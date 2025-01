Review: Philips Evnia 27M2N8500 Gaming Monitor

We hebben al eerder grote en wat kleinere monitoren vanuit het Philips Evnia portfolio mogen testen. Nu was het tijd voor de nieuwe line-up. Joel heeft nog wat leuks in petto komende week, maar laten we voor nu al kijken naar de 27M2N8500.

Wat maakt de 27M2N8500 van Evnia dan zo bijzonder? Nou, deze 27 inch QD-OLED monitor heeft aardig wat toffe specificaties die we niet snel gezien hebben bij een monitor van deze prijs en met deze technologieën. Het is een monitor die, spoiler alert, vrijwel alles goed doet. Waarom is dat zo? Daar gaan we vandaag wat dieper op in!

Specificaties

Deze 27 inch gaming monitor maakt gebruik van QD-OLED technologie, dit is een OLED paneel met hoge helderheid en goede responsetijden. Daarnaast weten we inmiddels allemaal wel hoe mooi de kleuren op een OLED monitor zijn. De monitor hanteert daarnaast ook een 10-bit kleurendiepte, wat ideaal is voor de creatieve mensen onder ons. Met een resolutie van 1440p en een helderheid van maximaal 1000 nits, zal je niet in de koude kleren zitten wanneer je gamet op deze monitor. En, misschien nog wel de 2 meest toffe features: 360 Hz én 0.03ms GTG responsetijd. Met zo’n specificatieblad kan je bijna niet mis gaan toch? Dat dacht ik! Laten we even verder kijken naar hoe deze specificaties het doen in de praktijk.

Bouwkwaliteit en design

De 27M2N8500 is net zoals de andere Evnia monitoren licht van kleur en hanteert een vrij simpel design. Deze monitor, mede door de 27 inch, is ietwat dikker dan andere OLED monitoren die we getest hebben, maar dat mag de pret niet drukken wanneer het design op ieder bureau mooi past. Op de voet zie je een gestippeld ontwerp dat creatieve mensen ook wel zal bevallen, geeft net die extra touch weet je wel. Combineer het witte ontwerp met zilver metaal in de accenten en je hebt een monitor die weg valt in je setup, waardoor jij jezelf echt kan immersen. Ik ben eigenlijk altijd enorm tevreden met de designs die Philips hier levert. Ze zijn uniek, minimalistisch en stevig.

Daarnaast heeft de volledig metale base een tilt van 5-20 graden, een swivel van 30 graden en kan deze het paneel ongeveer 13.5cm in hoogte verstellen. De monitor is niet te gebruiken in portret mode, wat dan weer jammer is. Je monitor instellen gaat weer via de bekende ’tepel’ op de achterkant. Deze controle knop is makkelijk in gebruik en geeft de juiste feedback on-click. In dit menu kan je eigenlijk alles instellen en dat gaat heel gemakkelijk. Het menu laat nog wat te wensen over qua design, maar is qua gebruiksvriendelijkheid zeker hoog. In dit menu kan je alles instellen van de kleuren tot de gaming mode. Ook zit er een mikpunt in, die kan je aanzetten en dan heb je een crosshair op een vaste plek in je beeld staan. Dat kan je uithelpen tijdens het gamen!

I.O.

Op zichzelf niet heel bijzonder tegenwoordig, gezien de standaard wel gezet is door de meest merken. Maar, niet minder belangrijk, is natuurlijk de ingangen en mogelijkheden die je hebt wanneer je een monitor koopt. Dat zit hier wel goed. Gaan we namelijk kijken naar de poorten die de monitor heeft, dan zien we het volgende:

1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x USB 3.2

1 upstream en 2 downstream

Ambiglow

Natuurlijk heeft ook deze monitor de Philips signature Ambiglow. Een technologie die we ook kennen van de TV’s en andere monitoren. Op de achterkant zitten namelijk LED spotjes, die reflecteren op je muur. Deze zorgen ervoor dat je ambiance creëert in je setup. Verder heb ik hier weinig op aan te merken, doet gewoon wat het moet doen!

Paneel en performance

Het paneel van deze monitor is werkelijk fantastisch, echt de crème de la crème van wat ik heb mogen testen in de afgelopen jaren. QD-OLED is natuurlijk fantastisch qua kleuren, zwartwaarden en snelheid (0.03ms), maar ook de 360 Hz is fantastisch voor de wat oudere games. Het paneel is scherp, kleurrijk en snel, meer kan je niet willen toch.

Gaan we kijken naar rauwe gaming performance, dan mag er ook zeker niet geklaagd worden. De bewegingsscherpte is on point, er is vrijwel nooit ghosting aanwezig behalve bij wat oudere games op momenten en de monitor reageert supersnel in shooters en race games. Voor story games of grafisch intense games is OLED natuurlijk een verademing qua kleuren, alles ziet er immens mooi uit. Combineer dat met Kingdom Come: Deliverance 2, wat een kleurrijke titel is, en je hebt een fijne ervaring.

HDR & bitrate

De HDR op dit paneel zorgt voor geweldige kleuren in video’s en games die dit ondersteunen, de helderheid van de monitor is dan wel weer wat lager dan ik zou willen, maar hoog genoeg om ook in daglicht alles goed weer te geven.

Wat voor mij een interessante optie is, is de 10-bit kleurweergave. Ik doe veel aan fotobewerking en videomontage, waar kleuren natuurlijk mega belangrijk zijn. Klagen mag ik dus niet tijdens het gebruiken van deze monitor. Combineer de bitrate met alle mogelijke kleurprofielen zoals sRGB en DCI-P3 die beiden hoge percentages aan accuraatheid laten zien en je kan echt niet klagen.

Verdict

De Philips Evnia 27M2N8500 is een topklasse monitor op zo goed als ieder vlak. Met weinig echte minpunten is dit bijna de perfecte 27 inch monitor voor dagelijks gebruik, design en gaming. De keuze voor 1440p op 27 inch is ook ideaal, zo is de monitor bruikbaar voor mid-range PC builds maar is de weergave wel gewoon meer dan scherp genoeg. Het design en ook de bouwkwaliteit voldoen aan zowat alle standaarden en de kleuren van dit paneel zijn top. Mijn enige echte minpuntjes zijn de HDR helderheid en het gebrek aan een volledige kantel. Ben jij op zoek naar een 27 inch monitor voor alle doeleinden? Dan is dit 360Hz beest misschien wel iets voor jou!