Review: Philips S130 2.5” SATA III SSD

Opslagruimte – je kunt er als gamer en content creator eigenlijk nooit genoeg van hebben. Of je nu een enorme Steam-bibliotheek hebt of 4K video’s monteert, vroeg of laat zit zelfs de dikste game-PC vol. Wij gingen aan de slag met de Philips S130 2.5” SATA III SSD in onze high-end gaming/editing rig om te zien of deze betaalbare SATA-drive een waardige upgrade is. Kan deze bescheiden SSD onze opslaghonger stillen en meekomen in een verder ultieme setup, of loopt hij hopeloos achter de feiten aan?

Hoewel NVMe M.2 SSD’s tegenwoordig de snelheidskroon spannen, zijn traditionele 2.5” SATA SSD’s zoals de Philips S130 nog lang niet afgeschreven. Ze vormen een aantrekkelijke optie voor gamers en hardwareliefhebbers met een iets ouder systeem zonder M.2-slot, of voor wie gewoon wat extra terabytes nodig heeft voor een vriendelijkere prijs. In deze review duiken we in het design, de installatie, prestaties en gebruikservaring van de Philips S130, én kijken we voor wie deze drive de beste match is.

Om een compleet en transparant beeld te geven van het systeem waarop ik de SSD heb getest:

Processor : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core @ 4.50 GHz

GPU : ASUS GeForce RTX 4090 TUF-RTX

RAM: Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MHz – 128 GB

Design en installatie

De Philips S130 SSD houdt het qua uiterlijk simpel. Het is een klassieke 2,5 inch SSD met een slank 7mm profiel die moeiteloos in elke desktop of laptop-drivebay past. Het geheel is gehuld in een zwarte behuizing met daarop een Philips-sticker – geen opzichtige RGB-leds of futuristische franjes, maar een strak en zakelijk design. De bouwkwaliteit voelt solide genoeg aan; de behuizing heeft geen scherpe randen en de SATA-aansluitingen zijn stevig. Uiteindelijk is er niet veel spannends te melden over het design van een 2.5” SSD – hij ziet eruit zoals je zou verwachten, en dat is prima. Bonuspunt: dankzij het ontbreken van bewegende onderdelen is de S130 niet alleen muisstil, maar ook ongevoelig voor schokken en trillingen (handig als je ‘m in een LAN-party PC of externe behuizing wilt gebruiken).

De installatie verliep ouderwets soepel. Ik heb de S130 in mijn eigen editing/gaming-pc gemonteerd door hem in een 2.5” bay te schuiven en vast te schroeven. Vervolgens even een SATA-kabeltje en voedingsconnector aansluiten – die moesten we na al die M.2 upgrades eerst uit de kast opdiepen, met een kleine knipoog naar de “goede oude tijd” van kabelmanagement. Binnen enkele minuten herkende het moederbord de nieuwe aanwinst. Na een snelle formatering in Windows was de SSD klaar voor gebruik. Geen gedoe met drivers of firmware; het is echt plug-and-play. Voor wie ooit een SSD heeft geplaatst, stelt de installatie niets voor. En zelfs als het je eerste keer is: de procedure is eenvoudig genoeg om met een YouTube-tutorial tot een goed einde te brengen.

Prestaties

Om de SSD te testen gebruikte we CrystalDiskMark, in deze free software toonde de benchmark van de Philips S130 een sequentiële leessnelheid van ~458 MB/s en schrijfsnelheid van ~449 MB/s. Dit zijn keurige waardes binnen de SATA III-limiet, al blijven NVMe SSD’s sequentieel tot wel 7x sneller.

In CrystalDiskMark bereikt de S130 circa 458 MB/s lezen en 449 MB/s schrijven (sequentieel). Daarmee haalt hij niet helemaal de geadverteerde 550/520 MB/s, maar in de praktijk zit hij alsnog ruim in de zone van wat je van een SATA-SSD mag verwachten. Ter vergelijking: moderne PCIe 4.0 NVMe SSD’s knallen richting 5.000+ MB/s in deze test, maar die halen dergelijke snelheden vooral in theorie of niche-situaties. De Philips S130 levert gewoon het maximale dat de SATA III-interface toelaat – en dat is voor veel toepassingen nog steeds meer dan vlot genoeg.

Benchmarkcijfers zijn leuk, maar hoe vertaalt dit zich naar gameprestaties? We hebben een aantal games op de Philips S130 geïnstalleerd en laadtijden onder de loep genomen. Grote open-world titels als Cyberpunk 2077 en Elden Ring kwamen verrassend rap tot leven. In vergelijking met onze primaire NVMe-drive waren de verschillen in laadtijd marginaal – we hebben het over misschien een paar seconden extra wachten. Uit onafhankelijke tests blijkt ook dat NVMe-schijven in realistische scenarios soms slechts ~24% snellere laadtijden bieden dan SATA SSD’s (bijv. 17 seconden vs 21 seconden).

