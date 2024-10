World of Warcraft: The War Within krijgt een nieuw gebied

World of Warcraft: The War Within is middels al een tijdje uit en krijgt een grote update. Patch 11.0.7 geeft spelers een volledig nieuw gebied om doorheen te spelen. Deze update zal een aantal leuke dingen in petto hebben en je kan natuurlijk nieuwe beloningen vrij spelen!

The War Within beviel binnen onze redactie heel goed. Zo goed zelfs, dat Joel er een heel mooi cijfer aan heeft gegeven! Deze nieuwe patch brengt spelers naar een volledig nieuw gebied genaamd Siren Isle. Hier gaan spelers onderzoeken wat er gebeurd is met de Kul Tiran die daar ooit leefden. Het voelt bijna alsof we terug naar Battle for Azeroth gaan en ik ben heel benieuwd wat de correlatie met de huidige storyline gaat zijn, maar dat gaan we ondervinden. Wat we wel al weten over die correlatie, is dat er 2 nieuwe questlines in Siren Isle te spelen zijn. Eentje zal gaan over de aftermath van de ondergang van Dalaran. De andere storyline is een prologue voor update 11.1, waar Blizzard al een beetje naar zit te teasen. Deze Siren Isle wordt dus een endgame zone. En je weet wat Blizzard graag doet bij endgame gebieden. Spelers kunnen namelijk een speciale ring vinden. Deze ring zullen ze moeten upgraden met speciale gems om sterker te worden in dit nieuwe gebied. Er zal ook een verbintenis zijn tussen de ring en de volgende grote patch.

Wat sowieso wel al een toffe toevoeging gaat zijn, is dat de Stormcrow mount die in 2014 al in datamining files zat, nu eindelijk unlockable wordt. De Stormcrow mount krijgt nu de officiële benaming Thrayir, Eyes of the Siren. Blizzard geeft ook aan dat er nog meer beloningen vrij te spelen zijn en er een aantal in het thema staan van ‘ongebruikte designs uit het verleden’. Ook zal de battle royale mode terug komen en natuurlijk komen er nog nieuwe questlines die dienen als een epilogue voor bijvoorbeeld de Kirin Tor questline. En als kleine extra, kunnen bepaalde Human en Kul Tiran characters vanaf deze patch puntige oren kiezen bij de dichtsbijzijnde barber shop.

The War Within patch 11.0.7. zal in ieder geval vanaf 31 oktober speelbaar zijn op de test servers van World of Warcraft en zal niet al te lang daarna live gaan op de officiële servers. Heb jij zin in dit nieuwe gebied? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!