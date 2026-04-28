Review | Logitech G512 X 75

Logitech staat bekend om het uitbrengen van relatief lowkey gaming toetsenborden. Maar, wat als dit welbekende merk het eens anders aanpakt. Superstrak en toch opvallend design, features die je nog nooit gezien hebt en goed gebruik van verlichting? Dan krijg je de G512 X, de nieuwste toevoeging aan de G5 line-up. Wij mochten al een aantal weken aan de slag met dit toetsenbord en vertellen jullie graag alles erover!

Een aantal weken terug werden wij bij het hoofdkantoor van Logitech Nederland uitgenodigd om een presentatie te krijgen over ‘iets nieuws, iets revolutionairs.’ Klinkt spannend, dus met drie man reden wij van het zonnige zuiden naar het drukke noorden. Bij binnenkomst een lekkere koffie en vervolgens met z’n allen naar de presentatieruimte waar immense banners stonden over de G512 X. Een toetsenbord dus. We hadden vrijwel direct de gedachten dat dit iets nieuws moest worden, waarom zou Logitech dit anders zo groots aanpakken?

En jawel hoor, wat we de komende anderhalf uur te zien kregen was aardig indrukwekkend. Je switches, pressure rings én pullers on-board bewaren? Dat klinkt fantastisch toch. Een transparante en vrij stevige palm rest? Dat klinkt als een sfeerbeleving toch? Nou, dat was het tijdens dat event ook! Wij mochten namelijk kennis maken met de Logitech G512 X, een toetsenbord dat net dat beetje anders is dan de rest. Wij mochten de weken erna uitbundig aan de slag om jou de voor- en nadelen haarfijn op digitaal papier te zetten.

Strak ontwerp in twee kleuren en formaten

De Logitech G512 X komt in twee formaten: 75% en 98%. Voor ieder type gebruiker is er dus wel iets passends. De belangrijkste vraag is vooral hoe gehecht je bent aan een numpad. Daarnaast is het toetsenbord verkrijgbaar in twee kleuren: zwart én wit. Waar de zwarte variant gebruikmaakt van paarse accenten, heeft de witte versie juist stijlvolle cyaan details.

Beide uitvoeringen zijn strak ontworpen en combineren verschillende materialen op een mooie manier. Het toetsenbord beschikt over twee programmeerbare draaiknoppen en on-board profielen voor allerlei instellingen. De siliconen gasket mount voelt stevig, duurzaam en premium aan, iets wat je eigenlijk bij de rest van het bord ook direct merkt.

Op de achterkant van het bord vind je bovendien nog een aantal features waar we later op terugkomen. Een bijzonder slimme ontwerpkeuze is dat de keycap- en switch puller ook dienen als voetjes voor het toetsenbord. Dat soort details laten meteen zien hoe doordacht Logitech te werk is gegaan.

Al met al is het een enorm strak ontworpen toetsenbord met veel slimme designkeuzes — en natuurlijk ook een mooie dosis verlichting…

Sfeerbeleving

Wat Logitech ook erg belangrijk vindt, is dat een toetsenbord een bepaalde indruk achterlaat en een echte sfeerbeleving biedt. En wow — dat lukt hier absoluut. Je krijgt per-key RGB, iets wat we inmiddels wel gewend zijn van Logitech. Maar daar stopt het niet. Aan de onderzijde van het toetsenbord zit namelijk een prachtige LED-bar. Deze bestaat uit meerdere zones en is zeer veelzijdig in te stellen.

Hoewel die LED-bar vooral bedoeld is voor sfeer, heeft Logitech er nog iets extra’s mee gedaan. Tegen een meerprijs kun je namelijk een palm rest aanschaffen die transparant is, waardoor het licht van de LED-bar door de hele polssteun heen schijnt. Het resultaat? Een soort neon-ervaring die echt opvalt. Het is een verrassend unieke manier om keyboardverlichting te gebruiken.

De verlichting is op verschillende manieren in te stellen via G Hub, waarbij er al meerdere profielen on-board aanwezig zijn. Denk aan bekende opties zoals de klassieke rainbow wave, maar ook aan wat speelsere, unieke profielen — zoals eentje met de naam “reminds me of…”, wat eigenlijk gewoon een leuke verwijzing is naar een bekende oude film. Hoe dan ook, Logitech heeft duidelijk goed nagedacht over hoe verlichting dit keer ingezet wordt, en dat zie je terug in het eindresultaat.

Als ik dan toch één puntje van kritiek mag geven: de LED-bar is vrij hoog geplaatst. Daardoor ligt het toetsenbord zonder palm rest voor mij nét te hoog, wat het typen minder comfortabel maakt voor mijn polsen. In de praktijk betekent dit dat je al snel aangewezen bent op die palm rest. Gelukkig is die stevig en erg prettig in gebruik, maar het blijft wel een extra kostenpost.

Bijzondere features

Alsof we nog niet genoeg unieks hebben gezien, maar het wordt nóg gekker. De G512 X probeert echt een sterke allrounder te zijn, en Logitech heeft duidelijk goed nagedacht over hoe ze dit toetsenbord zo compleet mogelijk konden maken.

Naast programmeerbare knopjes, een strak design en goede bouwkwaliteit, hebben ze namelijk ook gedacht aan iets wat je niet vaak ziet: ingebouwde opslag. Aan de bovenzijde van het bord zit een klepje waarachter je negen switches kunt bewaren. Iets daaronder vind je een laatje met ruimte voor vijf SAPP rings. En zoals eerder genoemd, dienen de pullers ook nog eens als risers voor je toetsenbord.

