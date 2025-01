Review: Philips Evnia 32M2N8900

Eerder deze week hebben we samen met Malvin bekeken naar de Philips Evnia 27M2N8500. Dit was een leuke QD-OLED monitor die een resolutie had van 1440p en kwam heel goed uit de bus. Nu nemen we een kijkje naar iets zwaarder geschut, namelijk de 32M2N8900. Weet deze monitor zijn plek te verzilveren op de markt?

Eerder op Gamescom hadden wij al een vlugge blik mogen werpen op de monitoren van Philips Evnia. Toch waren we benieuwd naar hun prijs-prestatie verhouding, en sjonge jonge.. wat is dit toch een aanrader. Deze monitor doet alles net zo goed als zijn kleinere variant maar nog net één schepje erboven op.

Wat krijgen we voor ons geld?

Philips heeft weer goed uitgepakt met deze monitor in hun Evnia lijn. De monitor zit bomvol aansluitingen, features en ondersteuning. In de doos krijgen we de kabels meegeleverd die ook aangeraden worden om te gebruiken om de monitor optimaal te gebruiken. Ook zit er een stevige poot bij waar je U tegen zegt.

Qua aansluitingen krijgen we twee HDMI 2.1 aansluitingen, één DisplayPort en één USB-C aansluiting. Ook krijg je de mogelijkheid om de USB-poorten te gebruiken aan de achterkant van de monitor indien je de meegeleverde USB-kabel ook insteekt in je computer. Ook zit er een 3.5mm output in de monitor zodat je je hoofdtelefoon of speakers er direct op aan kan sluiten.

Helaas zien we geen afstandsbediening bij deze monitor terug, dit zagen we bij de super-ultrawide in een eerdere review wel terug. Geen slimme keuze als je het mij vraagt. Het hele paneel dien je te bedienen met de kleine joystick die aan de achterkant van het paneel zit. Deze zit iets verder van de rand waardoor je je pols echt goed moet buigen, soms zelfs even op moet staan om fatsoenlijk bij de joystick te komen. Om met de instellingen van de monitor te spelen wordt het dus wel een beetje lastig gemaakt maar zodra het eenmaal ingesteld is naar jouw wensen, werkt het perfect.

Uniek met eigen karakter

Philips hanteert met bijna al hun monitoren, niet alleen de Evnia lijn, een andere kleur voor het design. Zo zien we wederom de kleuren wit en zilver terug in het design van de monitor. De poot is bijvoorbeeld van een stevig aluminium die, hier ook, een tilt hanteert van 5 tot 20 graden gepaard met een draaihoek van 30 graden naar links zowel naar rechts. Wel is de poot een stukje groter en iets zwaarder, maar dat valt te verwachten met een paneel die ook iets groter is.

Het achterpaneel van de monitor is van wit stevig kunststof. Had ik al gezegd dat de monitor Ambilight bevat? De Ambilight, oftewel de nieuwere technologie AmbiGlow, zit in het achterpaneel verwerkt waardoor je je kamer een extra kleurtje kunt geven. Deze kun je instellen op één kleur of dynamisch laten veranderen op basis van wat er weergegeven wordt op je scherm. Zo kun je jezelf in een film of game nóg meer verliezen dan voorheen.

Aan de voorkant en randen van het paneel zien we de zilveren accenten terug en maken de monitor mooi af. Omdat de monitor een totaal ander design heeft dan de meeste gaming monitoren, schreeuwt het niet GAMER maar juist het tegenovergestelde. Hidden in plain sight zou je kunnen zeggen.

Once you go 4K, you never go back

De Philips Evnia 32M2N8900 is een 32-inch OLED monitor die heel veel in huis heeft. Schermen die in de 32-inch range of groter vallen, hanteren tegenwoordig al snel een resolutie van 4K (3840 bij 2160 pixels). Deze resolutie zien we terug in de monitor, meng dit samen met de QuantumDot-OLED technologie en je hebt een recept waarmee je eigenlijk niet mis kan gaan. Voor een 32-inch monitor is een 4K resolutie perfect, zo is de pixeldichtheid het best op deze paneelgrootte waardoor je geen screendoor effect krijgt. Hierdoor blijft tekst ook goed te lezen en alle randjes van programma’s, foto’s of iets anders haarscherp.

De games die ik erop gespeeld heb, zoals Ghost of Tsushima, Destiny 2 en NHL 25 komen echt goed tot leven dankzij de haarscherpe resolutie. Alle games spelen ook in hun traditionele verhouding van 16:9 waardoor games hetzelfde eruit zullen zien als dat je ze gewend bent.. maar dan veel scherper en mooier.

