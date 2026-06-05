Review | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2

De Aerox line-up van SteelSeries staat bekend om een aantal dingen: licht gewicht en met een honeycomb design. De Aerox 3 krijgt een volledig nieuwe generatie, de Gen 2. Wat zijn de verschillen en is deze gaming muis het waard?

De Aerox 3 Wireless Gen 2 heeft aardig wat verschillen tegenover de voorgaande versie. Laten we die eerst op een rijtje zetten. Wat krijg je met de nieuwe generatie?

De sensor krijgt een upgrade: TruMove Air (18k DPI) > TrueMove Air (26K DPI);

1000 Hz > 4000 Hz;

Efficiëntere accu.

Maar, buiten die veranderingen kijken we uiteraard ook naar de algehele prestaties van dit model. Lees je mee?

Honeycomb design met stevigheid

De SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 draagt de fakkel voort met het geliefde honeycomb design, waardoor stevig materiaal tóch een lichter gewicht kan dragen. De muis behoudt ook de originele shape, waardoor hij, of je nu links of rechts bent, lekker onder de handpalm ligt.

het honeycomb design is iets waar je wellicht aan moet wennen in het begin. Het voelt anders dan je gewend bent van andere muizen. De hele bedoeling van dit design is om een lichter gewicht te hanteren, maar anno 2026 behalen muizen van andere merken die wij getest hebben een lichter gewicht, zonder dat honeycomb nodig is. Hierdoor voelt de muis iets verouderd, maar ook zeker niet slecht. Met 68 g is deze nog wat aan de zware kant, ik had graag gezien dat ze hem nog iets lichter konden krijgen. Qua design vind ik het persoonlijk dan wel weer wat hebben, maar dat zal voor ieder verschillen.

Qua vorm is de muis fantastisch voor claw- en fingertip-grip. Het materiaal is echt lekker stevig en de vernieuwde gliders zorgen ervoor dat de muis niet nog reageert met lift-off én lekker soepel over je muismat glijdt.

Natuurlijk zit er ook RGB op de muis. Deze is mooi verwerkt en zorgt voor illuminatie zoals weinig muizen dat kunnen. Ik heb zelf de witte kleur mogen testen en hier vond ik de verlichting echt fijn ogen in mijn set-up.

Batterijduur

De muis wordt opgeladen met USB-C en zal een vrij grote batterij hebben met tot 80-uur aan accu zonder de nodige charge. Echter heb ik bij mijn model ervaren dat de accu een stuk minder lang meegaat dan dat. Dit kan evenals een issue met mijn model zijn natuurlijk. Verder laadt de muis enorm snel op, dus ben je zo weer klaar voor actie!

Gaming performance

De TrueMove Air 26K sensor blijft een topper, met accurate tracking, goed in te stellen gevoeligheid en lage latency. Het is oprecht één van de betere en snellere sensoren op de markt en dat merk je in alles. De ondersteuning voor een polling rate tot 4000 Hz draagt daar ook aan bij. Hoewel het verschil met 1000 Hz niet voor iedereen direct merkbaar zal zijn, voelt de muis net wat responsiever en vloeiender aan tijdens snelle bewegingen. In competitieve shooters komt dat vooral tot zijn recht bij tracking en snelle richtingsveranderingen. In combinatie met het lage gewicht levert dat een zeer prettige game-ervaring op waarbij de muis nooit een beperkende factor voelt. Ik voel me comfortabel genoeg om Marathon of Warzone te spelen met deze muis. Ik zou de muis wel even updaten, want daarvoor had ik tracking issues, maar na de update was alles op en top in conditie.

Clicks en clacks

De Aerox 3 heeft stevige clicks en geeft voldoende feedback, zonder al te zwaar te voelen. Het is een enorm fijne muis om te gebruiken voor zowel games, als werk. Ze voelen consistent en je kan ze enigszins gebruiken om snel te ‘spammen’ voor DMR wapens bijvoorbeeld. Wat ook opviel, is hoe fijn het scroll wiel is, de stappen zijn merkbaar en hierdoor voelt het comfortabel om te wisselen tussen wapens, of te scrollen in je browser.

Software

De SteelSeries GG software is altijd fijn in gebruik geweest en dat is hier niet anders. Alles staat prima onderverdeeld, is makkelijk op te slaan en je bent vrij om veel aan te passen. Je gebruikt hierin een secluded pop-up window om de muis zelf aan te passen en de Prism omgeving om belichting aan te passen en af te stemmen met andere SteelSeries peripherals. Dit is soms ietwat omslachtig, maar eenmaal ingesteld werkt het heel fijn. Alles dat jij van SteelSeries daarna nieuw koopt, is op gebied van belichting plug & play door de Prism omgeving binnen de GG app.

Verdict

De SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 is qua design en gewicht een beetje achterhaald, maar haalt dit in met een ontzettend accurate én snelle sensor, stevig materiaal en mooie illuminatie. Het is een muis die het in de huidige markt nog steeds ontzettend goed doet en daarmee zeer zeker een aanrader.

De overstap van de eerste generatie naar Gen 2 is geen revolutionaire sprong, maar de verbeteringen zijn wel degelijk merkbaar. De hogere polling rate, efficiëntere batterij en vernieuwde sensor zorgen ervoor dat de muis weer mee kan draaien met de moderne concurrentie. Tegelijkertijd blijft het herkenbare Aerox DNA behouden, inclusief de comfortabele vorm en het opvallende honeycomb design.

Zoek je de absoluut lichtste gamingmuis van 2026, dan zijn er inmiddels sterkere alternatieven op de markt. Ben je echter op zoek naar een betrouwbare draadloze gamingmuis met uitstekende prestaties, een comfortabele shape, sterke bouwkwaliteit en fraaie RGB-verlichting, dan is de Aerox 3 Wireless Gen 2 nog altijd een uitstekende keuze.