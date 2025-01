Preview: Kingdom Come Deliverance 2

Het komt zelden voor, maar een maand voor release mocht de pers aan de slag met Kingdom Come Deliverance 2. Warhorse is namelijk enorm enthousiast over dit tweede deel en ze zijn zeker van hun zaakje. Met zaakje bedoel ik het spel, uiteraard. Na een succesvolle Gamescom demo, waar we PR Tobi mochten ontmoeten, werd zijn smooth talk al een beetje ons enthousiasme. Is de game verbeterd tegenover de voorganger? We mogen je alvast een eerste indruk geven!

De eerste Kingdom Come Deliverance is een game met veel sterke ambities, verhalen en gameplay momenten. Maar, met wat haken en ogen. Niet alles in die gameplay was even goed uitgewerkt, waaronder de combat. Buiten dat verkeerde de game aardig lang in een buggy staat, waardoor mensen pas vrij laat achter de schoonheid van deze titel kwamen. Want, ook de eerste, ondanks het veel kleinere team, is een klassieker. Ik heb de game vrij recent nog eens gespeeld om de verschillen te bekijken. De tweede titel gaat van start met een veel groter team. Heb jij het eerste deel niet gespeeld? Dat is geen probleem. In de eerste paar uur van dit deel krijg je een recap die sterk verwoven is met het verhaal, zowel in cinematics als dialogen. Je zult er dus snel achter komen wie Henry of Skalitz precies is en wat er met hem gebeurd is!

Henry of Skalitz

Kingdom Come Deliverance 2 is een middeleeuwse simulatie, als ware. De game geeft veel om realiteit en dat merk je in alles. Zo is paardrijden al een mini-game op zichzelf, is het brewen van potions een daadwerkelijk proces met uitgewerkte animaties en zul je bij alles je koppie aan het werk moeten zetten. Dat realisme, gepaard met een dosis humor, is wat deze game voor vele van ons aantrekkelijk maakt.

In dit tweede deel speel je, net als in de eerste, als Henry of Skalitz. Henry heeft wat meer ervaring als bodyguard, wat meer mensen om zich heen, maar toch weet de game je in iets volledig nieuws te gooien. Je kampje wordt namelijk overvallen en je raakt je spullen kwijt. Probeer nu nog maar eens uit te leggen wie je bent, terwijl je in smerige en natte kleding voor een kasteel staat, waar je een boodschap af moest leveren. Aan jou dus om samen met Hans (degene die je moest beschermen) een manier te vinden om in contact te komen met de koning. Hier begint het hele sandbox element van Kingdom Come Deliverance weer. Dat kan overweldigend zijn, maar je merkt dat praten met mensen al helpt, iedereen heeft wel wat tips voor je. Je kan in die tussentijd dus vanalles doen en de wereld opent zich direct. Ik heb ervoor gekozen om mijn hond te zoeken, die kwijt is geraakt tijdens de overval. Vanuit daar kom je alweer gauw in meerdere quests terecht, die mij een paard opleverde, wat geld en nieuwe vrienden.

Wat ik hiermee wil zeggen, is dat dat een beetje is hoe de game werkt. Je wordt organisch in de wereld getrokken en het is volledig aan jou om uit te vogelen waar je alles doet, in welke volgorde en op welke manier. Wil jij je eerst focussen op het laten groeien van jouw skills? Doe je ding man, ga lekker bloemen plukken en potions maken, leer hoe dat systeem werkt. Wil je Chess (een mini-game) spelen en hier heer-en-meester in worden? Niemand houdt je tegen! Wel handig om misschien een beetje gear te krijgen, er zijn namelijk veel bandieten onderweg.

Meer passie, meer budget, meer game

Kingdom Come Deliverance 2 laat direct een goede eerste indruk achter op het gebied van presentatie en budget. Het voelt daadwerkelijk als gaan van een AA-game naar een AAA-game. De cinematics zijn ontzettend realistisch en soms zelf aardig artsy, het schrijfwerk is veel beter en ook de voice-acting is vele malen toffer. Maar, het behoudt toch dat charme van de eerste game. Momenteel, tijdens het schrijven van deze preview, heb ik zo’n 20 uur in de game zitten. Ik kan je alvast vertellen, dat ik nog steeds maar aan het begin sta van mijn avontuur. Dus ook in schaal is dit deel veel, veel grootser.

Er is aandacht besteed aan de hoeveelheid combat mogelijkheden die Henry heeft en de combat in het algeheel voelt vloeiender dan in het vorige deel. Het ontdekken en de interacties met mensen is beter en diepgaander. Het reputatiesysteem is veel beter uitgedacht en heeft langdurigere effecten. Zo kan ik nog wel even doorgaan overigens, maar mijn punt is dat dit gewoon wederom voelt als een game die gemaakt is door mensen met enorm veel passie, datzelfde gevoel dat ik had bij Baldur’s Gate 3.

Er zijn ook wel nog wat dingen waar ik me lichtelijk aan kon irriteren hoor. Zo is het inventory systeem en eigenlijke alle menu’s niet geweldig gebruiksvriendelijk, alhoewel dit al veel beter is uitgewerkt dan in het eerste deel. Ook de combat is echt eentje waar je aan moet wennen en zelfs dan is vechten tegen meerdere tegenstanders echt wel lastig, soms zelfs onmogelijk. Ook voelt het skill menu in dialogen soms onlogisch, waar het vaker lijkt te falen dan goed lijkt te gaan, ondanks dat je wel de veilige opties kiest. Allemaal kleine dingen gelukkig, in ieder geval in mijn optiek.

PS5 performance

Kingdom Come Deliverance 2 loopt soepel op de base PS5, met een performance mode die 60fps hanteert en zelden drops hierin ziet, tot een 4K upscaled mode met 30fps die ook stabiel loopt. Ik heb her en der wat visuele glitches gezien, maar deze zijn al bekend en zullen waarschijnlijk alweer weg zijn met een dag 1 patch. Iedere skill die jij uitoefent ook echt realtime animaties heeft. Ga jij alchemy doen? Dan zul je dus echt iedere stap moeten uitvoeren, maar je ziet ook alles gebeuren op je scherm. Alleen dit laat al zien hoe veel aandacht er besteed is aan dat realistische gevoel. De game is op momenten echt adembenemend mooi, weet goed gebruik te maken van licht en is kleurrijk overdag. Momenteel heb ik weinig tot niets aan te merken over de performance of graphics van deze titel!

Eerste indruk

Kingdom Come Deliverance 2 laat dus een sterke indruk achter in de eerste paar uur die ik gespeeld heb en zal hopelijk nog veel meer tofs te bieden hebben in de komende uren. Het is een game die verhalen verteld, waar je echt in het lijf van Henry wordt getrokken en het gevoel hebt dat je realistische dingen mee maakt, die jou zelf ook in die tijd hadden kunnen gebeuren. Combineer dit met een snufje vrijheid en veel keuzes en je hebt een daadwerkelijke simulatie. Uiteraard ga ik veel dieper in op alle gameplay elementen, story elementen en performance in de volledige review. Voor nu moeten jullie het doen met een goed voorgevoel! Kingdom Come Deliverance 2 verschijnt in ieder geval op 4 februari 2025, ben jij er klaar voor?