Het zijn stuk voor stuk slimme én unieke oplossingen die het geheel verrassend praktisch maken. Je hoeft niet langer te rommelen met losse doosjes of bang te zijn dat je switches kwijtraakt — je bewaart ze gewoon in je toetsenbord zelf. Eerlijk gezegd is dit een van de meest toffe en originele features die ik in een toetsenbord ben tegengekomen. Wat het extra knap maakt, is dat het design ondanks al deze toevoegingen strak en minimalistisch blijft. Deze functies zorgen ervoor dat je toetsenbord bijna aanvoelt als een compleet werkstation, zonder dat je hoeft in te leveren op esthetiek.

Mechanisch vs. Analoog

Dat je die switches in je toetsenbord kunt bewaren, is natuurlijk niet zonder reden. Een andere opvallende feature van de G512 X is namelijk dat je in de doos negen analoge switches meegeleverd krijgt, die je op maar liefst 39 posities kunt installeren. Waarom niet het hele bord op deze manier hot-swappable is, is een beetje een raadsel, maar eerlijk is eerlijk: de 39 plekken die je wél hebt, zijn precies de belangrijkste toetsen. Bovendien kun je deze posities zowel met analoge als mechanische switches gebruiken.

De nieuwe TMR-analoge sensoren op deze plekken werken echt indrukwekkend goed en zijn enorm nauwkeurig in te stellen. Hierdoor kun je de gevoeligheid helemaal afstemmen op jouw speelstijl, wat vooral tijdens het gamen een groot verschil maakt.

De vijf meegeleverde SAPP rings voegen daar nog iets extra’s aan toe. Ze kunnen zorgen voor een tweede actuatiepunt, waardoor een toets meer feedback geeft. Denk bijvoorbeeld aan een gamepersonage dat rustig loopt of juist rent, afhankelijk van hoe hard je de toets indrukt. Dat is natuurlijk al een voordeel van analoge switches, maar die SAPP rings versterken dat effect nog eens. In combinatie met het instellen van je actuatiepunt — wat je trouwens per key kunt doen — krijg je enorm veel controle.

Ben je even kwijt waar je je analoge switches hebt geplaatst? Geen probleem. Met de scan-knop op de achterkant van het bord laat het toetsenbord via RGB-verlichting zien onder welke keycaps de analoge of mechanische switches zitten. Opnieuw zo’n slimme en doordachte feature van Logitech.

Wij testten het bord met de brown switches, al is er ook een lineaire variant beschikbaar. Persoonlijk zijn brown switches mijn favoriet, al vond ik deze niet perfect qua geluid. De lineaire versie zal waarschijnlijk beter aansluiten bij dat diepe “thonk”-geluid waar veel keyboard liefhebbers naar op zoek zijn.

Logitech G Hub

De eigen software van Logitech, Logitech G Hub, blijft wat mij betreft een van de fijnste programma’s voor toetsenborden. Geen webversie, zoals je tegenwoordig vaak ziet, maar gewoon een uitgebreide applicatie die tegelijk verrassend laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is. Binnen G Hub kun je werkelijk alles instellen: van je verlichting tot aan de analoge switches. Natuurlijk kun je per-key RGB aanpassen of kiezen voor allerlei animaties, maar daar stopt het niet. Ook de LED-bar is volledig te configureren, met meerdere zones die je naar wens kunt instellen.

Daarnaast maakt Logitech het heel eenvoudig om profielen op te slaan. Die kun je vervolgens ook on-board gebruiken, zodat je instellingen altijd beschikbaar zijn — zelfs zonder de software actief te hebben. Al met al blijft G Hub een stabiel en compleet programma dat precies doet wat je ervan verwacht, zonder onnodige complicaties.

Verdict

Met de G512 X laat Logitech zien dat het ook buiten zijn gebruikelijke comfortzone kan denken — en dat pakt verrassend goed uit. Dit toetsenbord voelt als een frisse stap voorwaarts: een strak en doordacht design, gecombineerd met features die je simpelweg niet vaak (of überhaupt) tegenkomt.

De combinatie van analoge én mechanische switches, de mogelijkheid om deze deels zelf te plaatsen, en de toevoeging van SAPP rings zorgen voor een unieke en veelzijdige game-ervaring. Daarbovenop komen slimme details zoals de ingebouwde opslag voor switches en accessoires, de scanfunctie en de multifunctionele pullers. Het zijn precies dat soort keuzes die de G512 X onderscheiden van de massa.

Ook op het gebied van sfeerbeleving scoort het bord hoog. De per-key RGB in combinatie met de LED-bar en optionele transparante palm rest zorgt voor een opvallende, bijna futuristische uitstraling. In Logitech G Hub heb je bovendien alle tools in handen om dit volledig naar wens aan te passen, zonder dat het ingewikkeld wordt.

Toch is het niet allemaal perfect. De keuze om slechts 39 toetsen hot-swappable te maken voelt wat beperkt, zeker gezien het innovatieve karakter van de rest van het bord. Daarnaast zorgt de relatief hoge LED-bar ervoor dat een palm rest eigenlijk geen luxe maar bijna een must is — wat de totale prijs verder opdrijft. En ook de prijs überhaupt ligt erg hoog, dus de palm rest maakt dat niet makkelijker, dan zit je op 200+ euro. Ook het geluid van de brown-switch versie vind ik niet fantastisch tegenover goedkopere boards die ik heb mogen testen.

Maar onder de streep blijft er vooral iets heel positiefs hangen. De G512 X is een toetsenbord dat durft te experimenteren, zonder daarbij zijn basis uit het oog te verliezen. Het is een echte allrounder met een creatieve twist, gericht op gamers en enthousiastelingen die nét iets meer willen dan standaard. Ik denk dat dit een goede start is voor een nieuwe richting en een standaard zet, ondanks dat het geen perfect bord is!