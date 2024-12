Slay the Spire 2 laat nieuwe beelden zien

De Video Game Awards is weer voorbij en het was een lange show vol met aankondigingen en awards. Ook was er een pre show aan het begin om al vast wat nominaties en reveals te onthullen. Slay the Spire 2 zat ook in deze pre show en komt met nieuwe beelden!

Slay the Spire is een persoonlijke favoriet van mij. Dus ik kijk al ontzettend uit naar het tweede deel! Deze rogue like deck builder laat je verschillende werelden af gaan en net zo lang proberen tot een perfecte run is gedaan. Er komt nu dus ook een deel twee welk deel gaat voortborduren op wat de eerste game allemaal voor elkaar heeft gekregen.

Slay the Spire 2

Deze rogue like deck builder met zijn mooie artistieke visie heeft al vele harten veroverd met het eerste deel en is dus nu weer terug voor een vervolg. Tijdens Slay the Spire 2 is het de bedoeling om zo veel mogelijk kaarten te verzamelen en zo jouw ultieme deck te bouwen. Elke keer dat je een run doet is het spel anders en kun jij een pad kiezen om zo tot het einde te komen.

Slay the Spire 2 is helemaal vanaf de grond af aan opgebouwd in een nieuwe engine en dit is natuurlijk altijd een spannend moment voor developers. Want je neemt wel de ervaring van het eerste spel mee, maar kan dus niet zo, maar de code overzetten. Goed dat daarom de game eerste uitkomt in vroegtijdige toegang, dus om eventuele bugs eruit te werken voordat het spel naar het grote publiek beschikbaar komt.

Kies jouw pad

Het leuke aan dit soort games is de constante keus die je moet maken tussen het gevecht aan gaan of toch een ander pad te kiezen. Wanneer jij het gevecht aan gaat met een vijand of boss krijg je namelijk altijd een kaart of reliek. Maar er is dus ook een kans dat je game over gaat en weer opnieuw mag gaan beginnen. Aan de andere kant als je steeds het gevecht uit de weg gaat kun jij nooit echt een goeie deck opbouwen!

Met Slay the Spire 2 zullen er nieuwe kaarten worden toegevoegd aan het spel maar ook nieuwe karakters. Ook belooft de ontwikkelaar dat er nog meer manieren zijn om game over te gaan dan in het eerste deel.

Aanpassen is winnen

Belangrijk bij dit soort games is toch wel dat jij je moet aanpassen de run die op dat moment aan de gang is. Geen enkele run is hetzelfde, wat dus betekent dat je in een scenario kunt gaan komen waar opeens drie of vier keer een gevecht moet worden aangegaan. Probeer dus niet te snel de keuze te maken wat de volgende stap is die je zet, maar neem hier echt even de tijd voor! Elke keus die je verkeerd maakt kan namelijk in Slay the Spire 2 ervoor zorgen dat de gehele run opnieuw moet worden gedaan.

Slay the Spire

De originele Slay the Spire game kwam in 2019 uit en is erg goed ontvangen door gamers over de gehele wereld. Met een Metacritic score van 89 is het zeker een game die de moeite moet zijn om eens een keer door te spelen. Misschien zelfs als je nog nooit eerder een deck builder zoals dit spel hebt gespeeld! Mocht jij van strategie spellen houden is het misschien zeker het overwegen waard om dit soort games eens een keer een poging te geven. Wie weet, misschien vind jij het wel enorm leuk!

Slay the Spire 2 komt uit in vroege toegang in 2025. Een vaste datum hebben we dus helaas nog niet, maar zodra deze bekend is, lees je dit natuurlijk op onze website!