Review: Monster Hunter Rise Sunbreak

Monster Hunter Rise Sunbreak is dé grote uitbreiding voor Monster Hunter Rise zoals Iceborne was voor Monster Hunter World. Een nieuw continent, een nieuwe basis, nieuwe monsters, technieken, wapens, uitrusting én niet te vergeten: Master Rank!

Neem het op tegen gloednieuwe monsters zoals Malzeno, terugkerende monsters zoals Seregios en monsters die na een hele lange tijd weer hun kop laten zien zoals Espinas. Maak gebruik van nieuwe tactieken om de monsters uit te schakelen. Want welk wapen je ook gebruikt, er zijn een aantal dingetjes veranderd. Zo introduceert Sunbreak de Switch Skill Swap om tijdens de jacht te ruilen tussen twee Silkbind Skill-sets. Hierdoor kun je bijvoorbeeld als Longsword gebruiker eenvoudig vanuit een Sakura Slash een Spirit Helmbreaker initiëren.

Op naar Elgado

In Monster Hunter Rise Sunbreak verlaten we Kamura voor het grootste gedeelte van de game en trekken we naar een nieuw hoofdkwartier: Elgado. Deze plek is speciaal gebouwd voor Hunters om de jacht te openen op de nog onbekende gevaren die schuilen aan deze kant van de wereld. Elgado neemt dan ook afscheid van het Oost-Aziatische thema en brengt ons in een meer Middeleeuwse Europese setting met elegante harnassen. Het flagship monster van de uitbreiding past dan ook helemaal thuis in deze setting. Het is een draak met lifesteal aanvallen die je een erg victoriaans/gotisch gevoel geeft. Alhoewel Malzeno de meeste aandacht kreeg in de marketing voor de uitbreiding liggen er nog veel meer monsters op de loer in Sunbreak. Master Rank monsters zijn sterker, sneller, gebruiken nieuwe aanvallen en er zijn zelfs nieuwe varianten van bestaande monsters, zoals de Orange Bishaten, die voornamelijk vuur gebruikt.

Alle Hunts start je vanaf nu in Elgado waarin je ook de questlijn volgt om hogere Master Ranks te halen. Door het verhaal volg je een beetje wat er aan de hand is en waarom de monsters zijn zoals ze zijn. Er is namelijk iets mis en dat ga je onderzoeken terwijl je jaagt op Monsters voor sterkere uitrusting. Het verhaal wordt voornamelijk verteld via cutscenes en dialoogvensters na een quest. Het is erg vergelijkbaar met de basisgame van Rise en niet de interactieve manier van World waarin je vaak ook met het verhaal bezig bent tijdens een Quest. Persoonlijk vind ik dit een beetje jammer. Het verhaal doortrekken tijdens de Hunts voelde natuurlijk aan in World en het maakte de hele wereld levendig en met elkaar verbonden.

De Monsters!

Maar goed, als puntje bij paaltje komt spelen we Monster Hunter niet omdat het altijd een sterk verhaal heeft. We spelen Monster Hunter omdat het een ijzersterke gameplay loop heeft met uitdagingen tot in de late endgame. Dát zit gelukkig wel goed in Sunbreak, want de Master Rank versies laten absoluut niet met zich sollen. Ze nemen minder pauzes tussen hun aanvallen en delen zware klappen uit. Karten is geen uitzondering als je niet voorbereid de jacht opent op een monster. Ze zijn bovendien ook aanzienlijk groter dan hun de High en Low Rank versies. Zo groot, dat ze soms niet eens volledig op het scherm van de Nintendo Switch zichtbaar zijn en je af en toe lastig kunt zien wat er nu allemaal gebeurd. Vooral bij monsters met grote vleugels zoals Gore Magala.

Gelukkig hebben we zelf ook extra tools ter beschikking gekregen om de jacht zo aangenaam mogelijk te maken. Er is naast de Puppet-Spider nu ook een Marionette-Spider waarmee je een soort lasso om het Monster gooit en deze eenmalig naar je toe kunt trekken. Als je dit naast een muur doet, of als er tussen jou en het monster een pilaar staat. Dan valt het monster op de grond. Je kunt nu heel eventjes gratis schade aanrichten.

Er zijn ook nieuwe aanvallen toegevoegd voor de verschillende soorten wapens. Als Longsword speler is er veel voor mij veranderd. Voor Sunbreak deed je het meeste schade door 3x een Iai Spiritslash te gebruiken als counter om vervolgens een Spirit Helmbreaker op het monster los te laten. Zowel de Iai Spiritslash als de Spirit Helmbreaker zijn iets zwakker gemaakt in Sunbreak.

De snelste manier om zoveel mogelijk schade te doen is ditmaal om 3 maal (met extra wirebug) een Sakura Slash te gebruiken om vervolgens een Spirit Helmbreaker te gebruiken door de nieuwe Switch Skill Swap te gebruiken. In plaats van de Spirit Helmbreaker is het nóg beter om je Sacred Sheathe (een nieuwe aanval) volledig op te laden. Dit verbruikt al je Spirit Levels, maar doet enorm veel schade. Het is een High Risk, High Reward speelstijl, want als je tijdens het opladen wordt geraakt door het monster wordt je aanval onderbroken en verlies je al je opgeladen Spirit Levels. De Sunbreak uitbreiding zorgt dus voor veel variatie, zelfs als je blijft spelen met je oude vertrouwde wapens.

Sunbreak

Het is belangrijk om te weten dat de Sunbreak uitbreiding ongeveer net zo groot is als de basisgame zelf. Het is niet zomaar een uitbreiding met een paar nieuwe, sterkere monsters op een nieuwe map. Nee, het is echt bijna een volledige game aan nieuwe content. Iets waar Monster Hunter al jaren om bekend staat. Daarnaast voegt Capcom ook maandelijks gratis updates toe in de vorm van nieuwe monsters. Deze nieuwe monsters komen dan ook weer met nieuwe wapens, stats en armour. Dit zorgt weer voor nieuwe, verbeterde en een verfijnde speelstijl. De eerste gratis update na Sunbreak introduceert Lucent Nargacuga.

Verdict

Monster Hunter Rise Sunbreak is meer Monster Hunter Rise, maar dan net wat lastiger. Er zit ook al direct een degelijke endgame is waarover ik nog niets wil verklappen. En dan is dit nog maar het begin van de Sunbreak uitbreiding. Als we dezelfde route volgen als World met Iceborne. Ziet de nabije toekomst en ontzettend goed uit voor Rise spelers in de Sunbreak uitbreiding. En de uitbreiding maakt al een enorm goede start met een zeer toffe line-up aan terugkerende en nieuwe monsters. We gaan hier ongetwijfeld nog tientallen uren tegen willen vechten.

Sunbreak is een heerlijk vervolg op Rise en een absolute no-brainer als je na het spelen van Rise nog niet genoeg hebt van het jagen op monsters. Let er wel op dat je om te beginnen met de uitbreiding minimaal High Rank 7 moet zijn. Benieuwd naar de basisgame? Lees hier onze review terug van Monster Hunter Rise.