Met de S130 zint je in een multiplayer lobby’s dus niet merkbaar later in de match; je teammaat met een fancy PCIe 4.0 drive is hooguit een oogwenk eerder gespawned. Voor het laden van levels, textures en savegames is deze SATA-SSD gewoon ‘fast enough’ – het verschil tussen “heel snel” en “nog sneller” merk je in de praktijk amper zonder stopwatch.

Ook bij creatief werk en bestandsoverdracht doet de Philips S130 wat hij moet doen. We hebben een pakket van ~50 GB aan RAW-foto’s en 4K videobeelden naar de drive gekopieerd. De schrijfsnelheid bleef daarbij constant rond de 450 MB/s, waardoor de hele klus in enkele minuten geklaard was. Natuurlijk, een PCIe 4.0 NVMe SSD zou zo’n overdracht in minder dan een minuut kunnen afronden, maar in de praktijk betekent het verschil vaak dat je nét iets langer je koffie kunt halen terwijl je wacht. Bij het bewerken van videomateriaal direct vanaf de S130 presteerde de SSD eveneens naar behoren: 4K videoclips laden snel in Davinci Resolve en scrubbing door de timeline ging soepel zonder haperingen. Zware Photoshop-projecten en Lightroom-catalogi openen eveneens vlot. Zolang je geen enorme hoeveelheden data in één ruk wegschrijft, blijft de S130 lekker vlot aanvoelen. Voor dagelijkse gaming en mediaworkflows is de verschil in snelheid met een NVMe nauwelijks beperkend, behalve dan in dat ene scenario waar je een gigantisch bestand zo snel mogelijk van A naar B wilt slepen.

Thermiek en stabiliteit

Tijdens onze stresstest bleef de temperatuur van de Philips S130 steken op een koele 34°C. Zelfs onder langdurige belasting bleef de SSD opvallend fris, wat gunstig is voor stabiliteit en levensduur. In mijn eigen PC (een goed geventileerde mid-tower case) liep de temperatuur van de S130 nauwelijks op. Na een uur lang games spelen vanaf de drive en het heen en weer kopiëren van tientallen gigabytes, gaf de sensor een maximum van slechts 34 graden Celsius aan. Ter context: veel NVMe SSD’s kunnen zonder heatsink makkelijk 60°C of meer aantikken onder load, zeker in de buurt van hete GPU’s en CPU’s. De Philips S130 blijft dus ijskoud in vergelijking – je zou ‘m bijna een “koele kikker” kunnen noemen. Dit komt deels door het lagere energieverbruik en de fysieke separatie van de 2.5” drive (die meestal voorin de case zit met voldoende airflow).

Die lage temperaturen zijn niet alleen prettig voor de gemoedsrust, maar ook voor de prestaties. Een SSD die koel blijft, zal niet thermisch gaan throttlen. We hebben tijdens het testen geen moment gemerkt dat de S130 snelheid terugschroefde of instabiel werd. Geen onverwachte dips in throughput, geen vreemde kuren – de drive bleef consistent presteren, zelfs bij langere schrijfsessies. Bovendien betekent minder hitte ook minder kans op slijtage op de lange termijn. Philips belooft met flashgeheugen immers een duurzamere oplossing dan traditionele harddisks, en onze ervaring ondersteunt dat: de S130 draaide als een zonnetje, zonder uitvallers of foutmeldingen. Voor lange gamingsessies of render-marathons hoef je je dus geen zorgen te maken dat je opslag het begeeft of terugvalt in snelheid door oververhitting.

Gebruikservaring

In het dagelijks gebruik maakt de Philips S130 simpelweg dat je vergeet dat ‘ie er is – en dat is een compliment. Games startten snel op; we hebben geen moment van stotteren of texture pop-in kunnen toeschrijven aan de opslag. Of we nu vanaf de S130 een intens potje Call of Duty: Black Ops 6 speelden of een gigantische open-world map verkenden in Red Dead Redemption 2, de laadtijden en streaming van assets verliepen probleemloos. Het systeem als geheel voelde responsief aan. Zelfs bij een paar back-to-back level loads bleef de ervaring vloeiend, zonder dat de SSD een bottleneck vormde. Dit is belangrijk voor gamers: je wil niet dat je in-game prestaties of laadtijden ineens nadelig zijn omdat je “maar” op SATA zit. Gelukkig houdt de S130 prima gelijke tred met de eisen van moderne games.

Ook bij productief gebruik is de ervaring positief. We hebben enkele projecten gedraaid waarbij 4K videobeelden direct vanaf de S130 werden bewerkt. Het resultaat: moeiteloos scrubben door de tijdlijn, snelle toegang tot grote bestanden en geen merkbare wachttijden bij het opslaan of openen van projecten. Voor fotografie-enthousiastelingen geldt hetzelfde verhaal: een Lightroom-catalogus op deze SSD reageert lekker vlot, en het bladeren door duizenden hoge-resolutie foto’s gaat vrijwel net zo soepel alsof ze op een NVMe staan. Natuurlijk, als je twee projecten tegelijk inlaadt of op de achtergrond een kopieeractie hebt lopen, merk je wel dat je niet de allersnelste SSD van de planeet gebruikt – bijvoorbeeld als je op dezelfde moment 100 GB aan video exporteert én een game opstart, zal de NVMe in ons systeem dat iets beter handelen. Maar tijdens normaal gebruik (één ding tegelijk, of lichte multitasking) hebben we geen enkel moment frustratie gehad door de S130. Geen hinderlijke haperingen, geen “lag” bij het laden van assets. De SSD voelt in de praktijk gewoon als een SSD: snel en responsief.

