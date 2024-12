The Witcher 4 aangekondigd

Wat een manier om de Game Awards te openen! CD Projekt RED trapt af met een volledig nieuwe game in de wereld van The Witcher. Wat volledig onverwachts is, is dat Ciri de protagonist gaat zijn. Laten we erin duiken!

Er gingen veel geruchten rond over The Witcher 4, kan je jouw eigen Witcher gaan maken dit keer? Nu lijkt het erop dat Ciri toch echt de main protagonist gaat zijn. Waar we het voorheen deden met een badass maar bot personage, Geralt, is het nu Ciri die meer emotie in die rol gaat brengen. De trailer die we te zien krijgen tijdens The Game Awards is vrij lang en cinematisch. Het lijkt te gaan over een belangrijke quest in The Witcher. The Witcher 3 was natuurlijk het symbolische einde voor Geralt zijn verhaallijn. Maar dat Ciri dit voortzet laat zien dat het nog niet helemaal over is. Geralt zal dus, zoals beloofd, ook een rol spelen in deze game. Wat precies de overkoepelende verhaallijn gaat zijn, weten we dus nog niet. Je merkt ook dat het early footage is, maar het ziet er al geweldig uit!

Ciri in the Witcher 4

Ciri stond bekend als één van de meest populaire vrouwelijke personages in gaming rond de tijd dat het derde deel verscheen. Ze is badass, heeft een diepgaande storyline die samen komt met veel personages uit de vorige games en is daarmee een sterk personage voor een eigen game. Ciri uit Cintra is natuurlijk van royale afkomst en gaat middels door het leven als een Witcher. De nasleep van haar hele verhaallijn zal vast een rol gaan spelen in dit vierde deel.

Of misschien wel, een eigen trilogie? Er is uiteraard nog niets bekend over een release datum, evenals dat er nog geen gameplay is. Maar, we zijn wel benieuwd; wat vinden jullie van deze eerste cinematic trailer? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!