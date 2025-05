Review: Govee Gaming Light Bars Pro

Twee nieuwe Govee producten moeten jouw gaming set-up een creatieve boost geven dit voorjaar. In een andere review hebben we de Gaming Pixel Light besproken, maar in deze review bekijken we de Gaming Light Bars Pro die verrassend goed samenwerkt met je andere Govee lichten in Dreamview Mode!

Je wordt al direct begroet met een Dreamview flyertje zodra je de doos van de Gaming Light Bars Pro openmaakt. Deze feature is door de jaren heen enorm uitgebreid en Govee snapt eindelijk waar de kracht van hun line-up echt inzit. Het kunnen synchroniseren van meerdere verschillende lichten voor een groot lichtspektakel. Daar heb ik dankzij deze nieuwe Gaming Light Bars voor kunnen zorgen.

De Govee Gaming Light Bars Pro

De Gaming Light Bars komen bekabeld en zitten vast aan een synchronisatie-box die je vervolgens aansluit via het stopcontact. Indien je bekend bent met de eerdere Light Bars van Govee weet je eigenlijk wel wat je mag verwachten van deze lampen. In dit geval zitten er details op de lampen met een Cyberpunk uitstraling die niet storend zijn als je het niets aan vindt, maar het hele design een subtiel futuristisch tintje geeft. Van een afstandje zie je het minder goed, dus je moet wel dichtbij komen om de details goed te kunnen zien. Wat je in ieder geval wél ziet, van dichtbij en van veraf is de mooie lichtshow die de lampen je geven. En het mooiste is nog dat deze naadloos te koppelen zijn aan je bestaande Govee lichten, bijvoorbeeld de Backlight voor je tv of monitor. Zo zorgt de Govee Home App er voor dat alle lampen gesynchroniseerd worden. Het enige wat je zelf moet doen, is via een illustratie zo goed mogelijk aangeven wat de positie is van de lampen. De rest gaat vanzelf.

Indien je de lampen niet koppelt aan andere Govee lichten, maar ze op zichzelf wilt gebruiken, kun je verschillende profielen kiezen, ze laten reageren op geluid en nog veel meer om een dynamische lichtshow te creëren in je woonkamer of gaming room. Er zijn ontzettend veel keuzes voor verschillende settings en je kunt ze zelfs aanpassen aan je stemming. Wil je iets heel rustgevends met golvende groene tonen alsof je in een bos bent, of juist licht waar je goed bij kunt lezen?

Dreamview is dé weg

Waar ik zelf heel erg enthousiast van wordt is de verbeterde Dreamview functionaliteit van Govee waarmee je de verschillende Govee producten aan elkaar kunt knopen voor één samenhangend effect. Deze Gaming Light Bars Pro passen daarom perfect bij mijn Govee tv backlight T3. Ze verrijken elkaar en maken de beleving die je hebt tijdens het gamen, kijken van films en series echt veel intenser. De kamer is namelijk opeens onderdeel van de scene op beeld door de lichten die reageren op wat er op het beeldscherm gebeurt. Dit zorgt voor een ontzettend toffe ervaring en een ware kleurenexplosie op de muur waar de lichten op geprojecteerd worden.

Zodra je Light Bars voor het eerst wilt gebruiken in je Dreamview set-up moet je wel een aantal kleine dingen aanpassen. In mijn geval maak ik gebruik van een camera die van boven de tv het beeld filmt om de lampen aan te geven welke kleur ze moeten weergeven. Met de Light Bars vrij dicht op de tv werkte dit niet altijd even lekker omdat de lichten van de Light Bars er voor zorgde dat de camera niet de kleur van de tv oppikt, maar juist de kleur van de lamp, waardoor je in een oneindige loop terechtkomt en de kleur eigenlijk niet meer veranderd. Een simpele oplossing hiervoor is om de Light Bars iets verder weg te zetten van de tv, of om de helderheid van de lampen iets omlaag te brengen. Aangezien ik geen verschil wilde merken tussen de backlight en de Gaming Light Bars Pro, heb ik er voor gekozen om de lampen iets verder van de tv te zetten waarna het weer vlekkeloos werkt. De kleur van de Light Bars en de Backlight is identiek, waardoor het allemaal heel goed bij elkaar past. Daarbij moet ik wel even vermelden dat ik gebruik van de Backlight T3 die een groter kleurenbereik heeft dan de voorgaande modellen. Iets om rekening mee te houden als je een ouder model hebt.

Verdict

De Govee Gaming Light Bars Pro is eigenlijk een heel simpel product. Het zijn immers twee rechtopstaande lampen. Maar voor hoe simpel het product is, is het des te meer indrukwekkend hoe erg het je game, film of serie beleving kan beïnvloeden en verrijken. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik al gebruik maak van de tv Backlight, maar deze Light Bars zijn nu al een toevoeging die ik niet meer weg kan denken.

De Govee Gaming Light Bars Pro zijn vanaf 22 mei verkrijgbaar met een adviesprijs van $ 119,99