken in het origineel soms leeg konden aanvoelen, zijn ze nu gevuld met extra NPC’s die hun dagelijkse routine volgen. Meridian bruist van het leven; mensen werken, rusten en voeren taken uit, zoals een vrouw die geiten voert bij de put. Guerrilla heeft hier niet zomaar een paar extra figuren toegevoegd, maar een levende gemeenschap gecreëerd die de wereld nog meeslepender maakt. Deze levendigheid tilt de immersie naar een hoger niveau, waardoor je echt het gevoel hebt dat je deel uitmaakt van een complexe samenleving in een door machines geteisterde wereld.

Geweldig mooie gezichtsuitdrukkingen

Niet alleen de omgevingen, maar ook de personages hebben een flinke upgrade gekregen. Aloy en iedereen die ze tegenkomt zijn gedetailleerder dan ooit dankzij verbeterde huidtexturen, haaranimaties en subtiele gezichtsuitdrukkingen. Voor deze remaster zijn er meer dan 10 uur aan nieuwe motion-capture beelden toegevoegd, wat zorgt voor levensechte dialogen en emotionele interacties. Ook de camerahoeken en belichting tijdens gesprekken en cinematics zijn aangepakt, wat bijdraagt aan de cinematische beleving. Het is duidelijk dat Guerrilla geen halve maatregelen heeft genomen in hun benadering van Horizon Zero Dawn Remastered. Ze zijn zelfs zo ver gegaan dat je bij Aloy gewoon de donshaartjes op haar gezicht kan zien.

Licht, schaduw en atmosfeer

Een ander opvallend aspect van de remaster is het lichtgebruik. Door nieuwe lichttechnieken over te nemen uit Horizon Forbidden West, heeft de wereld van Aloy een sterkere sfeer gekregen. De dynamische wolkenluchten en het spel van schaduwen en licht geven de wereld extra diepte. Van de vroege ochtendgloren tot de schemering, het licht tilt de visuele ervaring van deze wereld naar een niveau dat we eerder alleen zagen in Forbidden West. Vooral het vulkanische wolkenspel in de Frozen Wilds-uitbreiding is een visueel hoogtepunt dat laat zien hoe Guerrilla het beste uit de huidige technologie weet te halen.

De €10 upgrade: Een goede deal?

Toch blijft de vraag hangen: rechtvaardigt deze remaster zijn prijskaartje? Voor nieuwe spelers is dit zonder twijfel dé manier om Horizon Zero Dawn te ervaren. Maar voor wie de PS4-versie al bezit, biedt een upgrade voor slechts €10 toegang tot alle verbeteringen. Het voelt misschien wat dubbel dat een volledige remaster op de markt komt, maar Guerrilla biedt hiermee in ieder geval de optie om voordelig over te stappen. En dat maakt de remaster zowel toegankelijk als aantrekkelijk voor iedereen die het origineel al kent.

Verdict

Was deze remaster echt nodig? Misschien niet, maar dat maakt de kwaliteit ervan niet minder indrukwekkend. Horizon Zero Dawn Remastered biedt een verfijnde, rijke ervaring die het avontuur van Aloy eer aan doet en het naar nieuwe hoogtes tilt qua looks en nieuwe motion capture. Voor iedereen die Aloy’s verhaal voor het eerst beleeft, is dit een avontuur om nooit te vergeten. En voor wie terugkeert, is er meer dan genoeg vernieuwing om nog eens diep in deze prachtige wereld te duiken. Kortom, een aanrader voor fans en nieuwkomers – Guerrilla & Nixxes bewijzen opnieuw dat Horizon een wereld is om in te verdwalen. De PC versie kreeg eerder door ons al een 9.5 en ik kan daarom niet anders stellen dat deze remaster hetzelfde verdient.