Review: Age of Empires 2 op de PlayStation 5

Hello Darkness my old friend. Het voelt alsof ik dit al een miljoen keer heb gedaan. Niet per se het schrijven van een review, alhoewel, dat ook, maar vooral: Age of Empires 2. Sindskort is de game uitgekomen in de Definitive Edition op PlayStation 5. Tevens is de nieuwste uitbreiding – The three Kingdoms op dezelfde dag verschenen op elk platform.

Age of Empires 2 is een heuse culthit. Het is dé strategie games van de strategie games en voor velen, waaronder mij, was het naast Age of Mythology gewoon echt comfortfood. Misschien deze wel iets meer dan Age of Mythology omdat ik deze na het spelen van de originele Age of Empires gewoon niet los kon laten. Ik bedoel… Je kunt nu muren en poorten maken!? Dit was tevens een zegen en een vloek, want in deze game kun je dus door vijandelijke poorten lopen als vijanden er doorheen lopen. Dit resulteert vaker dan niet dat units vast komen te zitten in de stad van je vijand. Aangezien muren en poorten nu opeens echt een ding waren, wilde Age of Empires ze ook echt imposant maken, waardoor je ze niet zomaar kon slopen met normale units. Alleen Siege units waren echt effectief tegen muren en poorten. Age of Empires 2 is voor mij wel echt even geleden (een jaar of 9 denk ik) en nu merk ik pas echt hoe de franchise is gegroeid. Ondanks de game nu pas op PlayStation 5 is verschenen is het in zijn kern wel echt nog steeds Age of Empires 2 met voor een groot gedeelte de balans uit de originele game.

Age of Empires 2: Definitive Edition

De leeftijd van deze game valt me nu eigenlijk pas echt op omdat ik recentelijk nog tweemaal de Retold variant van Age of Mythology heb gespeeld. Je leest hier de review daarvoor terug! Die is toch net iets meer verfijnd dan Age of Empires 2, maar toch heeft dat rauwe van het tweede deel ooit die nu al 26 jaar oud is, toch wel echt zijn charme. Als je mij toen ik de game nog op mijn pc speelde met Limewire en 200 Trojan Horse virussen, vertelde dat ik ooit op een dag deze titel nog steeds met plezier speel op de vijfde PlayStation console op een tv zo groot als een gemiddelde eetkamertafel, verklaarde ik je voor gek.

Nu, al die jaren later is dat werkelijkheid en het resultaat is een soms wat rauw aanvoelende game met 26 jaar aan verschrikkelijk veel content, in één pakket. Zo groot dat de trofeelijst van de game bijna niet uitgeput raakt. Je kunt in totaal maar liefst 332 trofeeën halen.

Je krijgt bij de Definitive Edition op PS5 dus alle voorgaande DLC en de The Three Kingdoms DLC die dieper ingaat op het bekende verhaal rondom de drie Koninkrijken in China. Een onderwerp die al enorm vaak is aangesneden in verschillende soorten media, waaronder videogames. Nu is het ook tijd dat Age of Empires zich er aan waagt en dat past eigenlijk ook heel goed bij de opzet van de game die zich voor een groot gedeelte concentreert op belangrijke leiders uit de historie. Zoveel, dat je bijna het hele land afreist in deze game en speelt met facties en campaigns in Europa, Oost-Europa, Amerika, Azië en nog veel meer. Er zit werkelijk genoeg content in deze game voor meer dan 100 uur met tientallen campaigns die ieder hun eigen leidend voorwerp hebben, eigen facties en ga zo maar even door.

Wat Age of Mythology best goed deed, vond ik, is een coherent geheel aanbieden via de Retold Edition. Alles ziet er hetzelfde uit en alle menu’s zijn hetzelfde opgebouwd. Dat geldt niet zo voor Age of Empires 2 Definitive Edition. Het menu waar je kiest uit de campaigns lijkt op een serverbrowser met zo veel informatie op verschillende plekken. Daarnaast zijn er extra banners voor bepaalde DLC met hun eigen campaign missies, maar dit geldt niet voor alle DLC. Sommige DLC campaign missies zitten gewoon al als optie in de “standaard” campagne lijst. Het is eerlijk gezegd een zootje waardoor je, vooral als je niet bekend, of niet heel bekend bent met de franchise, echt niet zomaar je weg door vindt. Je kunt natuurlijk gewoon alle campaigns en missies achter elkaar afwerken, maar een iets meer gestroomlijnde UI met misschien zelfs een tijdlijn of iets dergelijk, was enorm wenselijk en fijn geweest.

Op de PlayStation 5

Dan zijn we eindelijk aangekomen bij de port. Indien je mijn review hebt gelezen over de PlayStation 5 versie van Age of Mythology, weet je eigenlijk wel al wat je kunt verwachten. Ook als je de game al hebt gespeeld op een Xbox console, weet je hoe het werkt.

Aangezien de Age of Empires reeks een RTS is die van nature altijd op pc is verschenen, zitten de games vol met menu’s en knopjes die je onmogelijk een of een kunt converteren naar een console, waar je een controller gebruikt. Daarom maakt de game gebruik van een cirkelmenu voor units, gebouwen en acties. Zo kom je toch de complexiteit van deze games kwijt op een manier waardoor deze met controller te spelen is. Omdat ik Age of Mythology nog niet zo heel lang geleden heb gespeeld met controller, wende ik hier vrij snel aan met het spelen van deze game voor de review. Voor 90% komt het namelijk overheen en zitten de kleine verschillen in 10% van de knopjes en locaties die je ook vrij snel doorhebt. Zo het is verspringen van de cursor naar iets in de buurt soms een handige bijkomstigheid, maar soms zit het je ook in de weg.

Over het algemeen moet je er vrede mee maken dat je minder vlot bent met het spelen van deze game op console vergeleken met het spelen op pc, maar dat is een ruil die ik graag maak, aangezien sommige scenario’s in deze game letterlijk uren kunnen duren. Ik word ook al bijna 31 jaar en het comfort van een lekkere zachte bank weegt inmiddels veel zwaarder dan een iets meer verfijnde besturing op pc, waarin ik vaak, onbewust als een garnaal achter het scherm zit.

Verdict

Age of Empires 2 Definitive Edition is voor mij enorm nostalgisch, maar omdat ik recentelijk een nieuwer deel in de franchise speelde, merk ik nu pas echt de leeftijd van deze game op. Dat is knap, want op grafisch gebied is het nog steeds een erg mooie game die er fraai en stijlvol uitziet. Het menu van de game is wel ontzettend gedateerd, heeft weinig samenhang en neemt je niet heel lekker mee door de game. Eeuwig zonde, want deze game heeft zo ontzettend veel content dat het een no-brainer is voor iedere RTS-fan om er tientallen, als niet honderden uren in te stoppen. Als je, net als mij, comfort iets belangrijker vindt dan besturing die tot in de nopjes precies is, is Age of Empires 2 op de PlayStation 5 wellicht ook jouw nieuwe comfortgame.