Review: Armored Core 6

Een heel ander soort avontuur van From Software dan je misschien gewend bent. We verlaten een middeleeuwse fantast setting voor een futuristische setting met de meest technologisch geavanceerde uitrusting die we ooit hebben gezien. Dit is Armored Core 6.

Wie denkt aan From Software denkt al snel aan titels als Dark Souls, Elden Ring en Bloodborne. Maar naast deze immens succesvolle titels die bekend staan om hun uitdaging heeft From Software nog een franchise die hier totaal niet op lijkt, maar toch alle From Software ingrediënten in huis heeft. Dit is de Armored Core serie en onlangs is na ruim 10 jaar een nieuw deel verschenen in deze serie. Wij hebben ‘m uiteraard voor je gecheckt. Dus laten we jouw brandende vraag gaan beantwoorden. Wat maakt Armored Core 6 nou een From Software game?

Ten onder in vlammen

Wie een beetje heeft opgelet in Dark Souls en Elden Ring is dat een ondergang in vuur en vlammen een terugkerend thema is. Dit geldt ook voor Armored Core 6. De game speelt zich af op Rubicon 3, een planeet in het Rubicon universum. Op de planeet werd een goedje gevonden die ze de ‘Coral’ noemen. Het goedje zou de mensheid naar een nieuw niveau moeten tillen op gebied van technologie en meer, door onder andere mensen te verbeteren middels het goedje. Klinkt natuurlijk al heel erg “sounds like a solid plan”, maar het onheil gebeurde plotseling toen de Coral als het ware zorgde voor een kettingreactie aan vlammen die zich verspreiden over het hele sterrenstelsel.

Bijna 50 jaar later wordt de Coral opnieuw ontdekt op de inmiddels afgezette planeet. Ondertussen vestigen meerdere corporaties zich op de planeet om het goedje voor eigen gewin te oogsten. Terwijl dit allemaal gebeurd, begint ons verhaal als we plotseling worden uitgezonden naar de planeet als onafhankelijke huurling. Terwijl we nog helemaal niet weten wat ons doel is, wordt door een stem in onze oren gefluisterd waarom we hier zijn en wat we komen doen. We zijn een huurling en de hoogste bieder koopt onze loyaliteit, voor de duur van de missie. Maar het grote geheel? Dat begint als een heel klein vuurtje dat zich op de achtergrond aanwakkert.

Got a job for you, 621

Ons verhaal begint met een Mech, maar ondanks we bepakt zijn in ijzer, moeten we een licentie hebben om te opereren op Rubicon. We gaan op zoek naar wrakken van andere Mercenary mechs op zoek naar een licentie die nog geldig is. Na niet al te lang zoeken vinden we er eentje. Callsign Raven. Dit is vanaf nu onze identiteit op de planeet Rubicon.

Armored Core 6 bevat geen open wereld zoals Elden Ring, maar werkt volgens een traditionele missie-structuur. Het verhaal is opgedeeld in 5 hoofdstukken en ieder hoofdstuk heeft een aantal missies. Alhoewel het vrij lineair is, heb je als speler op meerdere momenten een keuze. Je kiest als het waren voor welke corporatie je een missie wilt doen. Uiteindelijk hebben deze keuzes impact op het verhaal en ook op het einde van de game. Er zijn meerdere eindes om te zien en zelfs een perfect einde die je enkel kunt vrijspelen in New Game+. Jouw keuzes hebben invloed op de toekomst van Rubicon. Afhankelijk van de keuzes die je maakt, speel je ook bepaalde missies wel of niet. Wil je dus alle missies gespeeld hebben en alle bazen willen verslaan? Dan moet je meerdere keren door het verhaal heen en andere keuzes maken op key-momenten.

De missies zelf zijn niet heel lang. Sommigen duren maar een paar minuutjes. Bepaalde missies hebben één of meerdere bazen en missies kunnen optionele opdrachten bevatten die niet als objective gemarkeerd worden. Dit zijn bijvoorbeeld optionele vijanden waarbij je zelf de keuze hebt om het gevecht aan te gaan, of niet.

