Final Fantasy VII: Rebirth komt naar pc

De Video Game Awards zijn een paar uur oud, maar er is heel erg veel nieuws omtrent dit grootse spektakel uitgekomen. Final Fantasy VII: Rebirth liet naast nominaties ook nog wat nieuws zien in de vorm van een release datum voor de pc!

Voor Final Fantasy VII: Rebirth zijn er niet veel nominaties in winst uitgekomen. Maar toch houdt Square Enix zich niet stil en kondigt dus een release datum aan voor de pc! Dit binnen een jaar dat de game is uitgekomen voor de PlayStation 5 consoles is het dus nu de tijd voor de mensen achter het bureau om de game een kans te geven.

Final Fantasy VII: Rebirth pc

Nu het tweede deel in de onvoltooide trilogie dus naar pc komt kunnen spelers eindelijk verder met het verhaal waar Remake is gestopt. Tijdens de jacht op Sephiroth kun jij met het gehele team verschillende gebieden ontdekken, battles uitvoeren en minigames spelen. Ook is er een kaartspel wat aardig verslavend is! Er is dus genoeg te zien en te beleven in het spel, welk de beste ratings heeft gekregen van alle Final Fantasy games in de afgelopen jaren! Een must play kun je dus wel zeggen.

In het tweede deel van het spel ga jij verder waar Remake is gestopt. Met veel mysterie nog in het vat en avonturen te beleven wordt de groep in allerlei situaties geworpen. Ook ontstaat er genoeg spanning en frictie binnen de groep zelf om op te lossen, er staat namelijk ook veel op het spel.

Steam

Opvallend aan de aankondiging van het spel is dat het spel ook gelijk vanaf release op Steam te spelen gaat zijn. Waar Remake een periode had dat deze alleen op de Epic Game Store gekocht kon worden. Dit is goed nieuws, want onder computer spelers lijkt Steam toch nog altijd de voorkeur te hebben boven de Epic Game Store, en meer keus is altijd beter! Dus mocht je nu de ene downloadwinkel prefereren aan de andere is dit nu mogelijk vanaf de release van het spel!

Steam Deck

Wanneer je Final Fantasy VII: Rebirth op de PlayStation 5 speelt, zul je denken dat het nooit mogelijk gaat zijn om deze game op de Steam Deck van Valve te spelen. Toch geeft Square Enix op hun eigen website aan hard te werken aan een versie die speelbaar gaat zijn op de Steam Deck. Wat gelijk wel de vraag op roept of het wellicht een mogelijkheid gaat zijn dat we Rebirth ooit op de PlayStation 4 gaan zien in een vorm. Het lijkt bijna onwerkelijk, maar wanneer het spel zou gaan draaien op een Steam Deck lijkt de optie toch opeens een stuk dichterbij te gaan komen. Wat alleen maar goed is voor mensen die geen computer of een PlayStation 5 hebben!

Specs

Het artikel op de gelinkte website kijkt ook al vast vooruit welke specificaties jouw computer nodig heeft om de game goed te draaien. Zo zien we dat er minimaal een 2060 grafische kaart nodig gaat zijn om de game een beetje goed te kunnen gaan draaien. Ook komt naar voren dat als je een beetje kans wilt hebben om de game te spelen je toch echt wel 16gb aan RAM in de computer wilt hebben zitten. Hieronder zijn de volledige specificaties te zien en kan jij alvast kijken of jouw computer gereed is.

Zoals ook al op de afbeelding te zien is hoef je niet lang te wachten om te beginnen aan Final Fantasy VII: Rebirth op de pc. Het spel is namelijk al te downloaden vanaf 23 januari in het nieuwe jaar. Ga jij het spel halen? Laat het ons weten in de comments!