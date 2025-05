Meld je aan voor de NTE closed beta

Neverness to Everness, een game vanuit Perfect World Entertainment en Hotta Studio gaat snel in closed beta. Perfect World gooit vanaf vandaag in ieder geval de aanmeldingen open voor iedereen op console, mobiel of PC!

De closed beta van Neverness to Everness (NTE) vereist wel dat je jezelf even aan doet melden via de website. Deze game heeft zo goed als alles dat anime fans leuk zullen vinden – van autoracen tot fantasy style combat. Buiten dat zitten er ook life sim elementen in. NTE zit verder bomvol mini-games, van Dance Dance Revolution tot aan het openen van je eigen winkel, of het bezoeken van die van een ander. Het verhaal draait om het volgende…

”Neverness to Everness (NTE) is een bovennatuurlijke open-wereld RPG ontwikkeld door Hotta Studio. Het verhaal begint in de stad Hethereau, waar jij speelt als de eerste “ongeautoriseerde” Anomaly Hunter. Je sluit je aan bij de antiekwinkel Eibon, die afhankelijk is van het aannemen van Anomaly-opdrachten van het publiek om te kunnen blijven bestaan. Samen met je diverse en bijzondere partners ga je op onderzoek uit naar allerlei stedelijke mysteries, beleef je avonturen vol gelach en tranen, en creëer je jouw unieke stedelijke saga.”

NTE werd aangekondigd op 16 juli 2024 met een speciale trailer die direct liet zien hoe veelzijdig de game zal worden. Voor hoe lang geleden de game aangekondigd is, is er eigenlijk nog best weinig bekend. De game zal in ieder geval free-to-play zijn en zal qua combat lijken op Tower of Fantasy. Dit komt doordat Hotta Studio, de ontwikkelaar van Tower of Fantasy, ook aan de slag is gegaan met deze game. De game is gemaakt in Unreal Engine 5, maakt gebruik van Nvidia’s DLSS en bevat ray-tracing. Dit is voor ’t eerst dat Westerlingen de game kunnen spelen, gezien de vorige beta alleen beschikbaar was in China.

De game zal ook een multiplayer bevatten – met wie ga jij de game spelen? Zodra wij weten wat de release datum is, kan je dat natuurlijk bij ons lezen.