Eerste content update voor Monster Hunter Wilds wordt dinsdag toegelicht

De eerste content update voor Monster Hunter Wilds wordt aanstaande dinsdag om 15:00 toegelicht in de Monster Hunter Wilds Showcase van Capcom. Tijdens deze showcase laat Capcom zien wat spelers te wachten staat in de eerste update die begin april moet verschijnen.

De eerste content update voor Monster Hunter Wilds staat gepland voor begin april. Capcom heeft eerder al verklapt dat Mizutsune onderdeel is van deze update. Naast dit terugkerende monster heeft Capcom nog een aantal verrassingen gepland staan waar we nog niets over weten. Er komt minimaal nog één monster bij, maar dit kunnen er ook meerdere zijn. Het nog onbekende monster voor de eerste update zou, volgens Capcom, sterker moeten zijn dan de huidige Tempered Monsters. Veel fans hopen op de terugkomst van Legiacrus en halen verschillende hints uit op de in-game wereld dat dit monster zijn terugkeer maakt in een toekomstige content update.

Naast nieuwe monsters ziet de nieuwe update ook andere toevoegingen, waaronder cosmetische extra’s. Het is onduidelijk wat Capcom verder nog gepland heeft staan voor de eerste update in april. Tot deze update mogen we ons in ieder geval nog even amuseren met de verschillende Event Quests die wekelijks worden bijgewerkt met nieuwe monsters en extra beloningen. Zo zijn er nu extra weapon en armor decorations te verdienen die jou moeten helpen je build te optimaliseren voor de aanstaande gevaren in de DLC.

Join us March 25 at 7am PT/2pm GMT for the Monster Hunter Wilds Showcase, hosted by producer Ryozo Tsujimoto! We’ll be detailing the first Free Title Update coming in early April, which includes Mizutsune and a host of other new additions. Watch here:https://t.co/WbntyFSOZe pic.twitter.com/rTuHrT4vAw — Monster Hunter (@monsterhunter) March 21, 2025

De tweede update voor Monster Hunter Wilds staat gepland voor de zomer. We moeten dus ongeveer 2 tot 3 maanden overbruggen met de april update. Laten we hopen dat deze ons even zoet gaat houden. Zodra de aankondiging heeft plaatsgevonden lees je alle belangrijkste details terug op onze website. Kom aanstaande dinsdag na 15:00 dus even terug, of volg de aankondiging live via Capcom’s livestream.