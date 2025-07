John Wick Hex wordt van digitale winkels verwijderd

John Wick Hex, de positief ontvangen indie game met niemand minder in de hoofdrol dan John Wick, wordt op 17 juli uit de digitale winkelrekken verwijderd. Indien je de game nog niet hebt, moet je deze nu nog even snel kopen, indien je deze van plan bent om te spelen in de toekomst.

De update omtrent John Wick Hex wordt gedeeld op de Steam Pagina van de game. Hier geeft de ontwikkelaar aan dat de game vanaf 17 juli 2025 niet meer verkrijgbaar is via Steam, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch. Spelers die de game reeds hebben aangeschaft kunnen de game blijven spelen, maar nieuwe aankopen zijn niet meer mogelijk. De game is ook in fysieke vorm verkrijgbaar. Alhoewel deze eigenlijk niet meer verkocht mogen worden vanaf 17 juli, is er wel nog kans dat je deze te koop vindt bij bepaalde retailers. Tweedehands kun je ze ook vinden.

De reden waarom John Wick Hex niet meer verkocht zal worden, heeft Big Fan Games niet bekend gemaakt. In 9 van de 10 gevallen is het een licentie geval. Big Fan Games heeft de rechten om een bepaalde game te ontwikkelen in het universum van John Wick en die licentie is een paar jaar geldig. Na afloop van deze licentie is het aan Big Fan Games om deze licentie te vernieuwen, tegen betaling. Dat is in veel gevallen financieel niet meer aantrekkelijk. Vooral als de game al enkele jaren oud is.

Wil je de game in de toekomst spelen? Dan heb je vandaag en morgen nog de kans om de game aan te schaffen, voordat deze voor altijd verdwijnt uit het schap.