Old School RuneScape maakt Sailing Alpha speelbaar

Op RuneFest 2025 konden aanwezigen alvast een kijkje nemen bij de public alpha van de nieuwe skill Sailing. Vanaf vandaag is de introductie naar de nieuwste skill ook speelbaar op de live servers van Old School RuneScape in selectieve werelden.

Alle hens aan dek en zet je schrap voor nieuwe avonturen op de zeeën van Gielinor. Vanaf vandaag, 20 maart 2025, is er een introductie van de nieuwe skill “Sailing” speelbaar op de officiële Old School RuneScape servers. De limited time playtest is namelijk van korte duur speelbaar, namelijk tot en met 27 maart 2025.

Om de introductie van de skill te spelen, dien je een actieve membership te hebben voor een Old School RuneScape account. Er zijn verder geen requirements benodigd om te beginnen aan de skill. De progressie die je maakt in de skill neem je helaas niet mee en zul je opnieuw moeten beginnen zodra de skill officieel uitkomt.

Wat kun je verwachten in de RuneScape alpha?

Mocht het nieuws van RuneFest 2025 en de OSRS RuneFest Summit gemist hebben, dan heeft Jagex een filmpje gemaakt om je volledig up-to-speed te krijgen met de nieuwe skill. Check hem hier beneden:

Begin met een simpele raft en werk je op tot een echte kapitein van een volwaardig schip met bemanning, met de “Sailing” skill zul je RuneScape op een nieuwe manier kunnen spelen als nooit tevoren. De skill is een combinatie van een aantal andere skills, zoals crafting en construction, maar combineert alles op een unieke manier.

Ontdek “The Pandemonium”, een nieuw eiland dat dient als een uitvalsbasis en rustpunt. Via het nieuwe eiland kun je de hele skill in alle rust leren, nieuwe quests starten en je schepen beheren of repareren. Hier beneden staat een kort overzicht van wat er al speelbaar is in de nieuwe Old School RuneScape alpha.

De alpha omtrent de skill “Sailing” is nu te spelen op de toegekende werelden op de officiële servers van Jagex. Speelbaar via de officiële client én RuneLite, OSRS Mobile heeft helaas geen toegang tot de alpha.