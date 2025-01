The Blood of Dawnwalker volledig onthuld

Rebel Wolves, onder leiding van de Director van The Witcher 3 en Bandai Namco onthullen The Blood of Dawnwalker in zijn volledigheid met een trailer die tevens de openingsvideo is van de game. Het is een RPG met verschillende gameplay elementen tussen dag en nacht. Vampiers staan centraal in dit verhaal. Ze proberen de wereldorde te verstoren en zelf de kastelen te betreden om de steden te regeren.

De trailer van The Blood of Dawnwalker begint met de protagonist die haar zieke zusje op de armen draagt terwijl ze achterna worden gezeten door een aantal ridders. De ridders worden afgeslacht door de vampiers en het zusje van de protagonist wordt gered door een sterke en oude vampier. Dit prepareert de speler voor een dubio, waarin de wereld in feite wordt voorbereid voor een conflict waar jij deel van uit maakt. De game speelt zich af binnen een tijdspan van 30 dagen en 30 nachten waarin jij keuzes moet maken in je eigen quests die zich afspeelt in de wereld. Deze dagen zijn niet in real time, maar de tijd gaat alleen vooruit op momenten waar je belangrijke keuzes maakt of tijdens belangrijke in-game gebeurtenissen. De ontwikkelaars noemen het een Narrative Sandbox. Het is een verhaal dat door alle spelers anders gespeeld en ervaren gaat worden omdat iedereen zijn eigen verhaal maakt, zonder een rode lijn in de vorm van een main quest. Het is de eerste game van deze studio, maar het is de eerste game binnen een grote duistere fantasie saga.

The Blood of Dawnwalker

Een Dawnwalker is geen persoon, maar ook geen vampier. Het is iemand die daar tussenin zit en in de nacht het uiterlijk van een vampier aanneemt en overdag dat van een mens. Tijdens het spelen van de game worden spelers geconfronteerd met verschillende conflicten. Een voorbeeld hiervan is dat de vampiers de mensen beschermen in hun gecontroleerd gebied, maar wat later blijkt is dat de vampiers deze mensen ziet als niets meer dan lifestock en ze op het juiste moment inzet voor eigen gewin. Dit is slechts een klein deel van de vele conflicten en keuzes waarmee de spelers geconfronteerd wordt. Het verhaal en de wendingen staan centraal in deze game waardoor geen enkele playthrough hetzelfde is en replayability hoog is.

Check hier beneden de cinematic trailer en de gameplay teaser!

Wie zijn Rebel Wolves?

Rebel Wolves is een nieuwe ontwikkelstudio die zich vestigt in Polen. Ondanks het een gloednieuwe studio is, is het team niet geheel onbekend met het maken van games. Zo is de studio gevormd uit veteranen van onder andere CD Projekt Red en hebben teamleden meegewerkt aan The Witcher 3 en Cyberpunk 2077. Zo wordt dit verhaal overzien door Konrad Tomaszkiewicz, de Director van The Witcher 3. De leden van deze nieuwe studio besloten om een eigen studio te beginnen en games te maken op hun eigen manier. Ze geloven dat er ruimte in de AAA RPG markt is voor veel innovatie, iets wat ze alleen kunnen bereiken door het zelf te doen.

Dat de studio bestaat uit ex-leden van CD Projekt Red is ook aan alles af te zien tijdens deze aankondiging. Van stijl in art tot storytelling en zelfs de soundtracks. Het lijkt allemaal sprekend op The Witcher. Kijk jij uit naar The Blood of Dawnwalker? De volledige gameplay wordt in de zomer van 2025 onthuld.