Vergelijking en doelgroep

Vergelijken we de Philips S130 met de snelle jongens in SSD-land, dan is het duidelijk waar de verschillen zitten. Een high-end M.2 NVMe SSD (denk aan een Samsung 990 Pro of WD Black SN850) verpulvert de S130 op papier met enkele duizenden MB/s aan throughput en een veel hogere IOPS voor willekeurige toegang. In gebruik merk je dat vooral wanneer je hele grote bestanden verplaatst of tientallen gigabytes in één keer wegschrijft – daar loopt SATA tegen zijn limiet aan en trekt NVMe overtuigend aan het langste eind. Ook toekomstgerichte features zoals DirectStorage (snellere asset-streaming direct vanaf SSD naar de GPU) spelen in het voordeel van NVMe’s, zeker voor next-gen games die hier optimaal gebruik van zullen maken. Toch is het niet zo dat een SATA-drive als de S130 ineens traag voelt; zoals we al bij de prestaties zagen, houden SATA SSD’s zich in veel dagelijkse taken nog verrassend goed staande.

De Philips S130 positioneert zich daarmee als een ideale budgetoptie voor specifieke doelgroepen. Heb jij een iets oudere game-PC zonder M.2 slot, of misschien een gaming laptop die je nieuw leven wilt inblazen? Dan is deze SSD een uitstekende manier om je laadtijden en algemene responsiviteit drastisch te verbeteren ten opzichte van een traditionele harde schijf, zonder dat je een hele nieuwe pc hoeft te kopen. Gamers met een strak budget kunnen zo toch profiteren van de snappiness van flash-opslag. Maar ook in gloednieuwe high-end systemen kan de S130 een rol spelen, bijvoorbeeld als secundaire SDD voor je uitgebreide gamebibliotheek of voor opslag van video’s en foto’s. Je kunt je bliksemsnelle (duurdere) NVMe SSD dan vrijhouden voor je besturingssysteem en meest performance-critical applicaties, terwijl de rest comfortabel geparkeerd staat op de S130. Zeker gezien de aantrekkelijke prijs per gigabyte is het moeilijk om de value-for-money van deze Philips te negeren. Zolang je beseft dat je qua pure snelheid het aflegt tegen NVMe, is er eigenlijk weinig mis met deze drive voor zijn beoogde publiek.

Prijzen van de SSD op de Philips webshop:

250GB voor € 39,99

39,99 500GB voor € 52,99

52,99 1TB voor € 89,99

89,99 2TB voor € 164,99

Verdict

De Philips S130 2.5” SATA III SSD is een fijne reminder dat niet elke upgrade de allersnelste hoeft te zijn om nuttig te zijn. Philips levert met de S130 een degelijke, betrouwbare SSD af die binnen zijn klasse prima presteert. Je krijgt sequentiële snelheden die netjes tegen de SATA-max aanleunen, een koele en stabiele werking ook onder lange belasting, en een eenvoudige installatie zonder poespas. Bovendien is de prijs scherp, waardoor je voor relatief weinig geld een forse capaciteitsuitbreiding aan je systeem kunt toevoegen. Natuurlijk, wie pure snelheid zoekt voor intensieve workloads of next-gen toepassingen, zal eerder naar NVMe-schijven kijken – en dat mag je de S130 best aanrekenen als minpunt, want SATA is nu eenmaal een verouderde interface. Maar voor het gros van de gamers en creatievelingen die gewoon een betrouwbare opslagoplossing zoeken voor games, media en projecten, is dit een lekker no-nonsense SSD’tje dat precies doet wat het belooft.

Pluspunten:

Scherpe prijs per GB – betaalbare manier om veel extra opslag te krijgen.

Degelijke prestaties binnen SATA III-limits (snel genoeg voor gaming en editing).

Blijft koel en stabiel, zelfs tijdens lange sessies (geen throttling).

Eenvoudige installatie en brede compatibiliteit (plug & play in bijna elke PC/laptop).

Ideaal als upgrade voor oudere systemen of als secundaire opslag in moderne rigs.

Minpunten:

SATA III interface beperkt de snelheid – haalt het niet bij NVMe SSD’s.

2.5” form factor vergt extra kabels en ruimte (minder handig dan M.2 modules).

Philips is een nieuwere speler op de SSD-markt; langetermijntrackrecord nog onbekend.

Binnen zijn categorie levert de Philips S130 precies wat je hoopt: solide prestaties, betrouwbaarheid en een vriendelijke prijs. Je levert snelheid in vergeleken met NVMe, maar krijgt in ruil daarvoor veel opslag voor je geld. Voor gamers en creators met een budget of een ouder systeem is dit dan ook een zeer geslaagde upgrade met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Wil je toch liever een M2 SSD van Philips? Lees dan onze review over de Philips M140 M.2 SSD.