De Toerist uithangen

621, Gun 13, Tourist, Raven. Je draagt meerdere namen als piloot op Rubicon. Al deze namen worden aan je gegeven door de verschillende partijen die iets van je vragen. Waar je missie A uitvoert namens Balam, voer je missie B misschien wel uit namens de Arquebus Group en schiet je tijdens deze missies ook troepen van de andere partijen aan gort. Ze willen allemaal hetzelfde: De Coral. Als onafhankelijke partij zweef je daar een beetje tussenin, tot je zelf tegen het einde van de game snapt wat er precies aan de hand is. Dan ga je opeens met een hele andere insteek de missies aan.

In de missies zelf zit enorm veel variatie. Van een verwoeste stad verkennen tot missies waarbij je langzaam maar zeker de bodem van een put moet bereiken terwijl je inkomende lasers ontwijkt. Je vecht tegen verschillende bazen van verschillende formaten waarvan sommige vaker terugkomen om jouw skills te testen. Bij iedere missie geldt dat je ‘m helemaal op je eigen manier kunt aanvliegen. Dit doe je door je eigen AC aan te passen met onderdelen. Elk onderdeel mag je zelf uitkiezen. Je moet hierbij wel rekening houden met het balans. Je kunt bijvoorbeeld geen zware wapens dragen terwijl je hele lichte en smalle legunits draagt.

Deze variatie in gameplay met de verschillende soorten missies en opties voor je uitrusting zorgen voor een hoge mate van herspeelbaarheid. Zoals ik eerder zei zijn de missies ook niet heel erg lang, waardoor je ook wordt uitgenodigd om de missies opnieuw te spelen met een andere uitrusting. Het spel zelf is uit te spelen binnen enkele uren als je goed je best doet. Wederom is dit een uitnodiging om dieper in het spel te duiken en de missies te spelen die je hebt gemist, of die later pas beschikbaar worden. De meest indrukwekkende gevechten en de ultieme conclusie tonen zich pas ver in New Game + bijvoorbeeld.

Voor ieder wat wils

Ondanks dit feit, laat je vooral niet afschrikken door een repeterende opzet. Ook als je maar één keer door het spel wilt gaan is er genoeg te doen. De eerste keer dat je het einde ziet vormt voor de meesten wel een prima afsluiting. Ook voor deze spelers is er in de basis genoeg content. Voor mij duurde de eerste playthrough ongeveer 15 uurtjes, waarbij ik in veel missies heb gekozen voor een tankbuild om heel veel schade uit te delen, maar ook te kunnen incasseren. Een vrij veilige optie in veel scenarios.

Wat ik persoonlijk een van de leukste dingen vond in het spel waren nog wel de Arena uitdagingen. Dit zijn simulatie gevechten waarin je tegen een andere AC moet vechten die voorkomt in het verhaal van de game. Zo vecht je bijvoorbeeld in een simulatie tegen enkele AC die je tegenkomt in missies als partner of zelfs AC van opdrachtgevers. Het zijn snelle gevechten die minder dan een minuut duren, maar bomvol actie zitten. Het klimmen van de ranks voelt goed, maar niks voelt beter dan een AC binnen enkele seconden compleet veranderen in een pakketje waar Wall E een hele verzameling van heeft opgestapeld.

Verdict

From Software never misses. Deze game bewijst dat maar weer. Het heeft die typisch bekende From Software gameplay met nagelbijtende baasgevechten, een indrukwekkend verhaal met meerdere eindes, een waanzinnige manier van storytelling tot het moment dat je je rot gaat voelen om personen en gedaantes die geen enkele seconde in beeld zijn geweest, waar je enkel de stem van hebt gehoord. En daarbij is het ook gewoon enorm fun en ziet alles er ook nog eens fenomenaal goed uit met een realistisch, maar ietwat duister futuristisch tintje.