OLED panelen staan naast hun fantastische contrasten ook bekend om hun responsetijd. Zo heeft dit scherm maar liefst een responsetijd van 0.03ms waardoor deze direct geschikt is voor competitive games zoals Counter-Strike of Rocket League. De monitor heeft geen last van ghosting dankzij de hoge verversingsnelheid van 240Hz over de DisplayPort aansluiting, iets langzamer dan de monitor eerder deze week maar nauwelijks te zien of te voelen. Gebruik je de monitor met een HDMI-kabel, dan wordt je gelimieteerd tot 120Hz op een 4K resolutie. Zeker niet slecht en voor console gamers ook zeker welkom mocht je voorkeur uitgaan naar een monitor in plaats van een TV.

De kleuren die het paneel weergeeft komen tevens ook heel goed tot leven, niet alleen dankzij het OLED paneel maar omdat de monitor een 10-bit kleurendiepte hanteert. Zo krijgen kleuren nog meer diepte en zie je meer kleurverschil dan ooit. Mocht je de 10-bit kleurendiepte willen gebruiken dan moet je even zoeken in je computer instellingen, consoles zoals de PlayStation 5 en Xbox Series X doen dit automatisch.

Als content creator is dit paneel ook een uitstekende keuze. Vanwege de 10-bit kleurendiepte én de mogelijkheid om drie verschillende kleur instellingen te gebruiken; sRGB, DCI-P3 én AdobeRGB. Deze kleur instellingen zien we bij andere Philips monitoren wel terug maar bij veel concurrentie op de markt momenteel niet. Het bewerken van foto’s in Lightroom is dan ook echt een heerlijk iets geworden. Zo heb ik zelf een beter en accurater resultaat gekregen dan dat ik voorheen bereikte.

De mogelijkheid om HDR te gebruiken is er ook aanwezig. De Evnia 32M2N8900 draagt namelijk een keurmerk van HDR 400 waardoor deze onder de categorie “HDR Ready” valt.

Veel.. héél véél functies

Dit beest van Philips heeft nog meer functies, misschien zelfs wel net iets te veel voor de gemiddelde gebruiker. Zo is er een mogelijkheid om een LowBlue-modus in te schakelen, een functie om stress op je ogen te verminderen.

Verder zien we ook nog een EasyRead modus die tekst iets scherper maakt dan dat het oorspronkelijk is. Lees je dus graag de krant of nieuwsartikelen zoals deze op internet maar heb je moeite met tekst, dan is deze optie voor jou. Tekst is zonder deze functie al heel goed te lezen op het paneel. Normaliter is dit een van de weinige struikelpunten van OLED monitoren.

Verder zien we een aantal dingen terug die we in heel veel monitoren terug zien, zelfs in lagere prijsklasses. Denk bijvoorbeeld aan opties zoals schaduwen te boosten om je tegenstanders beter te zien, een virtuele crosshair die de monitor voor je tekent of een mode die motion blur elimineert.

De monitor bezit ook Adaptive-Sync die gebruikt kan worden met AMD en NVIDIA kaarten. Zo kun je screen tearing elimineren mocht je computer niet optimaal presteren met een 4K resolutie.

Ben je iemand die op meerdere apparaten tegelijk bezig is, dan kun je goed te werk gaan met de Picture-in-Picture/Picture-by-Picture mode. Wederom geldt bij deze optie dat als je twee verschillende invoer apparaten gebruikt, de resolutie en verversingsnelheid gelimieteerd wordt.

Verdict

De Philips Evnia 32M2N8900 is een echte aanrader. Ikzelf ben al helemaal verliefd geworden op het paneel en kan niet meer zonder. Ideaal voor elke situatie, mocht je nu gamer zijn of content creator. Dankzij het onopvallende design van de monitor is deze geschikt in elke kamer en elke setting.

Voor een 32-inch monitor is het een uitstekende keuze geweest om deze monitor een 4K resolutie te geven, zo is de pixeldichtheid perfect en krijg je geen screendoor effect. Tekst blijft hierdoor ook goed te lezen.

Wel miste ik een afstandsbediening om de monitor beter te bedienen. Zo was de joystick achter op de monitor niet altijd makkelijk te bereiken en besturen was ook soms een frustratie.

De Philips Evnia 32M2N8900 valt te verkrijgen vanaf €899,- bij verschillende verkooppunten.