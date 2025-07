Guild Wars 2: Visions of Eternity aangekondigd – Verschijnt 28 oktober 2025

Guild Wars 2 gaat toch meer doen met underwater combat in hun nieuwste expansion genaamd Visions of Eternity, die op 28 oktober 2025 zal lanceren met een eerste grote update!

Een nieuwe homestead, 9 nieuwe Elite Specializations en nog veel meer zal richting Guild Wars 2 komen in de Herfst van 2025. ArenaNet houdt ook voor deze uitbreiding het kwartaalse updates aan. Voor we door alle koetjes en kalfjes heen gaan lopen, laten we eerst even kijken naar de trailer.

De Inquest zijn terug

Die kleine rode money-hungry Asuran zijn terug met nieuwe technologieën. Het verhaal van Visions of Eternity zal namelijk in het kader staan van de Inquest die up to no good zijn in Castora. Jij als Commander gaat wederom met de Tyrian Alliance in conclaaf over de vervolgstappen! Over het eiland zelf is ook nog weinig bekend, maar wat we wel weten is dat de Inquest dit land willen gebruiken voor specifieke materialen, zodat ze hun eigen cult-achtige plannen kunnen waarmaken.

9 nieuwe Elite Specializations

In Janthir Wilds zagen we de speer naar land komen. In Visions of Eternity krijgen alle 9 classes nieuwe Elite Specs. We zagen de afbeeldingen al binnendruipen de afgelopen dagen, maar nu is het echt tijd. Vanaf 20-27 augustus kan jij deze Specs uitproberen! Wij hebben nog steeds even veel informatie over de specs als jullie, maar zodra wij meer weten dan zijn jullie de eerste die we dit vertellen natuurlijk!

Skimmer blijft upgraden

De Skimmer kreeg een tijd terug al een flinke upgrade. Je kan met deze mount innmiddels namelijk onderwater gaan. Nu krijgt de Skimmer weer nieuwe Masteries, die onderwater exploratie nóg makkelijker en spannender maakt. Een aantal van deze Masteries brengen onderwater combat naar een nieuw niveau, terwijl de andere juist in het kader van traversal staan.

Twee nieuwe maps – Ontdek Castora

Op het eiland Castora zijn twee volledig nieuwe gebieden te vinden. Met een derde én vierde gebied dat zal verschijnen in latere patches. Beiden met hun eigen sub-thema, maar allemaal in het kader van tropische eilanden. Deze gebieden lijken in de buurt van Karka-gebied te liggen. Waarom? Check maar even…

Haus Am See

Een huisje aan het strand, wie wilt dat nu niet? Nou, jouw Homestead kan vanaf nu ook in een nieuw gebied geplaatst worden. Castora is een resort voor Commanders, heb ik gehoord. Je kan 1 Homestead tegelijk actief hebben en ArenaNet heeft ervoor gezorgd dat jij jouw Janthir huisje makkelijk kan overzetten met dezelfde lay-out, meubels en andere tierelantijntjes.

De toekomst van Visions of Eternity

In de toekomst zien we nog meer story en content patches komen voor de nieuwe expansion. Zo komen er nog twee maps, nieuwe Raid Encounters, een nieuwe Convergence en natuurlijk veel nieuwe beloningen! Hoe dan ook, Visions of Eternity verschijnt op 28 oktober 2025!